Названы шесть способов вкусно и здорово приготовить огурцы и это не салат: что с ними делать

Действительно, всего одна чашка обеспечивает около 25 процентов нормы витамина К / 1zoom.ru

Хрустящие и прохладные огурцы - отличная добавка к салату. Но этот универсальный фрукт (да, технически это фрукт) предлагает гораздо больше, чем ваш садовый гарнир.

Во-первых, огурцы содержат множество питательных веществ, включая витамин С, калий, клетчатку и антиоксиданты. Действительно, всего одна чашка обеспечивает около 25 процентов рекомендуемой суточной нормы витамина К, который поддерживает здоровье костей и сердца, сообщает LIVESTRONG.com Эрика Фокс.

По словам Фокса, огурцы на 95 процентов состоят из воды и также известны своим содержанием влаги. Вот почему они так освежают в знойные летние дни.

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Кроме того, вы можете адаптировать и преобразовать огурцы практически по любому рецепту.

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От смузи до гаспачо и ледяного мороженого - огурцы являются звездой этих шести креативных (без салатов) рецептов.

1. Сливочный смузи из авокадо и огурца

Этот увлажняющий зеленый смузи, включающий в себя молодой шпинат, огурец, яблоки, авокадо и перец Серрано, состоит из множества свежих, богатых питательными веществами продуктов, при этом не расходуя слишком много калорий (всего 174 на порцию).

Завершает длинный список полезных ингредиентов несладкий зеленый чай, который обладает легким травяным ароматом и помогает сбросить вес.

Исследование, проведенное в декабре 2013 года в Journal of Research in Medical Sciences, пришло к выводу, что ежедневное употребление четырех чашек зеленого чая привело к значительному снижению массы тела, индекса массы тела, окружности талии и систолического артериального давления.

Для более насыщенного смузи врач рекомендует добавлять источник белка, например протеиновый порошок, несладкий йогурт или нут.

2. Леденец из огурца и лайма

Если вы пытаетесь выпить больше H2O, снизить потребление сахара или просто сосредоточиться на более здоровом питании, диетолог настоятельно рекомендует попробовать эти освежающие, питательные ледяные леденцы на основе огурца.

"Использование свежих овощей и зелени, а также стевии в качестве подсластителя, они не только увлажняют, но и не содержат добавленных сахаров, что делает их питательным заменителем леденцов с сахаром в жаркий летний день", - говорит она.

Между тем, благодаря ментолу листья мяты оставляют ощущение прохлады во рту и помогают сохранять свежесть дыхания.

Леденец станет отличной закуской в жаркий день

3. Гаспачо из авокадо и огурцов

По словам Фокса, этот охлаждающий гаспачо из огурцов и авокадо с добавлением растительной пищи, приправленный теплыми специями, такими как молотый тмин и кайенский перец, является прекрасным низкокалорийным рецептом.

А поскольку этот холодный освежающий овощной суп не требует приготовления на плите, он отлично подходит для жарких летних ночей.

Чтобы приготовить более сбалансированное блюдо, рекомендуют добавлять в него высушенный и промытый нут. "Это увеличит содержание белка без резкого изменения вкуса и текстуры", - говорит она.

4. Сливочный дип со шпинатом

Питательный и хорошо сбалансированный, этот восхитительный соус можно использовать как восхитительную закуску или сытный полдник.

"Этот дип со шпинатом и огурцом - отличный пример того, как можно легко увеличить потребление овощей, не отказываясь от любимых продуктов", - говорит Фокс.

И в отличие от овощных соусов, купленных в магазине, эта более здоровая домашняя версия содержит всего четыре простых ингредиента из цельных продуктов - водяные каштаны, греческий йогурт, огурец и замороженный шпинат - так что вы можете взбить его за пять минут.

Подавайте это восхитительное сливочное блюдо с крекерами из цельнозерновой муки или палочками сельдерея.

5. Лодка с тунцом и огурцом

"Эта лодочка из тунца и огурца, содержащая отличный баланс между полезными жирами и белком (21 грамм на порцию), идеально подходит для сытной, сытной и здоровой, увлажняющей, послетренировочной закуски", - говорит Фокс. По данным Национального института здоровья, вкусный тунец, изобилующий жирными кислотами омега-3, также поддерживает работу мозга и здоровье сердца.

"Использование огурца в качестве основы вместо крекеров или хлеба" не только увеличивает увлажняющую способность этой пикантной закуски, но и снижает количество углеводов (всего 2 грамма на порцию!) И калорий, "что делает его отличным выбором для тех, кто хочет похудеть", - говорит Фокс.

Идеально подходит для сытной, сытной и здоровой, увлажняющей, послетренировочной закуски

6. Смузи с черникой, огурцом и зеленым чаем

По словам Фокса, этот увлажняющий смузи на основе огурца - потрясающе питательная альтернатива для всех, кто любит сорбет или фруктовый ледяной лед.

Маленькая, но мощная черника, стимулирующая мозг, обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают предотвратить возрастное снижение когнитивных функций, согласно обзору, опубликованному в январе 2012 года в Журнале сельскохозяйственной и пищевой химии.

Поскольку этот смузи немного насыщен углеводами, вы можете разнообразить ингредиенты, добавив немного полезных жиров или белков.

Фокс предлагает добавить семена чиа, льна или конопли, а также протеиновый порошок или несладкий греческий йогурт (или немолочный йогурт с протеином), чтобы увеличить ощущение полноты и насыщения.