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"Не чистите зубы сразу после еды": врач делится скрытым риском для здоровья

10 июня 2021, 22:21

Наращивание зубного налета способствует заболеванию десен и кариесу.

Стоматология, зубы, зубник
Это связано с тем, что чистка зубов сразу после еды может повредить нежную зубную эмаль. / Стоматология

Ежедневный ритуал чистки зубов необходим для сохранения здоровья зубов и полости рта. Основная причина, по которой нужно чистить зубы, - это предотвратить налет - пленку бактерий, которая покрывает ваши зубы, если вы не чистите их должным образом.

Наращивание зубного налета способствует заболеванию десен и кариесу.

Однако если вы делаете что-то каждый день, это не обязательно означает, что вы делаете это хорошо, пишет Express.co.uk.

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"Многие люди чистят зубы сразу после еды, потому что считают, что важно быстро избавиться от пищи", - сказала косметический стоматолог Ханна Кинселла.

Однако, по словам доктора Кинселлы, на самом деле это может принести больше вреда, чем пользы.

Это связано с тем, что чистка зубов сразу после еды может повредить нежную зубную эмаль.

Эмаль - это вещество, которое покрывает каждый зуб и обеспечивает прочный внешний слой.

Это первая и самая важная линия защиты от кариеса.

По словам доктора Кинселлы, перед чисткой зубов лучше подождать не менее получаса после еды, особенно после употребления кислой пищи.

"Это связано с тем, что продукты, содержащие лимонную кислоту, могут на время смягчить зубную эмаль, а чистка зубов слишком рано после еды может повредить эмаль, пока она слаба".

Чего еще следует избегать?

Еще одна распространенная ловушка, в которую попадают люди, - это крепко сжимать зубную щетку при чистке зубов.

"При использовании ручной зубной щетки многие люди крепко держат ее в руке, как будто сжимают ее в кулак", - отмечает доктор Кинселла.

Логика этого действия ясна: это позволяет людям крепко держаться за кисть.

Однако, как предупреждает доктор Кинселла, давление, оказываемое на щетку, распространяется до зубов. Однако слишком сильное давление опасно, потому что это может медленно разрушить зубную эмаль, которая не может восстановиться сама по себе ", - предупредила она.

Это действие также может привести к повышенной чувствительности и вызвать усыхание и эрозию десен, добавила она.

Что советует доктор Кинселла?

"Вместо этого я всегда советую людям держать зубную щетку за самый конец и использовать такую ​​ручку, как если бы они держали ручку".

Как она объяснила, удерживая щетку таким образом, вы убедитесь, что не слишком сильно надавливаете на щетку и зубы, тем самым защищая их от повреждений.

Что мне следует использовать: электрическую или ручную зубную щетку?

Согласно NHS, не имеет значения, используете ли вы электрическую или ручную зубную щетку.

"Они обе одинаково хороши, если вы чистите все поверхности всех зубов", - объясняет здоровый организм.

Какой бы тип щетки вы ни выбрали, следует использовать зубную пасту с фтором.

"Но некоторым людям легче тщательно чистить зубы с помощью электрической зубной щетки".

здоровье
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