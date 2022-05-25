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Не хуже магазинного: как быстро и легко сделать качественный стиральный порошок дома

25 мая 2022, 04:38

Для приготовления домашнего стирального порошка нужно взять 5 кусков хозяйственного мыла.

порошок
Как сделать домашний стиральный порошок / pixabay

Стиральный порошок стремительно дорожает, поэтому многие хотят на нем сэкономить. Однако, как оказалось можно сделать домашний стиральный порошок, который будет не хуже магазинного.

Как легко и быстро сделать домашний стиральный порошок

Для приготовления домашнего стирального порошка нужно взять 5 кусков хозяйственного мыла. Мыло нужно перетереть на терке и в полученную стружку всыпать столько же соды. Можно использовать обычную пищевую, или заменить ее кальцинированной.

В частности, чтобы в результате порошок получился более ароматным, нужно добавить туда ароматизатор. Лучше всего для этого подойдет любое эфирное масло. 15 капелек масла, вполне достаточно для такого объема домашнего порошка.

Далее все нужно перемешать. Также нужно взять стеклянную банку и засыпать туда полученный порошок.

Чем такой порошок лучше

В таком порошке нет фосфатов и других ненужных веществ. Он безвреден и хорошо отстирывает.

Важно, что банку с порошком нужно закрыть и хранить ее можно в ванной рядом с другой бытовой химией.

Как применять порошок

Такой порошок засыпают не в отсек, а прямо в барабан. 3 ложечки такого порошка вполне хватает на 4-х литровый барабан.

При стирке таким порошком, белье получается мягким и свежим.

Что важно знать

  • насыпать порошок необходимо аккуратно, чтобы не распылить его по помещению;
  • чтобы защитить кожу рук от агрессивного действия средств для стирки, стоит пользоваться резиновыми перчатками;
  • если средство вызывает аллергию, необходимо его заменить на другое;
  • не желательно располагать стиральную машинку на кухне: испарения от порошка при его засыпке в устройство попадут на продукты и кухонную утварь;
  • открытую упаковку с порошком следует герметично закрывать в полиэтиленовый пакет.

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