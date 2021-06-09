Названы две привычки, которые молниеносно делают вас полнее

Возраст участников исследования был от 18 до 68 лет./ 1zoom.ru

От порции еды, которую вы кладете на тарелку, и от того, как быстро вы ее едите, зависит, сколько вы едите - или, возможно, переедаете.

Новое исследование показало, что, когда людям давали большие порции макарон и сыра на обед, они ели больше - на 43% больше, когда размер порции увеличивался на 75%.

Те, кто ели быстрее или больше кусали, также обычно ели больше еды, пишет Express.co.uk.

"Я думаю, что оба наших основных вывода имеют значение для здоровья и того, сколько мы едим. И еще один шаг - поддержание веса и увеличение веса", - сказала автор исследования Пейдж Каннингем, докторант Университета штата Пенсильвания.

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Исследователи собрали 44 мужчин и женщин на еженедельный обед в течение четырех недель, давая им порции макарон и сыра разного размера в случайном порядке, подаваемые с водой. Они записывали блюда на видео, чтобы оценить скорость, с которой участники ели, а также размер их кусочков.

Возраст участников исследования был от 18 до 68 лет. Около двух третей составляли женщины. Около 45% страдали избыточным весом или ожирением.

Скорость еды не изменилась при увеличении размера порций. Участники ели больше, когда ели быстрее или кусали больше, а также когда они ели больше или ели в течение более длительного времени.

Причина, по которой люди едят больше, когда они ели быстрее, может заключаться в реакции организма на то, как долго пища остается во рту человека.

"Когда мы едим очень быстро, очевидно, что пища находится меньше времени во рту. А когда мы едим действительно большие кусочки, еда остается во рту меньше времени. Таким образом, эти сигналы занимают больше времени, этим сигналам нужно больше времени, чтобы сообщить нам, чтобы мы перестали есть", - сказал Каннингем.

Зная, что люди едят больше, когда их порции больше, одна рекомендация - знать, какие порции вы даете себе. Человек также может компенсировать потребление большего количества энергии или калорий, чем ему нужно, выбирая продукты с меньшим количеством калорий на грамм.