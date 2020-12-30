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Названы признаки слабого иммунитета

30 декабря 2020, 13:44

Более слабая иммунная система открывает двери для более высокой вероятности заражения и рака.

Иммунитет
Более слабая иммунная система открывает двери для более высокой вероятности заражения и рака / Pixabay

Если вы страдаете постоянными, повторяющимися инфекциями, возможно, у вас слабая иммунная система. По словам терапевта Луиса Малинова, доктора медицины, наиболее частой причиной ослабления иммунной системы является возраст, но это не единственный потенциальный фактор.

Малинов говорит: "Более слабая иммунная система открывает двери для более высокой вероятности заражения и рака". К счастью, есть способы обнаружить и вылечить ослабленную иммунную систему.

Что ослабляет иммунную систему?

Помимо возраста, есть много других факторов, которые могут привести к ослаблению иммунной системы.

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"Недостаток сна - еще одна невероятно распространенная причина ослабления иммунной системы, и даже один плохой ночной сон ослабляет иммунитет", - говорит он.

Однако, если вы молоды и высыпаетесь, но все же думаете, что у вас ослабленная иммунная система, то вот некоторые другие возможные причины:

Нездоровый образ жизни: Малинов говорит, что нездоровый образ жизни состоит из недостаточного сна, активности и солнечного света, а также употребления обработанных пищевых продуктов (вместо цельных).

Здоровая пища "содержит правильные ингредиенты для усиления иммунного ответа", - говорит он, добавляя: "Алкоголь - это прямой токсин костного мозга, и слишком много алкоголя немедленно ослабляет иммунную защиту".

Лекарства: хроническое употребление стероидов и других иммунодепрессантов (включая имуран, плаквенил и биологические агенты) являются основными виновниками слабой иммунной системы, говорит Малинов. Эти лекарства часто используются для лечения аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит, волчанка и болезнь Крона, и поэтому их следует продолжать, если иное не рекомендовано врачом.

Расстройства иммунной системы: это любое состояние, при котором иммунная система не работает должным образом. Человек может родиться со слабой иммунной системой (также известной как первичный иммунный дефицит) или иметь состояние, ослабляющее иммунную систему (например, СПИД или лейкемия).

Аутоиммунные заболевания: одним из типов расстройств иммунной системы являются аутоиммунные заболевания, такие как ревматоидный артрит и болезнь Крона, когда иммунная система ошибочно определяет часть тела как потенциальную для инфекции и атакует ее. Эксперты не уверены, что вызывает аутоиммунные заболевания, хотя считается, что это комбинация генетики и триггерного события.

Признаки ослабленной иммунной системы

Рецидивирующие длительные инфекции: задача иммунной системы - идентифицировать, нацеливать и уничтожать вирусы, бактерии и клетки, которые не принадлежат организму. Если человек регулярно болеет, его иммунная система, вероятно, не выполняет свою работу. Другие причины рецидивирующих инфекций могут включать тяжелый стресс или употребление табака в анамнезе.

Постоянная усталость: исследования показали сложную взаимосвязь между нервной и иммунной системами. Когда иммунная система не работает должным образом, эти другие системы испытывают дисбаланс, который может способствовать хронической усталости. К другим факторам усталости могут относиться гормональные проблемы, проблемы с психическим здоровьем и повышенный уровень стресса.

Кожная сыпь и раздражение: люди часто забывают, что кожа - это орган, который взаимодействует с иммунной системой и полагается на нее так же, как и любой другой орган. Ослабленные иммунные ответы были связаны с различными кожными заболеваниями, включая контактный дерматит (аллергическая реакция) и псориаз (аутоиммунное состояние). Эти состояния также могут быть связаны с генетической предрасположенностью.

Проблемы с желудком: все больше исследований показывают, что иммунная и желудочно-кишечная системы неразрывно связаны, а ослабленная иммунная система потенциально может быть связана с проблемами кишечника, такими как синдром раздраженного кишечника. Генетика, определенные лекарства и болезни, и даже повторяющиеся операции также могут быть потенциальными причинами проблем с желудком.

Медленно заживающие раны: иммунная система играет ключевую роль в заживлении ран, поэтому неудивительно, что ослабленная иммунная система связана с медленно заживающими ранами. Другие причины замедленного заживления ран могут включать низкий уровень гормона роста человека, дефицит цинка или диабет.

Если вы или кто-то из ваших знакомых испытываете какие-либо из этих признаков слабой иммунной системы, посещение вашего лечащего врача является оправданным.

здоровье иммунитет
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