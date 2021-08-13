Названы упражнения, которые снижают риск развития онкологии

Онкологию может предотвратить спорт / Евроонко

Группа исследователей из Федерального университета Сан-Паулу выяснила, как физические нагрузки влияют на развитие онкологии и определила, какой тип и интенсивность упражнений способен снизить риск образования рака, пишет EurekAlert.

Эксперты проанализировали 12 предыдущих исследований, в которых приняли участие около 1,3 млн человек. Ученые наблюдали за ними в течение от 6 до 25 лет.

"Выяснилось, что сочетание силовых и аэробных упражнений дает наилучший результат и снижает общие риски и смертность от рака на 28%", - утверждают ученые.

При этом, если заниматься только силовыми видами спорта, то риск развития онкологических заболеваний снижается на 14%.В частности, речь идет об упражнениях с приседаниями, греблей, досками и силовыми тренировками.

Поэтому для большей эффективности их рекомендуется сочетать с аэробными видами деятельности - ходьбой, бегом, плаванием и ездой на велосипеде.

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Медики советуют заниматься спортом как минимум два раза в неделю.

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