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Названы чаи, которые усиливают иммунитет

28 декабря 2020, 22:06

Фактически, чай на протяжении веков играл большую роль в лечении травами в азиатских культурах.

Иммунитет
Фактически, чай на протяжении веков играл большую роль в лечении травами в азиатских культурах. / Pixabay

Чай - самый широко потребляемый напиток в мире, помимо воды, и исследования показывают, что он может помочь укрепить иммунную систему и предотвратить хронические заболевания.

"Чай может укрепить вашу иммунную систему и может помочь в борьбе с различными формами рака благодаря антиоксидантам и химическим веществам растений", - говорит Дана Хуннес, доктор философии, старший диетолог Медицинского центра Рональда Рейгана.

Фактически, чай на протяжении веков играл большую роль в лечении травами в азиатских культурах. И когда он впервые был представлен западным культурам в 1600-х годах, чай рекламировался как лекарство. Хотя исследования о его пользе для здоровья остаются безрезультатными, употребление чая обычно улучшает здоровье.

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Некоторые сорта могут принести больше пользы для здоровья, чем другие. Все сводится к ингредиентам и различным растительным соединениям в вашем чае. Вот несколько чаев, которые могут помочь укрепить ослабленную иммунную систему.

Иммуностимулирующие чаи

Важно отметить, что полезные ингредиенты чая можно принимать другими способами, такими как экстракты и другие продукты. Более того, Хуннес говорит, что чай не всегда может быть лучшим способом получить эти полезные соединения.

"Количество в одном чайном пакетике по сравнению с приемом экстракта или концентрированной дозы очень отличается", - говорит Хуннес. "Действительно сложно сказать наверняка, что употребление этих продуктов в качестве чая было бы полезным".

Тем не менее, вот некоторые из ключевых ингредиентов чая, которые обладают иммуностимулирующими свойствами:

Куркума: исследователи обнаружили, что куркумин - оранжево-желтый компонент куркумы - активирует важные части иммунной системы, такие как Т-клетки и В-клетки. Куркумин - это фитохимическое вещество: растительное соединение, которое помогает при воспалениях. Некоторые исследования показывают, что куркумин может оказывать благотворное влияние на артрит, аллергию, астму, сердечные заболевания, болезнь Альцгеймера, диабет и рак. Однако он может вызывать побочные реакции с некоторыми антикоагулянтами, препаратами, снижающими кислотность желудка, и лекарствами от диабета.

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Корень солодки: солодка содержит флавоноиды, тип растительных соединений, богатых антиоксидантами и обладающих противовоспалительными, противодиабетическими и противораковыми свойствами. Есть данные, что он может бороться с бактериями, вирусами и грибками. Хуннес отмечает, что продается много "лакричных" продуктов, которые на самом деле не содержат солодки, поэтому важно прочитать состав. Некоторые возможные побочные эффекты при употреблении в больших количествах включают повышение артериального давления, снижение уровня калия и осложнения для беременных.

Имбирь: близкий родственник куркумина, имбирь содержит химические соединения, такие как гингерол, которые помогают бороться с воспалениями и раком. Его часто используют в качестве пищевой добавки при тошноте и различных видах артрита.

Имбирь может вызвать проблемы у людей с желчнокаменной болезнью или у людей, принимающих антикоагулянты. Неясно, безопасно ли это во время беременности, поэтому всегда уточняйте у врача.

Мята перечная: чай из перечной мяты помогает бороться с вирусами и бактериями и укрепляет иммунную систему. Она также может успокаивать желудок при тошноте, расстройстве желудка или других желудочно-кишечных расстройствах. Ментол и метилсалицилат, основные ингредиенты мяты перечной, успокаивают беспокойство, уменьшают боль и препятствуют росту бактерий. Чай из листьев мяты перечной обычно считается безопасным, но долгосрочные последствия его употребления в больших количествах неизвестны.

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Черный: Исследователи обнаружили, что люди, которые регулярно пили черный чай в течение шести месяцев, демонстрировали повышенную иммунную активность. Черный чай содержит флавоноиды, встречающиеся в природе соединения, содержащиеся в растениях, которые могут защитить от многих заболеваний, таких как диабет, болезни сердца и рак. В черном чае больше кофеина, чем во многих других чаях, что может вызвать учащение пульса, тремор и беспокойство в больших количествах.

Зеленый: зеленый чай, пожалуй, больше всего известен как целитель. Как и черный чай, он содержит флавоноиды, которые помогают бороться с некоторыми смертельными заболеваниями. Он также содержит катехин, мощный антиоксидант, который помогает защитить клетки от повреждений.

Ромашка: есть доказательства того, что ромашковый чай обладает антибактериальными свойствами и помогает при сне, укреплении костей, менструальной боли и тревоге. Он содержит флавоноид, апигенин, который, как показали клеточные исследования, борется с раком, но необходимы дополнительные исследования на людях, чтобы узнать, применимы ли эти результаты к населению в целом.

Гибискус: гибискус содержит мощный антиоксидант антоциан и витамин С, который играет важную роль в иммунной функции. Есть свидетельства того, что он может помочь снизить кровяное давление и жир в печени. Беременным или принимающим лекарства от малярии хлорохин, а также некоторые лекарства от артериального давления и диабета следует избегать использования гибискуса.

Эхинацея: хотя ее рекламируют как средство для сокращения простуды, не было обнаружено, что эхинацея значительно повышает иммунную систему. Она содержит полисахариды, которые представляют собой сложные углеводы, которые могут повышать иммунную активность, хотя доказательств мало. Наиболее распространенными отрицательными побочными эффектами являются тошнота и боль в животе.

Когда обращаться к врачу по поводу вашей иммунной системы

Иммунная система защищает организм от вредных веществ, таких как вирусы, бактерии и любых других потенциально вредных захватчиков.

"Если вы все время болеете, часто испытываете лихорадку или хроническую усталость, вам следует немедленно обратиться к врачу", - говорит Ханнес.

Другие признаки слабой иммунной системы включают:

  • Частые простуды
  • Проблемы с пищеварительной системой
  • Диарея, газы или запор
  • Частые инфекции

"Не стоит ждать, - говорит Хуннес. "Если вы обеспокоены, вам следует позвонить своему врачу и записаться на прием раньше, чем позже".

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