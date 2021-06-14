УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Названы худшие и лучшие завтраки для здоровья кишечника

14 июня 2021, 19:33

Чашка йогурта в первой половине дня наполняет ваш кишечник полезными бактериями.

Каша, завтрак,
Когда дело доходит до здоровья кишечника, овсянка - один из лучших способов начать свой день. / goodfon.ru

Завтрак делает именно это: нарушает пост. Утренняя еда - это то, что заставляет нас двигаться по утрам - она ​​дает нам топливо, необходимое для работы в течение дня.

Вот почему нет лучшего времени, чем утром первым делом, чтобы начать правильно лечить свой кишечник, дав ему те продукты, которые он любит и которые полюбят вас в ответ.

4 лучших продукта для завтрака для здоровья кишечника

1. Йогурт

Чашка йогурта в первой половине дня наполняет ваш кишечник полезными бактериями, в частности Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, которые необходимы при приготовлении йогурта, пишет Livestrong.com.

Читайте такжеМожно или нужно ли есть бананы на завтрак: врачи дали ответ

Эти живые бактерии, также известные как пробиотики, могут положительно влиять на наше здоровье, особенно на нашу пищеварительную систему, как пояснил Национальный центр дополнительного и интегративного здоровья.

Одно предостережение: избегайте йогуртов, подслащенных искусственными сахарами, такими как сахарин и сукралоза. Вот почему: в январском исследовании Advances in Nutrition, проведенном в январе 2019 года, были рассмотрены предыдущие клинические и экспериментальные исследования и было обнаружено, что некоторые заменители сахара изменяют наши кишечные бактерии - и не лучшим образом. Было обнаружено, что даже стевия оказывает отрицательный эффект.

2. Овсянка

Когда дело доходит до здоровья кишечника, овсянка - один из лучших способов начать свой день. Овес - это пребиотическая пища, а это значит, что он помогает питать пробиотики - полезные бактерии в нашем кишечнике.

По данным Академии питания и диетологии, к другим источникам пребиотиков относятся бананы, лук, чеснок и бобы.

Овес содержит уникальное волокно, называемое бета-глюканом, и в статье, опубликованной в октябре 2018 года в Международном журнале молекулярных наук, было обнаружено, что это конкретное волокно оказывает более выраженное влияние на микробный состав в кишечнике по сравнению с другими волокнами, протестированными в этом исследовании in vitro.

3. Смузи

Чтобы приготовить полезный для кишечника смузи, включите как можно больше продуктов растительного происхождения (фрукты, овощи, бобы, семена, цельнозерновые).

Одно из крупнейших на сегодняшний день исследований микробиома человека показало, что употребление 30 различных растительных продуктов в неделю было связано с более разнообразным (более здоровым) микробиомом кишечника, согласно исследованию mSystems в мае 2018 года.

Готовя смузи дома или собирая его на ходу, избегайте смузи, в состав которых входят такие ингредиенты, как соки, замороженный йогурт и подслащенное молоко, потому что в них обычно очень много сахара.

4. Яйца

Что касается здоровья кишечника, и то, являются ли яйца "хорошими" или "плохими", на самом деле зависит от человека.

Если вы имеете дело с проблемами кишечника, такими как синдром раздраженного кишечника (СРК) - это наиболее распространенное функциональное расстройство желудочно-кишечного тракта, по данным Международного фонда желудочно-кишечных заболеваний, - тогда вам следует действовать с осторожностью.

По данным клиники Кливленда, если ваш СРК приводит к диарее, яйца могут помочь ‘’укрепить’ вас. Но, если вы испытываете обратный эффект (запор), яйца могут только ухудшить ситуацию.

3 худших продукта для завтрака для кишечника

1. Бекон и колбаса

Красное мясо высокой степени обработки - проблема не только для сердца, но и для кишечника.

Согласно руководящим принципам, опубликованным Американским онкологическим обществом в июне 2020 года, употребление даже небольшого количества бекона, колбасы или другое красное мясо с высокой степенью переработки связано с повышенным риском развития колоректального рака. Употребление умеренного или большого количества красного мяса тоже может.

Согласно исследованию, проведенному в январе 2019 года в Clinical Gastroenterology and Hepatology, красное мясо также оказывает негативное влияние на микробиоту кишечника. Похоже, гемовое железо, содержащееся в красном мясе, приводит к нарушению слизистой барьерной функции нашего кишечника.

2. Пончики

Добавление пончика к вашему заказу кофе может показаться простым и безвредным дополнением, но это не так. Пончики жареные, а значит, в них много жира. Они также сделаны из очищенных зерен и добавленного сахара (читай: клетчатки практически нет).

Это вредный дуэт для здоровья кишечника. В исследовании, проведенном в апреле 2015 года в Nature Communications, диеты афроамериканцев, которые традиционно придерживались западной диеты (с высоким содержанием жиров и низким содержанием клетчатки), были заменены на южноафриканцев, которые придерживались сельской африканской диеты (с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием жиров).

Всего через две недели употребления различных диет у тех, кто придерживался диеты с высоким содержанием жиров и низким содержанием клетчатки, наблюдалось значительное усиление воспаления слизистой оболочки и негативные изменения в микробиоте - оба фактора риска развития рака.

3. Вафли и блины

Вафли и блины традиционно готовятся из очищенных зерен, таких как пшеничная и ячменная мука. Эти виды зерен на самом деле не имеют реальной пользы для кишечника, особенно по сравнению с цельнозерновыми.

Клиническое исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания в феврале 2017 года, показало, что через шесть недель замена цельнозерновых злаков на очищенные зерна привела к увеличению массы и частоты стула, а также к умеренному положительному воздействию на микробиоту кишечника.

здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Названы худшие и лучшие завтраки для здоровья кишечника». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Почему взбесилась Россия из-за надписи "Героям слава!" на форме украинской сборнойПочему взбесилась Россия из-за надписи "Героям слава!" на форме украинской сборной Дорофеева с розовыми волосами и в латексе презентовала новый клип ПочемуДорофеева с розовыми волосами и в латексе презентовала новый клип Почему В Турции погибла украинская модель: она упала с балкона после ссоры с парнем-дрессировщикомВ Турции погибла украинская модель: она упала с балкона после ссоры с парнем-дрессировщиком Чем полезны абрикосы: свойства, противопоказания и когда их можно естьЧем полезны абрикосы: свойства, противопоказания и когда их можно есть Надя Дорофеева почти без одежды устроила девичник с подругами и ДантесомНадя Дорофеева почти без одежды устроила девичник с подругами и Дантесом

Последние новости

20:54

Мощный взрыв в Новосибирске: увеличилось число пострадавших, названа причина

20:43

В Британии перечислили новые симптомы коронавируса Видео

20:38

Регина Тодоренко в день своего рождения сообщила о трагедии в семье

20:37

Гороскоп на завтра 15 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальные дела, свидания и укрепление дара Видео

20:33

Apple представила наушники Beats Studio Buds с шумоподавлением – они дешевле AirPods Pro

Реклама
20:20

Итоги саммита НАТО для Украины: кричать о "перемоге" нет повода мнение

20:16

Украина "стянула" войска к Донбассу: Путин разразился новым обвинением в адрес Киева Видео

20:12

Какого числа День отца 2021 и как поздравляют Фото Видео

20:10

"Мужчины должны быть внимательны": врач обратил внимание на опасность популярного напитка Видео

19:53

Названы 5 повседневных привычек, которые сокращают жизнь в среднем на 10 лет Видео

19:51

СМИ назвали главных претендентов на должность пресс-секретаря Зеленского

19:45

Украина вступит в НАТО: Альянс дал обещание Киеву по ПДЧ Видео

19:33

Что скрывается под вышиванкой "своего сукиного сына" мнение

19:33

Названы худшие и лучшие завтраки для здоровья кишечника Видео

19:27

Google Chat и Workspace стали доступны для всех пользователей

19:03

Украина вошла в зеленую зону по критериям Евросоюза: что ожидать туристам Видео

19:00

Рак почки: менее известный признак во сне, предупреждающий о риске Видео

18:54

В iPhone 12 нашли секретную возможность, о которой Apple никогда не рассказывала Видео

18:36

Россия расширяет торговлю в Украине: откроются десятки супермаркетов страны-агрессора

18:30

В Киеве изменили график массовой вакцинации от COVID-19: названы новые даты Видео

Реклама
18:25

На Украину налетит резкое похолодание и опасная аномалия Видео

18:17

Как заснуть: четыре главных рекомендации врача, как сделать это легко Видео

17:45

Украинские геймеры нашли "зраду" в новом трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 Фото Видео

17:20

Протасевич под наблюдением силовиков рассказал о своих шрамах на руках и избиениях в СИЗО Видео

17:07

"Дайте нам четкий ответ": Зеленский резко призвал Байдена и США принять решение по Украине и НАТО Видео

17:03

Путин объяснил, зачем "танцевал с мечом" возле украинских границ Видео

17:00

Пузырь или экономический рост: почему в Украине стремительно дорожает недвижимость

16:36

От автобуса ничего не осталось: украинцы попали в страшную аварию в Румынии, много жертв Видео

16:33

Чешется голова: названы пять причин Видео

16:32

В мессенджере Viber появилась новая полезная функция

16:24

В моду на лето 2021 вошли милейшие сарафаны из 90-х, в которые нельзя не влюбиться Фото Видео

16:16

Взлетают выше неба цены: в Украине подорожало обучение в вузах

16:08

Уникальная девушка: китаянка отрастила 20-сантиметровые ресницы и попала в Книгу рекордов Гиннеса Видео

16:06

Три главные ошибки, которые точно испортят вкус и цвет борща Видео

15:38

Нет живого места: маленькую девочку беспощадно избила мать в Днепропетровской области Видео

15:35

Актер Михаил Боярский высмеял сборную России и похвалил Украину

15:28

Порошенко подбирается к Зеленскому: за кого сегодня голосовали бы украинцы Видео

15:24

Названы две "садовые" тренировки, которые понижают давление Видео

15:17

Некоторым преподавателям "университета Зеленского" хотят платить $4000 зарплаты

15:15

Почему нельзя раздавать свою одежду и обувь направо и налево даром

Реклама
15:14

Мастерская "девятка" от Ярмоленко в ворота Нидерландов может стать лучшим голом тура на Евро-2020 Видео

14:35

В Петербурге русская полиция отобрала флаг Украины у фаната Видео

14:27

"Большая стройка" Зеленского начала благотворительный ремонт площади перед Оперным театром в Киеве

14:26

Кировоградщину завалило аномальным градом, люди жалуются на "месть природы" Фото Видео

14:15

Мужчина упал с верхней полки в поезде и умер: почему важно пользоваться ремнями Видео

13:46

Вятрович сорвал решение по озвучке на украинский язык из-за "агента русского мира" Потураева

13:26

Сезонные фрукты и овощи в Украине: почему так дорого стоят и ждать ли подешевения Видео

12:47

Адвокат называет обвинения НАБУ против президента МАУ Евгения Дыхне абсурдными

12:43

На смену снегу и грозам в Украину идет тепло: синоптик дала прогноз на неделю Видео

12:39

Украина поставила условие России и Западу: Северный поток-2 в обмен на Крым и Донбасс Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять