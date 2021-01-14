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Названы главные последствия коронавируса

14 января 2021, 22:30
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В первую очередь от опасного вируса страдают легкие.

коронавирус
Названы главные последствия коронавируса / Фото Reuters

Коронавирус вызывает много негативных последствий для организма, которые человек может испытывать на себе не менее шести месяцев после перенесения болезни.

Так, согласно выводам китайских ученых, чаще всего пациенты жалуются на трудности со сном, тревожность, а также депрессию, пишет научный журнал The Lancet.

К таким выводам исследователи пришли, изучив 1733 пациентов с COVID-19, которые были выписаны из больницы в Ухане с 7 января по 29 мая прошлого года. 75% из них все еще нуждались в дополнительном кислороде, но без подключения к аппарату ИВЛ.

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Ученые продолжали наблюдать за пациентами с 16 июня по 3 сентября 2020 года и пришли к таким выводам:

  • утомляемость и мышечную слабость испытывали 63% пациентов,
  • проблемы со сном были у 26%,
  • тревогу или депрессию чувствовали 23% перенесших коронавирус.

"Пациенты, которые были более тяжело больны во время пребывания в медучреждении, имели более серьезные нарушения диффузионной способности легких и аномальные проявления на изображениях грудной клетки. Они являются основной целевой группой для исследования долгосрочного выздоровления после COVID-19", - пришли к выводу ученые из Китая.

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