Названы симптомы выгорания: что с ними делать

ВОЗ классифицирует выгорание как "синдром" / Униан

Есть разница между большой рабочей нагрузкой и чем-то более серьезным. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала выгорание болезнью. Это может стать серьезной проблемой для здоровья, поэтому не следует игнорировать ее признаки. Но на что похоже выгорание?

В 2019 году ВОЗ официально добавила выгорание в свою Международную классификацию болезней (МКБ), а с 2022 года оно станет всемирно признанным заболеванием.

Это важный шаг, поскольку он будет означать, что поставщики медицинских услуг и страховщики должны будут признать, лечить и покрыть состояние, пишет Express.co.uk.

ВОЗ классифицирует выгорание как "синдром", который возникает в результате "хронического стресса на рабочем месте, с которым не удалось справиться" в своем МКБ.

Но как определить, что вы на грани выгорания?

Вот общие симптомы выгорания, на которые нужно обращать внимание:

Бессонница

Часто отвлекаетесь, не можете сосредоточиться

Плохое пищеварение или расстройство желудка - тошнота тоже может быть признаком

Высокое кровяное давление

Невозможность отключиться от работы дома

Быть резким и раздражительным

Вы изо всех сил пытаетесь найти время на дедлайны, семью или даже себя

Меньше общения

Потеря аппетита

Все еще чувствую усталость, несмотря на долгий сон

Хотя вы можете иногда справляться со стрессом, связанным с работой, если он кратковременный, постоянный стресс не является устойчивым и может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

К каким проблемам со здоровьем может привести выгорание?

Признаки выгорания не следует игнорировать, поскольку они могут иметь реальные последствия для вашего физического и психического здоровья - это может привести к:

Язва желудка

Хроническая боль

Депрессия

Мигрени

Тревожные расстройства

Бессонница

И много других серьезных проблем со здоровьем.

Если вы устали, испытываете стресс или изо всех сил пытаетесь отключиться, это могут быть предупреждающие признаки того, что вы страдаете от выгорания, - не стоит игнорировать их.

Как оправиться от выгорания

Чтобы избавиться от эмоционального выгорания, вам сначала нужно признать, что вы страдаете от болезни.

Многие британцы просто скажут, что у них напряженная рабочая жизнь, но это заболевание, и его нужно лечить и тому подобное.

Поговори со своим боссом

Если вы страдаете от выгорания, первое, что вам следует сделать, это поговорить со своим начальником.

Это может быть сложно, но пока вы не справитесь со своей рабочей нагрузкой, вы не сможете восстановиться.

Сделай перерыв

Постарайтесь взять перерыв, как и при любой другой болезни, вашему телу и разуму потребуется время, чтобы вылечиться.

Скажи "нет"

Не бойтесь отказываться от вещей, будь то дополнительная работа или даже слишком много общественных мероприятий, вам нужно время, чтобы расслабиться, поэтому не заполняйте свой дневник слишком большим количеством свиданий и дел.

Оставь свой рабочий стол

Поскольку многие из нас работают из дома, может возникнуть соблазн работать сверхурочно или подойти к своему столу в нерабочее время.

Постарайтесь этого избежать, встаньте и прогуляйтесь во время обеденного перерыва или просто сделайте перерыв на кофе, когда почувствуете, что приближается спад.

У вас может возникнуть соблазн поторопиться, чтобы справиться со своей рабочей нагрузкой, но это просто приведет к выгоранию, и в долгосрочной перспективе вы станете менее продуктивным.