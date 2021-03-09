Названы пять натуральных "монстров-жиросжигателей"

Тем не менее, было доказано, что несколько натуральных добавок помогают сжигать больше жира. / stilnos.com

Жиросжигатели - одни из самых противоречивых добавок на рынке. Они описываются как пищевые добавки, которые могут улучшить ваш метаболизм, уменьшить усвоение жира или помочь вашему организму сжигать больше жира в качестве топлива.

Производители часто рекламируют их как чудодейственные средства, способные решить ваши проблемы с лишним весом. Однако жиросжигатели часто неэффективны и даже могут быть вредными.

Тем не менее, было доказано, что несколько натуральных добавок помогают сжигать больше жира.

В этой статье представлен список 5 лучших добавок, которые помогут вам сжигать жир, пишет Healthline.

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Кофеин

Кофеин - это вещество, которое обычно содержится в кофе, зеленом чае и какао-бобах. Это также популярный ингредиент в коммерческих добавках для сжигания жира - и не зря.

Кофеин может помочь ускорить метаболизм и помочь организму сжигать больше жира. Исследования показывают, что кофеин может временно повысить ваш метаболизм на 16% в течение одного-двух часов.

Кроме того, несколько исследований показали, что кофеин помогает организму сжигать больше жира в качестве топлива. Однако этот эффект, по-видимому, сильнее у худых людей, чем у полных.

К сожалению, слишком частое употребление кофеина может сделать ваше тело более терпимым к его воздействию.

Чтобы воспользоваться преимуществами кофеина, вам не нужно принимать добавки.

Просто попробуйте выпить несколько чашек крепкого кофе, который является отличным источником кофеина, который приносит много пользы для здоровья.

Экстракт зеленого чая

Экстракт зеленого чая - это просто концентрированная форма зеленого чая.

Он обеспечивает все преимущества зеленого чая в удобной форме порошка или капсул.

Экстракт зеленого чая также богат кофеином и полифенолом эпигаллокатехингаллатом (EGCG), оба из которых являются соединениями, которые помогают сжигать жир.

Кроме того, эти два соединения дополняют друг друга и могут помочь вам сжигать жир с помощью процесса, называемого термогенезом. Проще говоря, термогенез - это процесс, в котором ваше тело сжигает калории для производства тепла.

Например, анализ шести исследований показал, что прием комбинации экстракта зеленого чая и кофеина помогает людям сжигать на 16% больше жира, чем плацебо.

В другом исследовании ученые сравнили влияние плацебо, кофеина и комбинации экстракта зеленого чая и кофеина на сжигание жира.

Они обнаружили, что сочетание зеленого чая и кофеина сжигает примерно на 65 калорий в день больше, чем один кофеин, и на 80 калорий больше, чем плацебо.

Если вы хотите воспользоваться преимуществами экстракта зеленого чая, попробуйте принимать 250–500 мг в день. Это принесет те же преимущества, что и 3-5 чашек зеленого чая в день.

Протеиновый порошок

Белок невероятно важен для сжигания жира. Высокое потребление белка может помочь вам сжигать жир, ускоряя метаболизм и снижая аппетит. Это также помогает вашему телу сохранять мышечную массу.

Например, исследование 60 участников с избыточным весом и ожирением показало, что диета с высоким содержанием белка почти в два раза эффективнее диеты с умеренным содержанием белка в сжигании жира.

Белок также может обуздать ваш аппетит, увеличивая уровни гормонов сытости, таких как GLP-1, CCK и PYY, при одновременном снижении уровня гормона голода грелина.

Несмотря на то, что вы можете получить весь необходимый белок из продуктов, богатых белком, многие люди по-прежнему испытывают трудности с ежедневным потреблением достаточного количества белка.

Протеиновые порошковые добавки - удобный способ увеличить потребление белка.

Варианты включают порошки сывороточного, казеинового, соевого, яичного и конопляного протеинов. Однако важно выбирать белковые добавки с низким содержанием сахара и добавок, особенно если вы хотите похудеть.

Имейте в виду, что калории по-прежнему важны. Белковые добавки должны просто заменять закуски или часть еды, а не добавляться в ваш рацион.

Если вам сложно есть достаточно протеина, попробуйте принимать 1-2 ложки (25-50 граммов) протеинового порошка в день.

4. Растворимая клетчатка

Есть два разных типа клетчатки - растворимая и нерастворимая.

Растворимая клетчатка поглощает воду в пищеварительном тракте и образует вязкое гелеобразное вещество. Интересно, что исследования показали, что растворимая клетчатка может помочь вам сжигать жир, ограничивая аппетит.

Кроме того, растворимая клетчатка помогает замедлить доставку питательных веществ в кишечник. Когда это происходит, вашему организму требуется больше времени, чтобы переварить и усвоить питательные вещества, из-за чего вы сможете дольше чувствовать сытость.

Более того, растворимая клетчатка также может помочь вам сжигать жир, уменьшая количество калорий, которые вы поглощаете с пищей.

В одном исследовании 17 человек придерживались диеты с различным количеством клетчатки и жира. Было обнаружено, что люди, которые ели больше всего клетчатки, потребляли меньше жира и калорий из своего рациона.

Хотя вы можете получить всю необходимую растворимую клетчатку из пищи, многим это сложно. В таком случае попробуйте принимать добавки с растворимой клетчаткой, например глюкоманнан или шелуху подорожника.

Йохимбин

Йохимбин - это вещество, которое содержится в коре Pausinystalia yohimbe, дерева, произрастающего в Центральной и Западной Африке.

Он обычно используется как афродизиак, но также обладает свойствами, которые помогают сжигать жир.

Йохимбин работает, блокируя рецепторы, называемые альфа-2-адренорецепторами.

Эти рецепторы обычно связывают адреналин, чтобы подавить его эффекты, один из которых побуждает организм сжигать жир в качестве топлива. Поскольку йохимбин блокирует эти рецепторы, он может продлить действие адреналина и способствовать расщеплению жиров для получения топлива.

Исследование с участием 20 элитных футболистов показало, что прием 10 мг йохимбина два раза в день помог им избавиться от 2,2% жира в среднем всего за три недели.

Имейте в виду, что эти спортсмены уже были достаточно худыми, поэтому снижение жировых отложений на 2,2% является значительным (34).

Кроме того, исследования на животных показали, что йохимбин может помочь обуздать аппетит.

Тем не менее, необходима дополнительная информация о йохимбине, прежде чем его можно будет рекомендовать в качестве добавки для сжигания жира.

Кроме того, поскольку йохимбин поддерживает повышенный уровень адреналина, он может вызывать побочные эффекты, такие как тошнота, беспокойство, панические атаки и высокое кровяное давление.

Он также может взаимодействовать с обычными лекарствами от артериального давления и депрессии. Если вы принимаете лекарства от этих состояний или испытываете беспокойство, возможно, вам стоит избегать йохимбина.