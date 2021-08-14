Названы последствия коронавируса для репродуктивной способности мужчин

Коронавирус пагубно влияет на мужское здоровье / Pixabay

Коронавирус опасная инфекция, которая поражает не только легкие, а и все остальные органы и системы человеческого организма. Буквально каждый день эксперты делают новые ужасающие открытия, которые поднимают занавес на скрытые угрозы чумы 21 века.

Ученые из Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Минздрава РФ выяснили, что качество спермы у мужчин, которые переболели коронавирусной инфекцией, существенно снизилось, пишет РИА Новости.

Исследователи проанализировали репродуктивную способность полсотни мужчин в возрасте от 22 до 50 лет. В частности, они изучили спермограммы, анализы крови, гормональный профиль и генетический состав сперматозоидов.

"Качество спермы после COVID-19 статистически значимо ухудшается", - заявили эксперты.

Кроме того, они отметили, что наиболее после коронавируса пострадали гены, которые принимают участие в процессах энергообразования в митохондриях.

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А это значит, что способность к продолжению своего рода у мужчин, перенесших COVID-19, существенно усложняется и может быть невозможной.

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Напомним, ранее ученые выяснили, что у людей, которые перенесли коронавирус, наблюдается когнитивный дефицит. Причем, это последствие инфекции не проходит даже после выздоровления и фиксируется в массовом количестве. Уровень интеллекта не восстанавливается даже спустя год после выздоровления.