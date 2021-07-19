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Названы самые ранние признаки диабета: на что обязательно обратить внимание

19 июля 2021, 18:34

При типе 1 иммунная система разрушает клетки, выделяющие инсулин.

Диабет
Обычно тип 1 диагностируется в детстве и сохраняется на протяжении всей жизни больного. / УНИАН

Диабет - это хроническое заболевание, которое влияет на то, как организм превращает пищу в энергию. Существует два типа диабета: тип 1 и тип 2, причем последний обычно диагностируется в более позднем возрасте из-за факторов образа жизни. Итак, каковы первые симптомы диабета? Продолжайте читать, чтобы узнать о девяти индикаторах.

Диабет 1 типа - это аутоиммунная реакция, которая означает, что клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин, подвергаются атаке.

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При типе 1 иммунная система разрушает клетки, выделяющие инсулин, и это приводит к тому, что организм не может вырабатывать инсулин, пишет Express.co.uk.

Обычно тип 1 диагностируется в детстве и сохраняется на протяжении всей жизни больного.

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Тип 2 - это заболевание, которое развивается в более позднем возрасте и может быть вызвано ожирением и малоподвижностью, а также генетическими факторами.

При этом типе диабета организм становится невосприимчивым к инсулину, но часто изменение образа жизни, уровня активности и диеты может обратить его вспять.

Предотвратить диабет 2 типа можно, изменив образ жизни, например:

  • потеря веса, если у вас избыточный вес, и поддержание здорового веса
  • придерживаться здоровой, сбалансированной диеты
  • бросить курить, если вы курите
  • употребление алкоголя в умеренных количествах
  • регулярно заниматься спортом

Поскольку диабет 2 типа диагностируется в более позднем возрасте, необходимо искать ключевые симптомы.

Если вас беспокоят какие-либо симптомы, обратитесь к своему терапевту.

Ранние признаки диабета

1. Частое мочеиспускание.

Возможно, вам придется чаще ходить в туалет.

Это связано с тем, что при высоком уровне сахара в крови почки пытаются удалить лишний сахар, отфильтровывая его из крови.

Это может вызвать более частое мочеиспускание, особенно ночью.

2. Повышенная жажда.

Наряду с частым мочеиспусканием вы можете почувствовать жажду сильнее, чем обычно.

Это потому, что, пытаясь удалить излишки сахара и чаще ходить в туалет, вы теряете больше воды.

Это может привести к обезвоживанию и появлению ощущения, будто вам нужно больше пить.

3. Постоянное чувство голода.

Когда у вас диабет, ваше тело часто не получает достаточно энергии из пищи.

Это связано с тем, что недостаточное количество глюкозы, взятой с пищей, попадает в кровоток.

И поэтому, даже если вы регулярно едите, вы можете постоянно чувствовать голод.

4. Чувство сильной усталости.

Поскольку организм не получает достаточного количества глюкозы, это может привести к снижению уровня энергии.

Диабет 2 типа может вызывать у людей сильную усталость, независимо от того, сколько времени они отдыхают.

5. Расплывчатое зрение.

Еще один характерный симптом диабета 2 типа - проблемы со зрением, в частности нечеткость зрения.

Это связано с тем, что избыток сахара в крови может повредить кровеносные сосуды в глазах, что затем приведет к нечеткости зрения.

Вы можете испытывать нечеткое зрение в одном или обоих глазах, которое может приходить и уходить.

6. Медленное заживление порезов и ран.

Опять же, высокий уровень сахара в кровотоке может затруднить кровообращение и повредить кровеносные сосуды.

Вы можете заметить, что даже крошечные порезы, такие как порезы от бумаги, заживают неделями, и это медленное время заживления может привести к инфекции.

7. Булавки и иглы, онемение или боль в руках или ногах.

Как упоминалось выше, высокий уровень сахара может повлиять на кровообращение и нервную систему.

Таким образом, у людей с диабетом 2 типа они могут испытывать боль, колоть и иголку или даже онемение в руках и ногах.

Если диабет не лечить, это состояние, известное как невропатия, может ухудшиться и вызвать серьезные осложнения.

8. Пятна темной кожи.

Вы можете заметить участки более темной кожи в паху, подмышечных впадинах или даже в складках шеи.

Эти участки кожи, известные как черный акантоз, могут казаться очень мягкими.

9. Зуд и дрожжевые инфекции.

Еще одним побочным продуктом высокого уровня сахара в крови могут быть дрожжевые инфекции.

Сахар питает дрожжи, которые затем могут вызывать инфекции в теплых и влажных областях тела.

Это может быть рот, половые органы и подмышки, которые выглядят красными, болезненными и могут вызывать сильный зуд.

здоровье
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