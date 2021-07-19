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Названы лекарства от популярного состояния, которые помогают бороться с Альцгеймером

19 июля 2021, 16:21

Всего в анализ были включены почти 13 000 человек старше 50 лет.

Болезнь Альцгеймера
Доктор Нэйшн и его коллеги сравнили исследования лекарств со способностью преодолевать гематоэнцефалический барьер / Audie Dewey / flickr.com

Гипертония, от которой страдает почти половина взрослого населения, может подвергнуть вас риску сердечных заболеваний и инсульта. Исследования также показывают, что повышенное кровяное давление в среднем возрасте может увеличить риск развития деменции в пожилом возрасте.

Факты показывают, что некоторые лекарства действительно могут предотвратить деменцию у этих людей. Но до сих пор исследователи не знали, какие лекарства, пишет Everydayhealth.

В крупномасштабном метаанализе, опубликованном в июне 2021 года в журнале Hypertension, исследователи обнаружили, что люди, которые принимали лекарства от гипертонии, которые выходят из кровеносных сосудов и попадают в мозг, известные как пересечение гематоэнцефалического барьера, испытывали меньшее снижение когнитивных функций, чем те, кто кто использовал лекарства от кровяного давления, которые остаются только в кровотоке.

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"Мы знаем, что снижение артериального давления полезно для снижения когнитивных функций и риска развития деменции, но существует множество различных лекарств. И вопрос заключался в том, действуют ли эти препараты через множество различных механизмов на снижение когнитивных функций или они просто снижают артериальное давление?" - говорит автор-корреспондент исследования Дэниел Нэйшн, доктор философии, доцент психологических наук и преподаватель Института нарушений памяти и неврологических расстройств Калифорнийского университета в Ирвине (UCI MIND).

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Доктор Нэйшн и его коллеги сравнили исследования лекарств со способностью преодолевать гематоэнцефалический барьер и без нее, которые влияют на ренин-ангиотензиновую систему, гормональную систему, которая связана с кровяным давлением и играет роль в обучении и памяти. Они проанализировали данные по двум классам лекарств: ингибиторам ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и блокаторам рецепторов ангиотензина II (БРА), которые обычно используются при лечении гипертонии.

Всего в анализ были включены почти 13 000 человек старше 50 лет в 14 различных исследованиях, проведенных в шести странах.

"Это не была экспертиза одного конкретного препарата или даже одного класса препаратов; это было свойство препарата - попадет ли он в мозг. Если бы врачи были уверены в ценности этого свойства, не потребовалось бы кардинальных изменений в их практике назначения лекарств. Они могут просто выбрать другой препарат из той же семьи, который преодолевает гематоэнцефалический барьер ", - говорится в сообщении Nation.

Случайность в результатах и ​​области будущих исследований

Один из результатов, который заставил исследователей ломать голову, заключался в том, что пациенты, принимавшие препараты, не проникающие через гематоэнцефалический барьер, имели лучшие результаты по вниманию по сравнению с теми, кто принимал препараты, проникающие в мозг. Хотя сердечно-сосудистые заболевания негативно влияют на внимание, они не являются признаком слабоумия. Нэйшн и Джин Хо, доктор философии, научный сотрудник UCI MIND, проводят новые исследования для лучшего понимания этих результатов.

Однако на данный момент это новое исследование может помочь проложить путь для различных практик назначения лекарств, которые учитывают другие заболевания, связанные с гипертонией.

"Альцгеймер - болезнь мозга, к которой ничто другое не имеет никакого отношения", - говорит Константино Ядекола, доктор философии, директор Института исследований мозга и разума семьи Фейлов в Weill Cornell Medicine, который не участвовал учеба. "Повреждение сосудов головного мозга вызвано в основном высоким кровяным давлением. Это также одна из основных причин болезни Альцгеймера. Итак, сообщение сообществу заключается в том, что если вы лечите высокое кровяное давление, вы также лечите болезнь Альцгеймера".

Иадекола советует пациентам регулярно проверять артериальное давление, чтобы как можно скорее получить лечение. Он также советует, в частности, темнокожим пациентам, у которых есть склонность к гипертонии, лечить высокое кровяное давление в любой форме и форме.

здоровье
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