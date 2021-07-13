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Названы соусы, которые повышают давление

13 июля 2021, 23:07

Свободный сахар - это сахар, который добавляют в пищу или напитки.

Давление
Старайтесь съедать менее 6 г соли в день, что составляет примерно чайную ложку / John Campbell / flickr.com

Высокое кровяное давление или гипертония повышают риск сердечных заболеваний и инсульта из-за повреждения стенок артерий. Часто это является прямым результатом неправильных решений в отношении образа жизни, принятых с течением времени, например, нездорового питания.

Хотя некоторые диетические решения явно вредны для здоровья, например, переедание сладкого, другие представляют скрытый риск для здоровья.

Это связано с тем, что свободный сахар часто скрывается в продуктах, которые мы едим, пишет Express.co.uk.

Свободный сахар - это сахар, который добавляют в пищу или напитки.

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"Продукты с добавлением сахара, как правило, высококалорийны, но часто имеют очень низкую пищевую ценность или не имеют ее вовсе. Дополнительная энергия может заставить вас набрать вес, что может повысить ваше кровяное давление", - объясняет Blood Pressure UK.

По мнению здоровья организма, приправы, такие как кетчуп, майонез и заправки для салатов, содержат добавленный сахар.

Другие источники включают:

  • Столовый сахар
  • Джемы и варенья
  • Кондитерские изделия - сладости и шоколад
  • Фруктовые соки и безалкогольные напитки
  • Печенье, булочки и торты

Вы также должны следить за потреблением соли - чем больше соли вы едите, тем выше ваше кровяное давление, предупреждает NHS.

"Старайтесь съедать менее 6 г соли в день, что составляет примерно чайную ложку", - советует здоровый организм.

Что есть?

Некоторые продукты могут противодействовать вредным последствиям употребления соли, например, богатые калием.

Как объясняет Американская кардиологическая ассоциация (AHA), чем больше калия вы едите, тем больше натрия вы теряете с мочой.

"Калий также помогает снять напряжение в стенках кровеносных сосудов, что помогает еще больше снизить кровяное давление", - поясняет AHA.

Фрукты, овощи, обезжиренные или нежирные (один процент) молочные продукты и рыба являются хорошими естественными источниками калия, отмечает здоровый организм.

Другие продукты, богатые калием, включают:

  • Абрикосы и абрикосовый сок
  • Авокадо
  • Канталупа и дыня медвяная
  • Обезжиренный йогурт
  • Грейпфрут и грейпфрутовый сок (поговорите со своим врачом, если вы принимаете препарат, снижающий уровень холестерина)
  • Зелень
  • Палтус
  • Лимская фасоль
  • Меласса
  • Грибы
  • Апельсины и апельсиновый сок
  • Горох
  • Картошка
  • Чернослив и сливовый сок
  • Изюм и финики
  • Шпинат
  • Помидоры, томатный сок и томатный соус
  • Тунец

Другие ключевые вмешательства в образ жизни

Упражнения также обеспечивают надежную защиту от высокого кровяного давления.

Клиника Майо объясняет: "Регулярная физическая активность укрепляет ваше сердце. Более сильное сердце может перекачивать больше крови с меньшими усилиями.

В результате сила, действующая на ваши артерии, уменьшается, что снижает кровяное давление.

Как отмечает орган, занимающийся здоровьем, регулярные упражнения также помогают поддерживать здоровый вес - еще один важный способ контролировать кровяное давление.

"Чтобы поддерживать нормальное кровяное давление, вам нужно регулярно заниматься спортом", - добавляет он.

Как проверить высокое кровяное давление

"Высокое кровяное давление обычно не имеет никаких симптомов, поэтому единственный способ узнать, есть ли оно у вас, - это проверить свое кровяное давление", - поясняет NHS.

Согласно санитарному органу, здоровые взрослые люди старше 40 лет должны проверять артериальное давление не реже одного раза в пять лет.

"Если у вас повышенный риск высокого кровяного давления, вам следует проверять его чаще, в идеале один раз в год".

здоровье
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