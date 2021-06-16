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Названы четыре неожиданных продукта, от которых можно заболеть, если не хранить их правильно

16 июня 2021, 21:44

Рис - один из наиболее распространенных продуктов с высоким риском пищевого отравления.

Чеснок
Следовательно, чтобы снизить риск ботулизма, домашние смеси чеснока в масле всегда следует хранить в холодильнике/ Olivier / Flickr

По данным Министерства сельского хозяйства США, ежегодно около 48 миллионов американцев заболевают болезнями пищевого происхождения.

Хотя многие из нас знают, что некоторые продукты с большей вероятностью будут заражены вредными бактериями и заставят нас недомогать (подумайте: мясные деликатесы, морепродукты и яйца), другие менее известные продукты при неправильном хранении или обращении с ними также могут привести к болезням.

Действительно, эти потенциально опасные продукты также могут поддерживать жизнь и размножать микроорганизмы, пишет Livestrong.com.

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Здесь эксперт по безопасности пищевых продуктов Джефф Нелкен обсуждает четыре удивительных продукта, которые могут вызвать заболевание, а также советы по хранению пищевых продуктов, которые помогут предотвратить пищевое отравление.

1. Домашний чеснок в масле

Хотя смесь чеснока в масле, сделанная своими руками, аппетитна, она может спровоцировать серьезное заболевание, если с ней обращаться или хранить неправильно.

По словам Нелкена, чеснок, как корнеплод, чувствителен к спорам бактерий Clostridium botulinum, которые обычно встречаются в почве. "Хотя эти споры безвредны в присутствии кислорода, они процветают в условиях без кислорода, например, когда чеснок и масло разливают в бутылки", - объясняет он.

По мере того, как споры прорастают в этой бескислородной среде, они производят нервный токсин, который может привести к ботулизму, заболеванию, которое поражает нервную систему и может вызвать затрудненное дыхание, паралич мышц и, в тяжелых случаях, смерть, согласно данным Мичиганского государственного университета.

Следовательно, чтобы снизить риск ботулизма, домашние смеси чеснока в масле всегда следует хранить в холодильнике и использовать в течение двух-трех дней или выбросить через два часа при комнатной температуре, согласно Мичиганскому государственному университету.

2. Овощи в домашних условиях

Подобно чесноку в масле, продукты, консервированные или ферментированные в домашних условиях, несут более высокий риск заражения токсином ботулизма. Фактически, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), овощи, консервированные в домашних условиях, являются причиной номер один вспышек ботулизма в Соединенных Штатах.

А продукты с низким содержанием кислоты, в том числе спаржа, стручковая фасоль, свекла, кукуруза, картофель, некоторые помидоры и инжир, являются наиболее частыми источниками ботулизма, связанного с домашним консервированием, согласно CDC.

Если вы можете есть свои собственные продукты, вы можете снизить риск ботулизма, следуя Полному руководству Министерства сельского хозяйства США по консервированию в домашних условиях. После того, как вы отметите свои банки и поставите дату, храните их в прохладном темном месте при температуре от 50 до 70 градусов по Фаренгейту и всегда охлаждайте после открытия, согласно CDC.

3. Рис

Рис - один из наиболее распространенных продуктов с высоким риском пищевого отравления. Это потому, что сухой рис может содержать споры золотистой палочки, говорит Нелкен. При небольшом количестве влаги эти споры могут размножаться и вызывать заболевание.

Вот почему вы всегда должны хранить сырой рис в прохладном и сухом месте. На всякий случай переложите рис в герметичный контейнер после открытия и храните его в кладовой (или даже в морозильной камере).

Но проблемы безопасности пищевых продуктов не заканчиваются на сухом рисе: вареный рис обеспечивает идеально влажную среду для потенциально ядовитых патогенов. По данным Австралийского института безопасности пищевых продуктов (AIFS), рис, смешанный с другими продуктами высокого риска, такими как морепродукты, свинина или яйца, имеет еще большую вероятность заражения.

Действительно, согласно AIFS, неправильное хранение вареного риса является ведущей причиной болезней пищевого происхождения в мире.

Чтобы правильно хранить приготовленный рис, сначала снимите его с огня и быстро охладите, чтобы предотвратить рост бактерий, согласно Министерству сельского хозяйства США. После охлаждения поместите рис в герметичный контейнер и поставьте в холодильник на три-четыре дня.

При повторном нагревании оставшегося риса нагрейте, пока зерна не достигнут температуры 75 градусов, чтобы убить любые вредные бактерии.

4. Фрукты

Вы не поверите, но свежие фрукты считаются продуктом с высоким риском, говорит Нелкен. Например, по данным AIFS, ягоды и дыня имеют высокий риск заражения, поскольку такие бактерии, как листерия и сальмонелла, процветают в теплом влажном климате, где выращиваются эти фрукты.

По словам Нелкена, вы можете предотвратить пищевое отравление, тщательно вымыв (и вытерев насухо) фрукты и охладив их до температуры ниже 10 градусов, чтобы замедлить рост бактерий.

здоровье
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