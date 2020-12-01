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Названы доказанные преимущества чтения книг для здоровья

1 декабря 2020, 11:23

Чтение способствует установлению новых связей между различными частями мозга.

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Чтение способствует установлению новых связей между различными частями мозга/Pixabay

От книжек с картинками и стихов до мемуаров и газет - чтение - это привычка на всю жизнь, которая может иметь огромные преимущества для вашего здоровья.

Вот пять доказанных преимуществ чтения для здоровья и советы, чтобы узнать больше:

1. Чтение укрепляет связи в вашем мозгу

Чтение способствует установлению новых связей между различными частями мозга. Небольшое исследование 2013 года показало, что чтение романа улучшает взаимодействие между частями мозга, которые контролируют обработку речи. Это также привело к долгосрочным изменениям в двусторонней соматосенсорной коре, той части мозга, которая обрабатывает сенсорную информацию.

Сабрина Романофф, доктор философии, клинический психолог из больницы Ленокс Хилл в Нью-Йорке, говорит, что чтение создает нейроны в головном мозге - процесс, известный как нейрогенез. Нейроны - это клетки, которые отправляют сообщения и передают информацию между различными областями мозга.

"Чтение материала, требующего обдумывания, рассмотрения и усилий для усвоения описываемого, приводит к созданию новых нейронов в вашем мозгу", - говорит Романофф.

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"Эти нейроны также увеличивают новые нейронные связи как друг с другом, так и со старыми сетями, что увеличивает скорость обработки", - добавляет она.

2. Чтение предотвращает возрастное снижение когнитивных функций

Познание включает в себя способность учиться, запоминать и выносить суждения. Внимание и память - это два аспекта когнитивного функционирования, на которые с наибольшей вероятностью влияет возраст. Ученые считают, что чтение может уменьшить когнитивное снижение, связанное с возрастом, и защитить когнитивные функции.

Большое 14-летнее исследование, опубликованное в 2020 году, показало, что у тех, кто читает один или несколько раз в неделю, меньше вероятность когнитивного снижения с 6-летними и 14-летними интервалами. После 14 лет у пожилых людей, которые читают чаще, риск снижения когнитивных функций ниже, чем у тех, кто читает реже.

Чтение даже снижает риск развития деменции. Очень крупное исследование 2018 года, проведенное в Китае, отслеживало людей в возрасте 65 лет и старше в течение пяти лет и обнаружило, что участие в поздней жизни в интеллектуальной деятельности, такой как чтение, было связано с более низким риском деменции несколько лет спустя.

3. Чтение снижает уровень стресса

Исследования показали, что чтение всего 30 минут может уменьшить физические и эмоциональные признаки стресса.

Небольшое исследование, проведенное в 2009 году студентами очного отделения бакалавриата, сравнивало влияние йоги, юмористических видеороликов и чтения на уровень стресса. Было обнаружено, что студенты, которые читали новостные статьи в течение 30 минут, испытали снижение физических маркеров стресса, таких как частота сердечных сокращений и артериальное давление, по сравнению с тем, что было до того, как они начали заниматься. У них также были более низкие оценки в опросах о стрессе.

Исследование пришло к выводу, что "нейтральный" материал для чтения или материал, который не вызывает сильных эмоциональных переживаний, расслабляет и снижает возбуждение симпатической нервной системы, которая определяет реакцию организма на стрессовые ситуации и опасность. Однако чтение новостей может расслабить не всех. Вместо этого вы можете выбрать романы, рассказы или другие материалы для чтения.

4. Чтение может даже помочь вам прожить дольше

Чтение не только полезно для здоровья мозга, но и увеличивает продолжительность жизни. Большое 12-летнее исследование, опубликованное в 2017 году, показало, что чтение книг снижает риск смерти на 20% по сравнению с теми, кто не читал.

Чтение само по себе не может заставить вас прожить дольше, но оно может быть связано с общим здоровым образом жизни и снижением риска ранней смерти.

5. Чтение улучшает память и концентрацию внимания

Хотя мозг не является мышцей, ему все равно помогают упражнения. Подобно тому, как поднятие тяжестей делает наше тело сильнее, чтение - это когнитивно требовательный процесс, который может укрепить память и концентрацию.

Когда люди читают, мы создаем "мысленную карту" письменного текста. Эта ментальная карта помогает нам обрабатывать слова, которые мы читаем, и помогает вспоминать знания и запоминать. Романофф говорит, что регулярное чтение помогает мозгу "тренировать" мыслительные процессы, которые способствуют функционированию памяти.

"Наш мозг также мысленно обрабатывает написанные слова, как если бы мы их писали", - говорит Романофф. "Эти процессы требуют умственных усилий и концентрации. Постоянное подкрепление увеличивает способность памяти функционировать", - отмечает эксперт.

Исследование, проведенное в 2013 году с участием пожилых мужчин и женщин, показало, что у людей, которые участвовали в таких умственно сложных действиях, как чтение и письмо, скорость ухудшения памяти раньше и позже в жизни снижалась по сравнению с теми, кто не участвовал в таких действиях.

Как сделать чтение привычкой

Ума Найду, доктор медицинских наук, диетолог и директор отдела психиатрии питания и образа жизни Массачусетской больницы общего профиля, говорит, что самый простой способ начать читать больше - это включить это в свою повседневную жизнь.

"Как и в случае с любой другой деятельностью, которая способствует лучшему здоровью нашего мозга - например, как мы едим, спим или занимаемся спортом - мы должны создать для этого место", - говорит Найду. "Выделите полчаса или час, например, перед сном или во время дневного перерыва, может быть хорошей идеей, чтобы убедиться, что вы читаете".

Другие советы, чтобы начать читать больше:

  • Хранить книгу при себе в поездках или на работу
  • Читать новости каждое утро
  • Чтение книг по темам, о которых вы хотите узнать больше или которые вам интересны
  • Чтение книги перед просмотром фильма
  • Получение читательской карточки

Будьте терпеливы - чтение, как и любой навык, требует времени для развития.

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