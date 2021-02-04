Названы необычные побочные эффекты парацетамола

Прием слишком большого количества парацетамола может представлять серьезный риск для здоровья / УНИАН

Парацетамол - распространенное болеутоляющее, которое используется для лечения болей и спазмов. Его также можно использовать для снижения высокой температуры.

Он доступен в сочетании с другими обезболивающими и лекарствами от болезней, а также является ингредиентом широкого спектра средств от простуды и гриппа.

Хотя большинство людей безопасно принимают парацетамол, возможны побочные эффекты. По данным NHS, побочные эффекты парацетамола редки, но могут включать приливы.

Они проявляются в виде покраснения кожи, ощущением тепла и быстрым покраснением шеи, верхней части груди или лица.

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Как поясняет Национальная служба здравоохранения, приливы крови иногда происходят, когда парацетамол вводится в больнице в вену на руке.

Другие возможные побочные эффекты включают:

Аллергическая реакция, которая может вызвать сыпь и отек.

Заболевания крови, такие как тромбоцитопения (низкое количество тромбоцитов) и лейкопения (низкое количество лейкоцитов).

Повреждение печени и почек, если принять слишком много (передозировка) - в тяжелых случаях это может привести к летальному исходу.

"Поговорите с фармацевтом или врачом, если у вас появятся какие-либо неприятные побочные эффекты, которые, по вашему мнению, могут быть вызваны парацетамолом", - советует NHS.

Возможна ли передозировка парацетамолом?

Прием слишком большого количества парацетамола может представлять серьезный риск для здоровья, поэтому крайне важно следовать рекомендациям.

По данным NICE, тошнота и рвота - первые признаки отравления - обычно проходят в течение 24 часов.

Тяжелое повреждение печени может произойти через три-четыре дня после передозировки парацетамолом и может привести к печеночной недостаточности, энцефалопатии, коме и смерти, предупреждает организм.