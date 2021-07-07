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Названы действия, которые могут противодействовать негативным последствиям плохого сна для здоровья

7 июля 2021, 07:09

Негативные последствия плохого сна для здоровья включают не только качество или продолжительность сна.

сон, релакс
За период мониторинга погибли около 15 500 участников./ Фото pixabay

Хотя негативные последствия отсутствия физической активности и плохого сна для здоровья были независимо исследованы и задокументированы много раз, лишь немногие исследования были сосредоточены на синергетическом влиянии этих факторов на смертность.

В исследовании, опубликованном в Британском журнале спортивной медицины, изучается совместная связь физической активности и сна с рисками смертности от всех и конкретных причин, пишет Medical News Today.

Физическая активность и здоровый сон

В долгосрочном исследовании приняли участие более 380 000 мужчин и женщин среднего возраста, которые являются членами Биобанка Великобритании.

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Участники заполнили анкеты, интервью и физические измерения, чтобы определить свое исходное состояние здоровья, а также уровень физической активности и поведение во сне.

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Лица исключались из участия в исследовании, если их исходные оценки указывали на наличие в анамнезе сердечно-сосудистых заболеваний, рака, апноэ во сне или ожирения 3 класса.

Исследователи оценили и обобщили данные о физической активности, используя минуты метаболического эквивалента задачи. Эти минуты примерно эквивалентны количеству калорий, расходуемых за минуту физической активности.

Индивидуальная физическая активность была классифицирована на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Категории включены:

  • высокая (1200 и более минут в неделю)
  • средняя (от 600 до менее 1200 минут в неделю)
  • низкая (от 0 до менее 600 минут в неделю)

Исследователи определили другую категорию, чтобы включать в себя отсутствие активности от умеренной до высокой в ​​неделю, чтобы они также могли оценить последствия недостаточной физической активности.

Негативные последствия плохого сна для здоровья включают не только качество или продолжительность сна, поэтому исследователи применили новую оценку здорового сна.

Они использовали пять характеристик сна - хронотип (склонность совы к утреннему жаворонку), продолжительность сна, наличие бессонницы, дневную сонливость и храп - для оценки участников по шкале от 0 до 5. Категории оценки сна включали: здоровый (4 или выше), средний (2–3) и плохой (0–1).

Используя оба этих метода оценки вместе с другой информацией, предоставленной участниками, исследователи получили дюжину комбинаций физической активности / сна.

Затем отслеживалось состояние здоровья участников до мая 2020 года или до их смерти, в зависимости от того, что наступило раньше, чтобы оценить их риск смерти от любой причины, в частности от сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца, инсульта и всех типов рака. Это общие проблемы, которые независимо связаны с плохим сном и минимальной физической активностью.

Результаты исследования

За период мониторинга погибли около 15 500 участников.

Примерно 26% смертей были вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями любого типа; 58% были от всех видов рака; 12% возникли в результате ишемической болезни сердца; 2% после инсульта с кровоизлиянием в мозг; и 3% были от инсульта сгустка крови.

Те, кто умер в течение первых 2 лет исследования, были исключены из данных, как и все, кто умер от COVID-19.

Результаты исследования показывают, что чем ниже показатель сна участника, тем выше риск смерти от любой причины и от всех типов сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, вызванного сгустком крови.

Кроме того, у тех, кто плохо спал и не проявлял умеренной или высокой физической активности, был самый высокий риск смерти от любой причины, от сердечно-сосудистых заболеваний и от любого типа рака по сравнению с теми, у кого была высокая физическая активность плюс здоровый сон.

Люди, которые были моложе, женского пола, стройнее и материально обеспечены, ели больше фруктов и овощей, меньше дня проводили сидя, не имели проблем с психическим здоровьем, никогда не курили, пили меньше алкоголя и были более физически активными, как правило, имели более здоровый сон.

Исследователи признают ограничения в рамках исследования, в том числе тот факт, что это было обсервационное исследование, что означает, что оно не устанавливает причинно-следственную связь.

Кроме того, исследование опиралось на данные самооценки и исключало потенциально влиятельные факторы, такие как род занятий, размер домохозяйства и возможные изменения в поведении во сне и физической активности с течением времени.

здоровье
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