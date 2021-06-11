Названы шесть серьезных преимуществ соевого молока и два недостатка, о которых нужно знать

Попробуйте включить соевое молоко в свой рацион как источник белка. / pixabay

Если у вас непереносимость лактозы, вы беспокоитесь об окружающей среде или вам просто не нравится вкус коровьего молока, вы можете использовать соевое молоко в качестве сопоставимой альтернативы. Этот сбор, сделанный из соевых бобов или соевой муки, является одной из самых популярных альтернатив молока на рынке.

По информации Livestrong.com, как правило, оно имеет более длительный срок хранения, чем молочное молоко, а некоторые виды упакованного соевого молока можно хранить при комнатной температуре в течение нескольких месяцев, что помогает устранить отходы, вызванные порчей продуктов.

Соевое молоко также имеет ряд питательных преимуществ, хотя некоторые разновидности соевого молока содержат большое количество сахара, который может представлять опасность для здоровья.

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Польза для здоровья соевого молока

1. Протеин в соевом молоке

Попробуйте включить соевое молоко в свой рацион как источник белка. По данным Национального центра дополнительного и комплексного здоровья, соевый белок может помочь снизить уровень ЛПНП или плохого холестерина. По данным Министерства сельского хозяйства США, каждая чашка несладкого простого соевого молока содержит 7 граммов белка. Для справки: стакан двухпроцентного молочного молока содержит 8 граммов белка.

В отличие от большинства растительных белков, которые содержат некоторые, но не все, аминокислоты, необходимые для вашего рациона, соя содержит все девять незаменимых аминокислот. Ваше тело собирает эти аминокислоты в новые белки, включая антитела, необходимые для функционирования иммунной системы, структурные белки, которые удерживают ваши ткани вместе, и ферменты, которые помогают вашим клеткам вырабатывать энергию.

2. Это не увеличивает риск рака груди

Когда-то считалось, что соевые продукты - из-за их изофлавонов, фитоэстрогенов - могут увеличить риск рака груди. По данным Американского онкологического общества, это убеждение было опровергнуто.

Исследование, опубликованное в феврале 2020 года в Международном журнале эпидемиологии, дополняет этот консенсусный вывод о том, что употребление соевого молока не связано с повышенным риском рака груди и на самом деле может помочь защитить от него.

3. Это тоже полезно для мужчин

Продукты на основе сои, такие как тофу и соевое молоко, содержат изофлавоны, которые выполняют функции в организме человека, аналогичные гормону эстрогену. Некоторые мужчины могут избегать соевых продуктов, опасаясь, что слишком большое количество фитоэстрогенов может отрицательно повлиять на гормональный баланс мужского тела.

Однако изофлавоны в сое не повышают уровень эстрогена у мужчин, а употребление сои в пищу, похоже, не влияет на уровень тестостерона, согласно анализу, проведенному в мае 2010 года в журнале Fertility and Sterility.

И бонус: по данным Университета штата Орегон, употребление в пищу или употребление соевых продуктов, таких как соевое молоко, снижает риск рака простаты.

4. Оно содержит кальций и железо

Употребление соевого молока также помогает увеличить потребление кальция и железа. Ваше тело полагается на кальций из вашего рациона для поддержания плотной и крепкой костной ткани. Без него ваше тело использует ваши кости как источник кальция, который со временем может снизить плотность костной ткани.

Одна чашка несладкого простого соевого молока содержит 301 миллиграмм кальция. По данным Национального института здоровья, это составляет около 30 процентов от рекомендуемой суточной нормы потребления кальция от 1000 до 1200 миллиграммов.

Железо, содержащееся в соевом молоке, помогает вашим красным кровеносным сосудам функционировать должным образом, гарантируя, что все ткани вашего тела получают необходимый им кислород. Каждая порция соевого молока содержит 1,1 миллиграмма железа, что составляет 8 миллиграммов для мужчин и 18 миллиграммов для женщин.

5. Он содержит рибофлавин и витамин B12

Соевое молоко также помогает получать больше витаминов группы B и является особенно богатым источником рибофлавина (витамина B2) и витамина B12. Получение достаточного количества витамина B12 в вашем рационе помогает вашим клеткам производить ДНК, помогает в работе красных кровяных телец, а также сохраняет здоровье ваших нервов.

Одна чашка соевого молока содержит 2,7 микрограмма витамина B12, что больше, чем 2,4 микрограмма, которые вам нужны каждый день. Рибофлавин в соевом молоке помогает клеткам вырабатывать энергию и защищает ДНК от повреждений. Одна чашка соевого молока увеличивает уровень рибофлавина на 0,5 миллиграмма - почти 50 процентов от рекомендуемой суточной нормы.

6. Соевое молоко - веганский продукт

Веганы могут есть сою, и соевое молоко - хорошая альтернатива для всех, кто предпочитает избегать молочных продуктов по состоянию здоровья или по другим причинам.

Соя обеспечивает белок - значительную пользу для веганов и тех, кто придерживается диеты с низким содержанием животных белков. Соя не содержит холестерина и мало жира. Продукты с соей также содержат важные питательные вещества, такие как кальций, витамин D и витамин А.

Вы можете использовать соевое молоко в любом рецепте вместо обычного молока или просто выпить его стакан. Вы, вероятно, заметите некоторые различия во вкусе, но большинство людей легко приспосабливаются к вкусу соевого молока.

Недостатки соевого молока

1. Аллергия на сою

Не уклоняйтесь от включения соевого молока в свой рацион из-за боязни сои - как отмечалось выше, соевые продукты безопасны для большинства людей. Исключение составляют те, у кого аллергия на сою.

По данным исследования и образования в области пищевой аллергии (FARE), соя входит в число девяти основных пищевых аллергенов..

2. Добавлен сахар

Некоторые виды соевого молока имеют серьезные недостатки в питании из-за содержания в них сахара. Добавленный сахар увеличивает количество калорий, не предлагая питательной ценности, и может увеличить риск сердечных заболеваний и диабета 2 типа.

Выберите несладкое соевое молоко, чтобы свести к минимуму добавление сахара - несладкий продукт содержит всего 1 грамм естественного сахара на чашку и без добавления сахара. Напротив, соевое молоко со вкусом шоколада и ванили содержит около 20 и 7 граммов добавленного сахара на порцию соответственно.