Названы признаки сердечного приступа, которые легко видны на коже

Сердечные приступы возникают, когда приток крови к сердцу блокируется / eluniverso.com

Сердечные приступы возникают, когда приток крови к сердцу блокируется, обычно из-за накопления жира, холестерина и других веществ. Хотя боль в груди является одним из основных симптомов сердечного приступа, существует множество возможных симптомов. Обширный список симптомов был опубликован в журнале Hindawi.

Симптомы были описаны в исследовании, целью которого было определить уровень знаний о признаках и симптомах сердечного приступа и инсульта у населения Сингапура по сравнению с мировым сообществом.

По словам исследователей, холодная и липкая кожа и серая бледность и серьезное заболевание - это визуальные признаки сердечного приступа.

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Другие предупреждающие знаки включают:

Длительная давящая, сжимающая или жгучая боль в центре груди,

Боль, которая распространяется от области груди к шее, рукам, плечам или челюсти,

Одышка.

Головокружение.

Тошнота.

Озноб и потливость.

Слабый пульс.

Как реагировать на симптомы

По данным British Heart Foundation (BHF), сердечный приступ является неотложной медицинской помощью, и вам следует немедленно вызвать скорую помощь.

Если вы задержитесь, у вас больше шансов получить серьезное повреждение сердца, вам понадобится интенсивная терапия и вы проведете больше времени в больнице.

Как предотвратить сердечный приступ

Изменение образа жизни - самый эффективный способ предотвратить сердечный приступ (или повторный сердечный приступ).

Одна из самых важных мер предосторожности, который вы можете предпринять, - придерживаться здоровой для сердца диеты.

Самый важный совет - исключите из своего рациона продукты с высоким содержанием жиров.

Продолжение употребления продуктов с высоким содержанием жиров приведет к увеличению количества жировых бляшек в артериях", - предупреждает NHS.

Как объясняет NHS, это связано с тем, что жирная пища содержит нездоровый тип холестерина, называемый холестерином ЛПНП.

"Избегайте продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, поскольку они повышают уровень холестерина ЛПНП в крови", - советует NHS.

К продуктам с высоким содержанием насыщенных жиров относятся пироги, жареные продукты, колбасы и жирные куски мяса.

Вместо этого вам следует выбрать средиземноморскую диету. Это означает есть больше хлеба, фруктов, овощей и рыбы и меньше мяса. Фактически, исследования показывают, что соблюдение средиземноморской диеты может снизить риск повторного сердечного приступа.

Традиционная средиземноморская диета, естественно, включает большинство основных изменений в диете, которые помогут сохранить здоровье вашего сердца.

"Так что вы можете попробовать основывать свое питание на крахмалистых углеводах, таких как цельнозерновой хлеб и макаронные изделия, и убедитесь, что вы едите много фруктов, овощей и салатов, включая помидоры", - советует BHF.