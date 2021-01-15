Названы признаки слабой иммунной системы: когда обращаться к врачу

Не существует волшебной таблетки для улучшения иммунной системы / Pixabay

Есть много причин, по которым у вас может быть ослабленная иммунная система. Некоторые из них вы можете контролировать, например, диету, уровень стресса и количество сна.

Однако, если у вас ослаблен иммунитет или вам необходимо принимать определенные лекарства (например, химиотерапевтические препараты), вы можете меньше контролировать свою иммунную систему.

"Не существует волшебной таблетки для улучшения иммунной системы", - говорит Абисола Олуладе, доктор медицины, сертифицированный врач семейной медицины. Напротив, Олуладе говорит, что ограничение употребления алкоголя, много упражнений, достаточное количество сна и выбор образа жизни, например отказ от курения, являются ключом к поддержанию здоровой иммунной системы.

Читайте такжеКоллективный иммунитет: что это и для чего он нужен

Вот что значит слабая иммунная система, как определить признаки и симптомы ослабленной иммунной системы и как внести позитивные изменения в свой распорядок дня.

Каковы признаки слабой иммунной системы?

"Есть определенные признаки ослабленного иммунитета", - говорит Олуладе. "Если у вас продолжаются инфекции, если вам требуется больше времени, чтобы поправиться от инфекций, или если ваши раны дольше заживают, возможно, у вас ослаблена иммунная система".

Признаки и симптомы потенциально слабой или ослабленной иммунной системы включают:

Постоянные простуды. Две-три простуды в год - это нормально, но если вы обнаружите, что простужаетесь часто, это может быть признаком того, что вашей иммунной системе нужна некоторая поддержка.

Частые инфекции. Люди со слабой иммунной системой часто болеют пневмонией, бронхитом, менингитом и другими инфекциями.

Усталость или истощение. Конечно, время от времени каждый чувствует себя немного ленивым, но если вы обнаружите, что изо всех сил пытаетесь бодрствовать, ваша иммунная система может быть скомпрометирована. Это связано с тем, что сон и иммунная система имеют "двунаправленную связь": заболевание или вирусная инфекция могут негативно повлиять на ваш сон, тогда как постоянный сон может укрепить иммунную систему.

Повышенный уровень стресса. По данным Американской психологической ассоциации, длительный стресс и одиночество могут негативно сказаться на вашей иммунной системе. Это связано с тем, что стресс снижает уровень лимфоцитов, и организму становится труднее бороться с инфекцией. Поэтому, если вы склонны заболеть после экзамена или большого проекта на работе, вы можете подумать о том, чтобы включить управление стрессом в свой распорядок дня.

Проблемы с пищеварением. Диарея, газы, вздутие живота, спазмы и даже запор могут быть признаком того, что ваша иммунная система не работает должным образом. Когда "хорошие" кишечные бактерии (пробиотики, лактобациллы и бифидобактерии) выходят из строя, ваша иммунная система получает удар.

Хорошая новость в том, что ваш врач может проверить вашу иммунную систему с помощью серии анализов крови.

"Вы можете проверить свою иммунную систему, сдав анализы крови, которые покажут вам, есть ли у вас достаточный уровень антител, таких как иммуноглобулин, лейкоциты, тромбоциты и клетки иммунной системы", - говорит Алекс Руани, доктор наук в области образования в области диетологии.

Что вызывает слабую иммунную систему?

Общие причины ослабленной иммунной системы включают:

Курение

Алкоголь

Плохое питание

Лекарства, такие как химиотерапия или другие методы лечения рака

Инфекции

Аутоиммунное заболевание

ВИЧ или СПИД

Когда ваша иммунная система не работает должным образом, врачи могут сказать вам, что у вас "расстройство иммунной системы", то есть у вас может быть одно или несколько из следующих состояний:

Иммунодефицит. Иммунодефицит - это то, с чем вы родились. Это известно как "заболевание первичного иммунодефицита" (PIDD). PIDD - это генетические заболевания, которые могут повредить иммунную систему или вызвать ее сбой.

Приобретенный иммунодефицит. ВИЧ, вызывающий СПИД, представляет собой приобретенную вирусную инфекцию, которая разрушает лейкоциты в организме и ослабляет иммунную систему. Людям с ВИЧ / СПИДом труднее бороться с болезнями / инфекциями, особенно если они не получают лечения.

Сверхактивная иммунная система. Когда иммунная система гиперактивна, она реагирует на вещества окружающей среды, такие как плесень, пыль и пыльца.

Аутоиммунное заболевание. Когда у вас аутоиммунное заболевание, ваше тело не может отличить ваши собственные клетки от чужеродных (или потенциально вредных антигенов), что заставляет иммунную систему работать против самой себя. Существует более 80 типов аутоиммунных заболеваний, включая, помимо прочего, диабет 1 типа, волчанку, целиакию и ревматоидный артрит.

Как исправить низкий иммунитет?

Хотя исследования еще предстоит провести, было доказано, что упражнения, диета и психологический стресс влияют на иммунную систему. Для людей с ослабленным иммунитетом улучшить иммунную систему не так просто. В зависимости от того, почему у вас ослаблен иммунитет, ослабленная иммунная система может быть постоянной.

Вот что можно сделать, чтобы усилить иммунитет:

Соблюдайте сбалансированную диету. Увеличение количества фруктов и овощей, продуктов, богатых клетчаткой, пребиотиков (чеснок, лук, лук-порей и т. д.) и пробиотиков (кефир, йогурт, чайный гриб и т. д.) в вашем рационе может помочь вам укрепить вашу иммунную систему.

"Определенные продукты или добавки не могут сделать нас невосприимчивыми", - говорит Руани. "Но полноценная диета, включающая все необходимые питательные вещества в достаточном количестве, может помочь".

Чтобы убедиться, что вы делаете все возможное для укрепления своей иммунной системы, вам следует есть много:

Цитрусовые (апельсины, грейпфруты и лимоны)

Листовая зелень (шпинат, капуста)

Красный перец

Йогурт

Имбирь

"Помимо клетчатки, пребиотиков и пробиотиков, для поддержки иммунной функции нам также необходимо достаточное количество белка, клетчатки, жиров омега-3, витаминов D, C, B, A, E и K, а также минералов, таких как железо, кальций, селен и цинк. , - говорит Руани.

Достаточно спите. Когда вы спите, ваше тело раскрывает свои целебные силы - защитные цитокины. Защитные цитокины - это белки, которые выделяются во время сна, чтобы помочь вашему телу выполнять две функции: способствовать сну и бороться с инфекцией. Недостаток сна снижает количество защитных цитокинов, производимых вашим организмом, что затрудняет борьбу с инфекцией.

Стресс-менеджмент. Если не принять меры, стресс может нанести серьезный ущерб вашему здоровью. Стресс может повлиять на ваше тело, настроение и поведение.

"Хронический повышенный уровень гормонов стресса, таких как кортизол, адреналин и норадреналин, может оказывать иммуносупрессивное действие, а это означает, что это может снизить реакцию на борьбу с инфекциями при одновременном усилении воспаления в организме", - говорит Руани.

К эффективным средствам снятия стресса относятся: