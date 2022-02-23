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Названы опасные продукты, которые вызывают бессонницу

23 февраля 2022, 00:12

Эти продукты приводят к бессоннице и стрессу.

Бессонница
Бессонница / ua.depositphotos.com

Специалист и диетолог Елена Кален перечислила популярные продукты, употребление которых на ужин может негативно сказаться на глубине и качестве сна.

По ее словам, при регулярном недосыпе снижается иммунитет, в организме накапливаются гормоны стресса, ухудшается общее состояние организма.

Кроме того, человек быстрее устает и становится раздраженным, что нередко ведет к перееданию и возникновению лишнего веса.

По словам специалиста, причиной бессонницы могут быть некоторые продукты:

  • приготовленное мясо (жареное или гриль),
  • помидоры,
  • баклажаны,
  • консервированные продукты,
  • соления (и овощи, и рыба),
  • авокадо,
  • сыр с плесенью.

"Перечисленные продукты могут содержать в довольно больших количествах тиранин. Эта аминокислота в организме превращается в норадреналин (гормон стресса). Его концентрация в крови повышается при всех стрессовых ситуациях. В результате мы будем чувствовать себя перевозбужденными, а ночью с трудом засыпать", - объяснила Кален в Instagram.

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Напомним, ранее эксперты рассказали, что хорошей комбинацией продуктов для повышения иммунитета организма является смесь лимона и имбиря.

До того медики утверждали, что рыба лосось – потенциальный рассадник китайского коронавируса COVID-19. Инфекция в ее мясе может быть жизнеспособной более восьми дней.

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