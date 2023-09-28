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Не делайте этого после увеличения губ: топ советов, чтобы снять отечность

Яна Ставская
28 сентября 2023, 01:17
В первые дни после пластики ваши губы могут заметно болеть. Чего стоит избегать после инъекции и как ухаживать за губами после увеличения? Читайте ниже.
Не делайте этого после увеличения губ: топ советов, чтобы снять отечность
Что будет с губами после рассасывания Гиалуронки? / Коллаж Главреда. Фото: ua.depositphoto

Операции по увеличению губ являются одними из самых доступных косметических процедур по пластике лица и пользуются большой популярностью прежде всего у женщин (хотя к этому прибегают и мужчины).

Неправильный уход после операционного вмешательства может повлечь развитие инфекции на лице, поэтому следует внимательно изучить, что нельзя делать после увеличение губ. Главред расскажет, что не рекомендуется делать после увеличения губ и как правильно ухаживать за губами после увеличения.

Что нельзя делать после увеличения губ и сколько дней

После операции врач вам должен дать ряд советов и выписать лекарства, как правильно ухаживать за губами после увеличения, чтобы это не навредило вашему здоровью. Но есть универсальные правила, которые должны соблюдать все, пережившие пластику:

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  • Избегайте трения и давления на губы. Это предовтратит смещение инъекций и деформацию.
  • Избегайт жарких и холодных пищевых продуктов. Высокая или слишком низкая температура усилят отечность и дискомфорт.
  • Увлажняйте губы прописанными врачем средствами, чтобы смягчить ткани и уменьшить сухость.
  • Избегайте прямых солнечных лучей. Когда выходите на улицу, используйте солнцезащитный крем или бальзам для губ.
  • Не используйте макияж. Это касается первых нескольких дней. Косметика может вызвать раздражение и инфекцию.
  • В первые дни откажитесь от курения и алкоголя. Вредные привычки могут замедлить заживление.
  • Воздержитесь от пробежки и тренировок в зале в первые 2-5 дней (в зависимости от самочувствия). Физическая активность может повысить кровоточивость и отечность.

Внимательно соблюдайте рекомендации врача, сами следите за состоянием губ и зоной вокруг губ. В случае боли, покраснения, отечности немедленно обращайтесь к специалисту.

Иногда губы после процедуры могут быть твердые. Это нормально в первые несколько дней - чувство "твердости" вызывает наполнитель. Также это может быть первичной реакцией на инъекцию.

Герпес_губы
Узнавайте, как пить воду после увеличения губ / Pixabay

Чтобы снять чувство твердости, отечности, воспользуйтесь массажем и не забывайте об уходе.

Целоваться после увеличения губ можно - однако следует это делать крайне осторожно и желательно только через 6-8 часов после операции / инъекции. Так же и с мимическими движениями - не стоит сильно улыбаться 1-2 недели после введения филлеров.

Также дают рекомендации, как пить воду после увеличения губ. Врачи советуют избегать попадания жидкости на губы в первые 2 часа.

Как следует спать после увеличения губ - общие рекомендации

Уложите подушку так, чтобы голова быть чуть приподнята, дабы губы не контактировали с подушкой.

Спите на спине в первые 2 дня. Это самое оптимальное положение, которое обезопасит ваши губы от чрезмерного давления и минимизирует риск смещения филлера.

Используйте мягкий бандаж или дополнительную поддержку под голову, чтобы губы во время сна сильно не сжимались.

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