Не делайте этого после увеличения губ: топ советов, чтобы снять отечность

Операции по увеличению губ являются одними из самых доступных косметических процедур по пластике лица и пользуются большой популярностью прежде всего у женщин (хотя к этому прибегают и мужчины).
Неправильный уход после операционного вмешательства может повлечь развитие инфекции на лице, поэтому следует внимательно изучить, что нельзя делать после увеличение губ. Главред расскажет, что не рекомендуется делать после увеличения губ и как правильно ухаживать за губами после увеличения.
Что нельзя делать после увеличения губ и сколько дней
После операции врач вам должен дать ряд советов и выписать лекарства, как правильно ухаживать за губами после увеличения, чтобы это не навредило вашему здоровью. Но есть универсальные правила, которые должны соблюдать все, пережившие пластику:
- Избегайте трения и давления на губы. Это предовтратит смещение инъекций и деформацию.
- Избегайт жарких и холодных пищевых продуктов. Высокая или слишком низкая температура усилят отечность и дискомфорт.
- Увлажняйте губы прописанными врачем средствами, чтобы смягчить ткани и уменьшить сухость.
- Избегайте прямых солнечных лучей. Когда выходите на улицу, используйте солнцезащитный крем или бальзам для губ.
- Не используйте макияж. Это касается первых нескольких дней. Косметика может вызвать раздражение и инфекцию.
- В первые дни откажитесь от курения и алкоголя. Вредные привычки могут замедлить заживление.
- Воздержитесь от пробежки и тренировок в зале в первые 2-5 дней (в зависимости от самочувствия). Физическая активность может повысить кровоточивость и отечность.
Внимательно соблюдайте рекомендации врача, сами следите за состоянием губ и зоной вокруг губ. В случае боли, покраснения, отечности немедленно обращайтесь к специалисту.
Иногда губы после процедуры могут быть твердые. Это нормально в первые несколько дней - чувство "твердости" вызывает наполнитель. Также это может быть первичной реакцией на инъекцию.
Чтобы снять чувство твердости, отечности, воспользуйтесь массажем и не забывайте об уходе.
Целоваться после увеличения губ можно - однако следует это делать крайне осторожно и желательно только через 6-8 часов после операции / инъекции. Так же и с мимическими движениями - не стоит сильно улыбаться 1-2 недели после введения филлеров.
Также дают рекомендации, как пить воду после увеличения губ. Врачи советуют избегать попадания жидкости на губы в первые 2 часа.
Как следует спать после увеличения губ - общие рекомендации
Уложите подушку так, чтобы голова быть чуть приподнята, дабы губы не контактировали с подушкой.
Спите на спине в первые 2 дня. Это самое оптимальное положение, которое обезопасит ваши губы от чрезмерного давления и минимизирует риск смещения филлера.
Используйте мягкий бандаж или дополнительную поддержку под голову, чтобы губы во время сна сильно не сжимались.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Она нужна даже мужчинам: почему всем стоит начать принимать фолиевую кислоту прямо сейчас
- Польза и вред киви: кому нельзя есть "волосатую картошку"
- "Чайная ложка в день": фармацевт рассказал, чем снизить кровяное давление