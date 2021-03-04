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Названы пять стадий развития инфекции: на что обратить внимание

4 марта 2021, 21:20

Инфекционный агент быстро размножается в тканях организма.

медик, инфекция, шприц
Инфекционный агент быстро размножается в тканях организма. / med-instrukcia.ru

Заражение происходит, когда организм, например вирус или бактерия, проникает в организм.

Инфекционный агент быстро размножается в тканях организма. Хотя не все инфекции приводят к заболеванию, некоторые из них могут запускать иммунную систему, вызывая симптомы болезни, пишет Medical News Today.

Выделяют пять стадий заражения:

  • инкубация
  • продромальный период
  • болезнь
  • упадок
  • выздоровление

В этой статье подробно описывается каждая из пяти стадий заражения, описывается, как долго они могут длиться, и приводятся примеры инфекций.

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Также будут выделены стадии заражения, особенно у людей с ВИЧ.

1. Инкубация

Стадия инкубации включает время от контакта с инфекционным агентом до появления симптомов.

Вирусные или бактериальные частицы размножаются на стадии инкубации.

Продолжительность

Точные сроки инкубационного периода варьируются в зависимости от инфекции. Вот несколько примеров:

Грипп

Вирус гриппа инкубируется в течение 1–4 дней, но симптомы могут появиться уже через 2 дня после попадания вируса в организм.

Гепатит Б

Инкубационный период вируса гепатита B (HBV) составляет 1,5–6 месяцев.

Сальмонелла

Сальмонелла, обычная бактерия пищевого происхождения, вызывает симптомы в течение 6 часов - 6 дней. Они могут включать:

  • понос
  • рвота
  • спазмы желудка

2. Продромальный

Продромальный период относится к периоду после инкубации и до появления характерных симптомов инфекции.

Люди также могут передавать инфекции на продромальной стадии.

На этом этапе инфекционный агент продолжает размножаться, что вызывает иммунный ответ организма и легкие неспецифические симптомы. Эти симптомы могут включать:

  • низкая лихорадка
  • усталость

Продолжительность

Продолжительность продромальной стадии варьируется в зависимости от типа инфекции.

Например, у гриппа короткий инкубационный период, около 2 дней. В результате продромальная стадия может совпадать с стадией инкубации и началом болезни.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявляют, что вирус может передаваться другим людям за 1 день до появления симптомов и в течение недели после заболевания.

3. Болезнь

Третья стадия заражения - болезнь или клиническое заболевание. К этому этапу относится время, когда у человека проявляются явные симптомы инфекционного заболевания.

Симптомы

Симптомы инфекции широко варьируются в зависимости от основной причины.

Как правило, люди с активной инфекцией могут испытывать:

  • высокую температуру
  • усталость
  • головную боль
  • мышечные боли
  • увеличение лимфатических узлов
  • Респираторные инфекции

Симптомы респираторных инфекций, таких как простуда или грипп, включают:

  • постоянный кашель
  • насморк
  • чихание
  • больное горло
  • затрудненное дыхание

Желудочно-кишечные инфекции

Инфекции желудочно-кишечного тракта могут вызывать следующие симптомы:

  • понос
  • тошнота
  • рвота
  • боль в животе
  • потеря аппетита

Продолжительность

Точные сроки варьируются в зависимости от типа инфекции, количества инфекционных микробов в организме и силы иммунной системы человека. Вот некоторые примеры:

Грипп

Симптомы многих респираторных респираторных инфекций, например гриппа, могут длиться до недели.

Гепатит Б

Некоторые инфекции могут длиться несколько недель или даже лет. Симптомы гепатита В могут длиться несколько недель. Он также может перерасти в хроническое заболевание, если инфекция продолжается более 6 месяцев.

Ветряная оспа, герпес

Вирус простого герпеса (HSV) и ветряная оспа (VZV) в состоянии покоя могут скрываться внутри нервных клеток. Эти вирусы могут оставаться в организме в течение многих лет, прежде чем снова активироваться. Если вирус VZV реактивируется, он вызывает опоясывающий лишай.

Симптомы ветряной оспы обычно длятся от 4 до 7 дней.

Симптомы герпеса различаются по продолжительности в зависимости от типа инфекции.

4. Упадок

На стадии упадка иммунная система обеспечивает успешную защиту от патогенов, и количество инфекционных частиц уменьшается.

Симптомы постепенно улучшатся.

Однако на этой стадии у человека могут развиться вторичные инфекции, если первичная инфекция ослабила его иммунную систему.

На этом этапе вирус все еще может передаваться другим людям.

5. Выздоровление

Заключительная стадия заражения называется выздоровлением.

На этом этапе симптомы исчезают, и человек может вернуться к своим нормальным функциям.

В зависимости от тяжести инфекции у некоторых людей могут быть необратимые повреждения даже после того, как инфекция исчезнет.

здоровье инфекция
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