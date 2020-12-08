Названы секс-позы, которые сжигают больше всего калорий

Вместо того, чтобы потеть в тренажерном зале, попробуйте "потренироваться" со своим партнером./ Ivona. Bigmir

Секс упражнения - отличный способ развлечься и похудеть. Вместо того, чтобы потеть в тренажерном зале, попробуйте "потренироваться" со своим партнером.

GolfSupport собрал самые эффективные позы для секса для сжигания калорий, пишет The Daily Star.

Исследователи проинструктировали 112 гетеросексуальных пар носить трекеры активности Fitbit во время секса. Так, было показано, что приседания во время позы наездницы, сжигают больше всего калорий.

Эти позиции помогут похудеть

Прыгая в спальне в течение 30 минут, женщины сжигают 188 ккал, а мужчины - 50 ккал.

Позы "маслобойка" и "тачки" на коленях также показали свою эффективность. Мужчины сжигают колоссальные 211 калорий, делая первое движение в течение 30 минут, в то время как их партнерши сжигают в среднем 179 калорий.

Поза "Тачка"

Поза стоя, лотос и перевернутая наездница также отлично сжигают жир.

Гэри Локвуд, генеральный директор компании, сказал: "Связь между сексом и фитнесом напоминает ситуацию с курицей и яйцом. Улучшение физической формы улучшает вашу сексуальную жизнь, а регулярный секс улучшает ваши тренировки. Регулярные упражнения и хорошая диета творит чудеса для вашей уверенности в себе. Они регулируют ваши гормоны и выделяют много прекрасных эндорфинов, которые снижают уровень стресса. Это, в свою очередь, повышает ваше либидо и вашу сексуальность в целом".

Поза "Лотос"

По его словам, секс увеличивает частоту сердечных сокращений, увеличивает кровоток и улучшает гибкость. Вы достигнете большего диапазона движений во время тренировки и получите лучшие результаты.

Кроме того, оргазм может активировать те участки мозга, которые притупляют боль.