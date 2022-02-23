Названы опасные продукты, которые вызывают бессонницу

Эти продукты приводят к бессоннице и стрессу.
Специалист и диетолог Елена Кален перечислила популярные продукты, употребление которых на ужин может негативно сказаться на глубине и качестве сна.
По ее словам, при регулярном недосыпе снижается иммунитет, в организме накапливаются гормоны стресса, ухудшается общее состояние организма.
Кроме того, человек быстрее устает и становится раздраженным, что нередко ведет к перееданию и возникновению лишнего веса.
По словам специалиста, причиной бессонницы могут быть некоторые продукты:
- приготовленное мясо (жареное или гриль),
- помидоры,
- баклажаны,
- консервированные продукты,
- соления (и овощи, и рыба),
- авокадо,
- сыр с плесенью.
"Перечисленные продукты могут содержать в довольно больших количествах тиранин. Эта аминокислота в организме превращается в норадреналин (гормон стресса). Его концентрация в крови повышается при всех стрессовых ситуациях. В результате мы будем чувствовать себя перевозбужденными, а ночью с трудом засыпать", - объяснила Кален в Instagram.
Напомним, ранее эксперты рассказали, что хорошей комбинацией продуктов для повышения иммунитета организма является смесь лимона и имбиря.
До того медики утверждали, что рыба лосось – потенциальный рассадник китайского коронавируса COVID-19. Инфекция в ее мясе может быть жизнеспособной более восьми дней.
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