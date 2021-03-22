Названы пять лучших советов за все время для невероятного здоровья

Главное не выбирать токсические продукты / "24 Канал"

Следование здоровому образу жизни часто кажется невероятно сложным. Кажется, что реклама и эксперты дают противоречивые советы.

Однако вести здоровый образ жизни не обязательно.

Чтобы обрести оптимальное здоровье, похудеть и чувствовать себя лучше каждый день, все, что вам нужно, - это следовать этим 5 простым правилам, сообщает Healthline.

1. Не помещайте в тело токсичные вещества

Многие вещи, которые люди кладут в свое тело, совершенно токсичны.

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Некоторые из них, такие как сигареты, алкоголь и злоупотребления наркотиками, также вызывают сильную зависимость, из-за чего людям трудно отказаться от них или избегать их.

В то время как алкоголь в умеренных количествах подходит тем, кто может его усваивать, табак и злоупотребления наркотиками вредны для всех.

Но еще более распространенной проблемой сегодня является употребление нездоровой, вызывающей болезни нездоровой пищи.

Если вы хотите добиться оптимального здоровья, вам нужно свести к минимуму потребление этих продуктов.

Вероятно, самое эффективное изменение, которое вы можете сделать для улучшения своего рациона, - это сократить употребление обработанных и упакованных продуктов.

Это может быть сложно, потому что многие из этих продуктов созданы так, чтобы быть чрезвычайно вкусными, и от них очень трудно отказаться.

Когда дело доходит до конкретных ингредиентов, добавленный сахар является одним из худших. К ним относятся сахароза и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы.

Кроме того, рекомендуется избегать всех трансжиров, которые содержатся в некоторых типах маргарина и фасованной выпечке.

2. Поднимайте предметы и передвигайтесь

Использование мышц чрезвычайно важно для оптимального здоровья.

Хотя поднятие тяжестей и упражнения, безусловно, могут помочь вам выглядеть лучше, улучшение внешнего вида - это лишь верхушка айсберга.

Вам также необходимо заниматься спортом, чтобы обеспечить оптимальную работу вашего тела, мозга и гормонов.

Поднятие тяжестей снижает уровень сахара в крови и уровень инсулина, улучшает холестерин и снижает уровень триглицеридов.

Он также повышает уровень тестостерона и гормонов роста, что способствует улучшению самочувствия.

Более того, упражнения могут помочь снизить депрессию и риск различных хронических заболеваний, таких как ожирение, диабет 2 типа, болезни сердца, болезнь Альцгеймера и многие другие.

Кроме того, упражнения могут помочь вам сбросить жир, особенно в сочетании со здоровым питанием. Он не только сжигает калории, но также улучшает уровень гормонов и общую функцию организма.

К счастью, есть много способов заниматься спортом. Вам не нужно ходить в тренажерный зал или иметь дорогое оборудование для тренировок.

Вы можете заниматься спортом бесплатно, не выходя из дома. Просто поищите в Google или YouTube, например, "тренировки с собственным весом" или "гимнастика".

Выйти на улицу, чтобы отправиться в поход или прогуляться, - еще одна важная вещь, которую вы должны сделать, особенно если вы можете немного погреться на солнце (для естественного источника витамина D). Ходьба - хороший выбор и очень недооцененный вид упражнений.

Ключ в том, чтобы выбрать то, что вам нравится, и что вы сможете придерживаться в долгосрочной перспективе.

Если вы полностью не в форме или у вас есть проблемы со здоровьем, рекомендуется поговорить со своим врачом или квалифицированным медицинским работником, прежде чем начинать новую программу тренировок.

3. Спите как младенец

Сон очень важен для общего состояния здоровья, и исследования показывают, что недосыпание коррелирует со многими заболеваниями, включая ожирение и болезни сердца.

Настоятельно рекомендуется выделять время для хорошего и качественного сна.

Если вам кажется, что вы не можете нормально спать, вы можете попытаться улучшить его несколькими способами:

Не пейте кофе в конце дня.

Старайтесь ложиться спать и вставать каждый день в одно и то же время.

Спите в полной темноте, без искусственного освещения.

Приглушите свет в доме за несколько часов до сна.

Также может быть хорошей идеей обратиться к врачу. Расстройства сна, такие как апноэ во сне, очень распространены и во многих случаях легко поддаются лечению.

4. Избегайте чрезмерного стресса

Здоровый образ жизни предполагает полноценное питание, качественный сон и регулярные физические упражнения.

Но также очень важно то, как вы чувствуете и как думаете. Постоянный стресс - это верный путь к катастрофе.

Избыточный стресс может повысить уровень кортизола и серьезно ухудшить метаболизм. Это может усилить тягу к нездоровой пище, увеличить жир в области живота и повысить риск различных заболеваний.

Исследования также показывают, что стресс является значительной причиной депрессии, которая сегодня является серьезной проблемой для здоровья.

Чтобы уменьшить стресс, постарайтесь упростить свою жизнь - занимайтесь спортом, гуляйте на природе, практикуйте техники глубокого дыхания и, возможно, даже медитацию.

Если вы абсолютно не можете справиться с тяготами повседневной жизни, не испытывая чрезмерного стресса, подумайте о том, чтобы обратиться к психологу.

Преодоление стресса не только сделает вас более здоровым, но и улучшит вашу жизнь в других отношениях. Жить по жизни в беспокойстве, тревоге и никогда не иметь возможности расслабиться и получить удовольствие - большая потеря.

5. Питайте свое тело настоящей пищей

Самый простой и эффективный способ здорового питания - сосредоточиться на настоящих продуктах.

Выбирайте необработанные цельные продукты, которые напоминают то, как они выглядят в природе.

Лучше всего есть сочетание животных и растений: мясо, рыбу, яйца, овощи, фрукты, орехи, семена, а также полезные жиры, масла и молочные продукты с высоким содержанием жира.

Если вы здоровы, худощавы и активны, вполне нормально есть цельные неочищенные углеводы. К ним относятся картофель, сладкий картофель, бобовые и цельнозерновые, такие как овес.

Однако, если у вас избыточный вес, ожирение или признаки нарушения обмена веществ, такие как диабет или метаболический синдром, сокращение основных источников углеводов может привести к значительным улучшениям.

Люди часто могут сильно похудеть, просто сократив потребление углеводов, потому что они подсознательно начинают меньше есть.

Что бы вы ни делали, старайтесь выбирать цельные, необработанные продукты, а не продукты, которые выглядят так, как будто они были сделаны на фабрике.