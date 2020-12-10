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Названы продукты, которые помогают выглядеть моложе

10 декабря 2020, 19:26

Продукты, которые вы едите, могут улучшить ваше старение как внутри, так и снаружи.

Гранат
Продукты, которые вы едите, могут улучшить ваше старение как внутри, так и снаружи. / Pixabay

Старение - это естественная часть жизни, которой нельзя избежать.

Тем не менее, продукты, которые вы едите, могут улучшить ваше старение как внутри, так и снаружи.

Вот 7 продуктов, которые помогут вам выглядеть моложе.

1. Оливковое масло первого отжима

Оливковое масло первого холодного отжима - один из самых полезных жиров на земле. Исследования показали, что это может помочь предотвратить многие распространенные заболевания, связанные со старением.

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Оно снижает кровяное давление, снижает риск сердечных заболеваний, помогает предотвратить метаболический синдром и может быть эффективным в борьбе с раком.

Оливковое масло также может помочь вашей коже выглядеть моложе. Исследования на животных и лабораторные исследования показывают, что оно оказывает сильное противовоспалительное действие на кожу и может защитить ее от солнечных лучей.

Кроме того, почти 73% оливкового масла состоит из мононенасыщенных жиров, что связано с повышением эластичности и упругости кожи.

2. Зеленый чай

Зеленый чай богат антиоксидантами, которые могут защитить от свободных радикалов. Свободные радикалы - это нестабильные молекулы, которые образуются в процессе метаболизма и в ответ на стресс. Антиоксиданты изменяют свою структуру, поэтому они не могут причинить вред.

Зеленый чай особенно богат антиоксидантами, называемыми полифенолами, которые могут бороться с диабетом, инсулинорезистентностью, воспалениями и сердечными заболеваниями.

Полифенолы также могут помочь защитить коллаген, основной белок вашей кожи. Это может уменьшить или даже частично обратить вспять некоторые признаки старения.

В одном исследовании у женщин с поврежденной солнцем кожей, которые лечились кремом и добавками с зеленым чаем в течение 8 недель, наблюдалось умеренное улучшение эластичности кожи.

3. Жирная рыба

Жирная рыба - действительно антивозрастная пища.

Его длинноцепочечные жиры омега-3 полезны при сердечно-сосудистых заболеваниях, воспалениях и язвенном колите, среди многих других заболевани.

Исследования показывают, что они также могут защищать от воспалений и повреждений, возникающих во время пребывания на солнце.

Лосось, один из самых популярных видов жирной рыбы, имеет дополнительный компонент, который помогает вашей коже выглядеть моложе.

Он содержит каротиноидный антиоксидант под названием астаксантин, который отвечает за розовый цвет лосося.

4. Темный шоколад/какао

Антиоксидантный профиль темного шоколада не имеет себе равных. Он даже более мощный, чем ягоды асаи, черника и клюква.

Исследования показывают, что он может снизить кровяное давление, повысить чувствительность к инсулину и улучшить функцию и эластичность артерий.

Шоколад содержит антиоксиданты, называемые флаванолами, которые защищают кожу от солнечных лучей. Однако количество флаванолов значительно варьируется в зависимости от типа шоколада.

Одно исследование показало, что темный шоколад с высоким содержанием флаванолов удваивал количество времени, в течение которого люди могли оставаться на солнце, прежде чем покраснели. Этого не происходило у людей, которые ели шоколад с меньшим содержанием флаванолов.

В других исследованиях, сравнивающих какао с высоким и низким содержанием флаванолов на функцию кожи, люди в группах с высоким содержанием флаванолов испытали лучший приток крови к коже и улучшение толщины, гидратации и гладкости.

Помните, что чем выше содержание какао, тем выше содержание флаванола. Поэтому выбирайте темный шоколад с содержанием какао не менее 70%.

5. Овощи

Овощи очень богаты питательными веществами и очень низкокалорийны.

Они содержат антиоксиданты, которые помогают снизить риск сердечных заболеваний, катаракты и рака.

Многие овощи также богаты каротиноидами, такими как бета-каротин. Они могут защитить от солнечного излучения и свободных радикалов, которые могут привести к старению кожи.

Одними из лучших источников бета-каротина являются морковь, тыква и сладкий картофель.

Многие овощи также богаты витамином С, который важен для выработки коллагена и обладает сильным антиоксидантным действием.

В одном исследовании, когда людям давали 180 мг витамина С ежедневно в течение 4 недель, антиоксидантная активность их кожи увеличивалась на 37%.

Овощи с самым высоким содержанием витамина С включают листовую зелень, болгарский перец, помидоры и брокколи.

В другом исследовании ученые измерили эластичность и другие качества кожи у более чем 700 японских женщин. Они обнаружили, что те, кто ел у большего количества зеленых и желтых овощей было меньше морщин (6).

6. Семена льна

Семена льна обладают удивительной пользой для здоровья.

Они содержат лигнаны, которые могут снизить холестерин, уровень сахара в крови и уровень инсулина, уменьшая при этом риск рака груди и простаты.

Они также являются отличным источником омега-3 жирной кислоты, называемой ALA, которая защищает вашу кожу от солнечного излучения и может уменьшить повреждение кожи, связанное с солнцем.

В контролируемых исследованиях женщины, которые употребляли семена льна или льняное масло в течение 12 недель, показали улучшенное увлажнение и более гладкую кожу.

7.Гранаты

Гранаты - один из самых полезных фруктов. Их антиоксидантная активность, по-видимому, даже выше, чем у зеленого чая.

Гранаты уменьшают воспаление, помогают предотвратить ущерб от высокого уровня сахара в крови и могут улучшить результаты у пациентов с раком толстой кишки.

Они также помогают защитить кожу от солнечных лучей.

Более того, исследователи предполагают, что разные части граната могут работать вместе, восстанавливая поврежденную кожу и увеличивая выработку коллагена.

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