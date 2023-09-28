Не делайте этого после увеличения губ: топ советов, чтобы снять отечность

В первые дни после пластики ваши губы могут заметно болеть. Чего стоит избегать после инъекции и как ухаживать за губами после увеличения? Читайте ниже.

https://health.glavred.info/ne-delayte-etogo-posle-uvelicheniya-gub-top-sovetov-chtoby-snyat-otechnost-10504057.html Ссылка скопирована

Что будет с губами после рассасывания Гиалуронки? / Коллаж Главреда. Фото: ua.depositphoto

Операции по увеличению губ являются одними из самых доступных косметических процедур по пластике лица и пользуются большой популярностью прежде всего у женщин (хотя к этому прибегают и мужчины).

Неправильный уход после операционного вмешательства может повлечь развитие инфекции на лице, поэтому следует внимательно изучить, что нельзя делать после увеличение губ. Главред расскажет, что не рекомендуется делать после увеличения губ и как правильно ухаживать за губами после увеличения.

Что нельзя делать после увеличения губ и сколько дней

После операции врач вам должен дать ряд советов и выписать лекарства, как правильно ухаживать за губами после увеличения, чтобы это не навредило вашему здоровью. Но есть универсальные правила, которые должны соблюдать все, пережившие пластику:

видео дня

Избегайте трения и давления на губы. Это предовтратит смещение инъекций и деформацию.

Это предовтратит смещение инъекций и деформацию. Избегайт жарких и холодных пищевых продуктов. Высокая или слишком низкая температура усилят отечность и дискомфорт.

Высокая или слишком низкая температура усилят отечность и дискомфорт. Увлажняйте губы прописанными врачем средствами, чтобы смягчить ткани и уменьшить сухость.

прописанными врачем средствами, чтобы смягчить ткани и уменьшить сухость. Избегайте прямых солнечных лучей. Когда выходите на улицу, используйте солнцезащитный крем или бальзам для губ.

Когда выходите на улицу, используйте солнцезащитный крем или бальзам для губ. Не используйте макияж. Это касается первых нескольких дней. Косметика может вызвать раздражение и инфекцию.

Это касается первых нескольких дней. Косметика может вызвать раздражение и инфекцию. В первые дни откажитесь от курения и алкоголя. Вредные привычки могут замедлить заживление.

Вредные привычки могут замедлить заживление. Воздержитесь от пробежки и тренировок в зале в первые 2-5 дней (в зависимости от самочувствия). Физическая активность может повысить кровоточивость и отечность.

Внимательно соблюдайте рекомендации врача, сами следите за состоянием губ и зоной вокруг губ. В случае боли, покраснения, отечности немедленно обращайтесь к специалисту.

Иногда губы после процедуры могут быть твердые. Это нормально в первые несколько дней - чувство "твердости" вызывает наполнитель. Также это может быть первичной реакцией на инъекцию.

Узнавайте, как пить воду после увеличения губ / Pixabay

Чтобы снять чувство твердости, отечности, воспользуйтесь массажем и не забывайте об уходе.

Целоваться после увеличения губ можно - однако следует это делать крайне осторожно и желательно только через 6-8 часов после операции / инъекции. Так же и с мимическими движениями - не стоит сильно улыбаться 1-2 недели после введения филлеров.

Также дают рекомендации, как пить воду после увеличения губ. Врачи советуют избегать попадания жидкости на губы в первые 2 часа.

Как следует спать после увеличения губ - общие рекомендации

Уложите подушку так, чтобы голова быть чуть приподнята, дабы губы не контактировали с подушкой.

Спите на спине в первые 2 дня. Это самое оптимальное положение, которое обезопасит ваши губы от чрезмерного давления и минимизирует риск смещения филлера.

Используйте мягкий бандаж или дополнительную поддержку под голову, чтобы губы во время сна сильно не сжимались.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.