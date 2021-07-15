Названы два самых действенных способа защитить мозг от Альцгеймера

Омега-3 могут замедлять рост двух различных поражений мозга / Pixabay

Примерно 5,1 миллиона американцев страдают болезнью Альцгеймера; ожидается, что к 2030 году это число вырастет до 7,7 миллиона.

Но в двух исследованиях были определены методы лечения, которые могут помочь сдержать разрушительное - и часто фатальное - ухудшение состояния мозга, которое характеризует болезнь Альцгеймера, пишет Weil.

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Во-первых, ученые из Калифорнийского университета в Ирвине сообщили, что жирные кислоты омега-3 могут замедлять рост двух различных поражений мозга, которые являются признаком болезни Альцгеймера.

Исследование с использованием генетически модифицированных мышей впервые продемонстрировало, что DHA, жирная кислота омега-3, может задерживать развитие белковых "клубков" в клетках мозга.

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DHA также снижает уровень бета-амилоида, другого белка, который может группироваться в головном мозге и образовывать бляшки. Мыши в контрольной группе ели пищу, имитирующую типичную американскую диету, с соотношением омега-6 жирных кислот к омега-3 жирным кислотам 10:1.

Исследования показывают, что правильное соотношение важно для поддержания здоровья, а в идеале - от 3: 1 до 5: 1.

Мышам в трех тестовых группах давали корм с соотношением омега-6 жирных кислот к омега-3 жирным кислотам 1: 1. Одна из этих групп получала только дополнительную ДГК.

Две группы получали DHA плюс дополнительные жирные кислоты омега-6. Через три месяца у мышей во всех тестовых группах были более низкие уровни обоих белков, чем у мышей в контрольной группе, но через девять месяцев только мыши на диете DHA имели более низкие уровни.

Эти результаты показывают, что DHA работает лучше сама по себе, чем в сочетании с жирными кислотами омега-6. Исследование появилось в выпуске журнала Neuroscience от 18 апреля 2007 года.

"Возможно, в 2007 году нет более актуального совета по питанию, чем этот: чтобы снизить риск широкого спектра заболеваний, включая сердечные заболевания, рак, диабет и болезнь Альцгеймера, потребляйте больше омега-3 жирных кислот и меньше омега-6 жирных кислот", - сказал доктор Вейль.

"Хороший способ сделать это: добавить в свой рацион жирную рыбу, пойманную в дикой природе, такую ​​как аляскинский лосось, и сократить потребление жареной пищи, которая, как правило, насыщена соевым маслом, богатым омега-6". Восстановление баланса этих жиров - важный компонент противовоспалительной диеты доктора Вейля.

Во-вторых, вы, вероятно, слышали раньше, что умственная деятельность может снизить риск болезни Альцгеймера. Новое исследование показывает, какой степени защиты мы можем ожидать.

Исследователи из Чикаго обнаружили, что у людей, которые когнитивно активны в пожилом возрасте, вероятность развития деменции или болезни Альцгеймера в 2,6 раза ниже, чем у тех, кто меньше использует голову.

К стимулирующим действиям относятся такие рутинные привычки, как чтение газеты, проверка и чтение библиотечной книги, а также игра в шахматы, поход в театр и другие умственные занятия.

Исследователи из Медицинского центра Университета Раш ежегодно тестировали более 700 участников исследования, средний возраст которых составлял 80 лет, в течение пяти лет. В общей сложности у 90 человек развилась болезнь Альцгеймера во время исследования, и риск заболевания коррелировал с уровнем умственных "тренировок".

Преимущества умственной стимуляции сохранялись даже после того, как исследователи контролировали когнитивную активность в прошлом, социально-экономический статус на протяжении всей жизни, а также текущую социальную и физическую активность. Исследование было опубликовано 27 июня 2007 года в онлайн-издании Neurology, медицинского журнала Американской академии неврологии.

"Исследования ясно показывают этот вопрос: регулярные испытания своего ума помогают снизить риск развития болезни Альцгеймера", - сказал Вейл.