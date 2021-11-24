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Названы основные признаки того, что следует пить меньше воды на ночь

24 ноября 2021, 02:38
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Темно-желтая моча является признаком обезвоживания, но прозрачная моча может быть признаком чрезмерного потребления воды.

вода, стакан, лимон
Почему опасно пить много воды / Фото pixaby

Очень важно поддерживать в организме человека водный баланс, но в то же время, чрезмерное употребление жидкости также может навредить человеку, пишет Медик форум.

Джуди Марчин, врач медицины, назвал 4 признака чрезмерного потребления жидкости.

Признаки того, что вы пьете слишком много воды

Отслеживание ежедневного потребления воды - это один из способов оценить, есть ли у вас здоровые навыки пить воду, но эти общие симптомы также являются контрольным признаком слишком большого количества походов к кухонному крану.

Окрашенная моча

Темно-желтая моча является признаком обезвоживания, но прозрачная моча может быть признаком чрезмерного потребления воды. В частности, прозрачная моча может показаться здоровой, но необходимо стремиться к бледно-желтому оттенку, когда идем в туалет. Если вы часто ее замечаете, то это повод для беспокойства. Попробуйте уменьшить потребление воды и посмотрите, заметите ли изменения.

Головные боли и тошнота

Частая головная боль может быть признаком низкого уровня натрия, который может быть вызван чрезмерным потреблением воды. Отмечается, если уровень соли в организме снижается, это может вызвать набухание клеток, что может привести к тому, что клетки мозга давят на череп.

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Пьете воду без остановки

Если вы пьете воду когда не чувствуете жажды, то это делает невозможным определение того, хочет ли ваше тело жидкости. Это быстро приводит к тому, что вы выпьете гораздо больше воды, чем вам нужно.

Отеки на теле

В любом участке тела может возникнуть отек, который будет указывать на дисбаланс электролитов из-за большого количества воды. В частности если вы слишком много пьете жидкости, то клетки в тканях лица могут выглядеть отечными.

Ранее Главред писал о том, что эколог и эксперт по охране водных ресурсов Марьяна Гинзула назвала неожиданные места, из которых пить воду людям опаснее всего. По словам эксперта, самой опасной для человеческого организма водой является та, что достается из колодца.

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