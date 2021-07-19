Названы самые ранние признаки диабета: на что обязательно обратить внимание

При типе 1 иммунная система разрушает клетки, выделяющие инсулин.
Диабет - это хроническое заболевание, которое влияет на то, как организм превращает пищу в энергию. Существует два типа диабета: тип 1 и тип 2, причем последний обычно диагностируется в более позднем возрасте из-за факторов образа жизни. Итак, каковы первые симптомы диабета? Продолжайте читать, чтобы узнать о девяти индикаторах.
Диабет 1 типа - это аутоиммунная реакция, которая означает, что клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин, подвергаются атаке.
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При типе 1 иммунная система разрушает клетки, выделяющие инсулин, и это приводит к тому, что организм не может вырабатывать инсулин, пишет Express.co.uk.
Обычно тип 1 диагностируется в детстве и сохраняется на протяжении всей жизни больного.
Тип 2 - это заболевание, которое развивается в более позднем возрасте и может быть вызвано ожирением и малоподвижностью, а также генетическими факторами.
При этом типе диабета организм становится невосприимчивым к инсулину, но часто изменение образа жизни, уровня активности и диеты может обратить его вспять.
Предотвратить диабет 2 типа можно, изменив образ жизни, например:
- потеря веса, если у вас избыточный вес, и поддержание здорового веса
- придерживаться здоровой, сбалансированной диеты
- бросить курить, если вы курите
- употребление алкоголя в умеренных количествах
- регулярно заниматься спортом
Поскольку диабет 2 типа диагностируется в более позднем возрасте, необходимо искать ключевые симптомы.
Если вас беспокоят какие-либо симптомы, обратитесь к своему терапевту.
Ранние признаки диабета
1. Частое мочеиспускание.
Возможно, вам придется чаще ходить в туалет.
Это связано с тем, что при высоком уровне сахара в крови почки пытаются удалить лишний сахар, отфильтровывая его из крови.
Это может вызвать более частое мочеиспускание, особенно ночью.
2. Повышенная жажда.
Наряду с частым мочеиспусканием вы можете почувствовать жажду сильнее, чем обычно.
Это потому, что, пытаясь удалить излишки сахара и чаще ходить в туалет, вы теряете больше воды.
Это может привести к обезвоживанию и появлению ощущения, будто вам нужно больше пить.
3. Постоянное чувство голода.
Когда у вас диабет, ваше тело часто не получает достаточно энергии из пищи.
Это связано с тем, что недостаточное количество глюкозы, взятой с пищей, попадает в кровоток.
И поэтому, даже если вы регулярно едите, вы можете постоянно чувствовать голод.
4. Чувство сильной усталости.
Поскольку организм не получает достаточного количества глюкозы, это может привести к снижению уровня энергии.
Диабет 2 типа может вызывать у людей сильную усталость, независимо от того, сколько времени они отдыхают.
5. Расплывчатое зрение.
Еще один характерный симптом диабета 2 типа - проблемы со зрением, в частности нечеткость зрения.
Это связано с тем, что избыток сахара в крови может повредить кровеносные сосуды в глазах, что затем приведет к нечеткости зрения.
Вы можете испытывать нечеткое зрение в одном или обоих глазах, которое может приходить и уходить.
6. Медленное заживление порезов и ран.
Опять же, высокий уровень сахара в кровотоке может затруднить кровообращение и повредить кровеносные сосуды.
Вы можете заметить, что даже крошечные порезы, такие как порезы от бумаги, заживают неделями, и это медленное время заживления может привести к инфекции.
7. Булавки и иглы, онемение или боль в руках или ногах.
Как упоминалось выше, высокий уровень сахара может повлиять на кровообращение и нервную систему.
Таким образом, у людей с диабетом 2 типа они могут испытывать боль, колоть и иголку или даже онемение в руках и ногах.
Если диабет не лечить, это состояние, известное как невропатия, может ухудшиться и вызвать серьезные осложнения.
8. Пятна темной кожи.
Вы можете заметить участки более темной кожи в паху, подмышечных впадинах или даже в складках шеи.
Эти участки кожи, известные как черный акантоз, могут казаться очень мягкими.
9. Зуд и дрожжевые инфекции.
Еще одним побочным продуктом высокого уровня сахара в крови могут быть дрожжевые инфекции.
Сахар питает дрожжи, которые затем могут вызывать инфекции в теплых и влажных областях тела.
Это может быть рот, половые органы и подмышки, которые выглядят красными, болезненными и могут вызывать сильный зуд.