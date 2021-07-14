Не настолько ужасна для здоровья: ученые реанимировали один продукт

Еще предстоит узнать много подробностей/ pixabay

Официальный совет ясен - слишком много соли вредно. Это повышает кровяное давление и увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и потенциально смертельного инсульта или сердечного приступа.

Теория гласит, что избыток соли в организме приводит к задержке воды в крови, давлению на кровеносные сосуды и повышению кровяного давления.

Правительство заявляет, что для снижения этого риска взрослым следует стремиться потреблять менее 6 г добавленной соли в день, то есть чуть больше одной чайной ложки, пишет The Daily Mail.

Это непросто, если учесть, что только два ломтика хлеба дают 1 г, прежде чем добавлять начинки или ароматизаторы.

Реклама

Всемирная организация здравоохранения идет еще дальше - она ​​утверждает, что 2,5 миллиона смертей можно было бы предотвратить каждый год во всем мире, если бы потребление соли для взрослых было снижено до менее 5 г в день - цель, которую все государства-члены, включая Великобританию, обязались достичь к 2025 году.

Но возникают вопросы о том, действительно ли соль действительно вредна для всех нас, особенно после исследования, недавно опубликованного в European Heart Journal.

Вкратце, было обнаружено, что при потреблении от 10 г до 12,5 г в день - вдвое превышающем лимит, рекомендованный в настоящее время в Великобритании, - продолжительность жизни фактически увеличивается.

Это вывод, который переворачивает ортодоксальное мнение о том, что "соль вредна для вас", и когда Good Health поговорил с профессором Францем Мессерли, кардиологом из Швейцарского сердечно-сосудистого центра в Бернском университете в Швейцарии, который руководил исследованием, его удивило собственное находки были ощутимы. "Всю свою жизнь я тоже был проповедником, снижающим потребление соли", - сказал он Good Health.

"Я всегда говорил своим пациентам, и я публиковал статьи, в которых говорилось, что если у вас высокое или нормальное кровяное давление, вам следует уменьшить потребление соли".

Затем, в 2018 году, профессора Мессерли пригласили написать редакционную статью для The Lancet, в которой он прокомментировал статью канадских исследователей, которые наблюдали за 94 378 взрослыми в возрасте от 35 до 70 лет из 18 стран в течение восьми лет.

Исследователи обнаружили, что потребление соли было связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями и инсультами, но только в тех сообществах, где потребление соли превышало 12,5 г соли в день.

Они пришли к выводу, что "стратегия снижения натрия в этих сообществах и странах, но не в других, может быть подходящей".

Как сказал профессор Мессерли Good Health, выводы, сделанные в статье, заставили его бросить вызов своим убеждениям. "Я спросил себя - На чем на самом деле основывается наш совет о соли?", - сказал он. "У меня не было доказательств, которые убедили меня в том, что это хорошая идея, поэтому я сказал своим коллегам: "Послушайте, если соль действительно является причиной сердечно-сосудистых заболеваний и смертности, то высокое потребление соли должно быть вредным ". Итак, давайте посмотрим на корреляцию между продолжительностью жизни, смертностью и потреблением соли во всем мире ". '

Профессор Мессерли и его коллеги из Польши, Швейцарии и США сравнили потребление соли и продолжительность жизни в 181 стране. Данные о потреблении соли были получены из исследования, опубликованного в журнале BMJ Open в 2013 году международной экспертной группой по глобальному бремени болезней, питанию и хроническим заболеваниям.

Поскольку потребление соли с пищей широко рассматривалось как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти, ожидалось, что диета с высоким содержанием соли сократит продолжительность жизни.

Но "к нашему большому удивлению" исследователи обнаружили, что продолжительность жизни на самом деле увеличивается с увеличением потребления соли.

Исследование не дает понять, почему это должно быть так. Но профессор Мессерли и его коллеги пришли к выводу, что их открытие "свидетельствует о том, что потребление натрия с пищей не является причиной сокращения продолжительности жизни или фактором риска преждевременной смерти".

Но некоторые факты, добавляет он, трудно игнорировать. "Если вы посмотрите на население с самой высокой продолжительностью жизни в мире, это женщины в Гонконге. В среднем они живут 87 лет, и эти женщины, средний вес которых составляет 56 кг, которые съедают 9 г соли в день, что примерно на 1 г больше, чем средний житель Великобритании.

"Если вы скорректируете потребление с учетом массы тела, они съедят примерно в два раза больше, чем средний американец, но при этом живут значительно дольше".

Исследование, похоже, подтверждает утверждения, сделанные в 2017 году доктором Джеймсом ДиНиколантонио, американским исследователем сердечно-сосудистой системы, в его книге The Salt Fix.

Изучив более 500 статей о потреблении соли, он пришел к выводу, что "подавляющему большинству из нас не нужно следить за потреблением соли". На самом деле, для большинства из нас больше соли было бы полезно для здоровья ".

Доктор ДиНиколантонио обнаружил, что "примерно 80 процентов людей с нормальным кровяным давлением [т.е. менее 120/80 мм рт. ст.] совершенно не чувствительны к повышению артериального давления соли.

"Даже среди тех, кто страдает гипертонией, около 55 процентов полностью невосприимчивы к воздействию соли на кровяное давление".

Как он сказал Good Health на прошлой неделе: "Многие вещи истощают организм от соли, например, упражнения, кофеин, лекарства и многочисленные болезни. Рекомендации по соблюдению малосолевой диеты не подходят многим.

"Если упражнения - одна из лучших вещей, которые мы можем сделать для своего здоровья, и мы теряем соль через пот, то мы не должны говорить людям, чтобы они выполняли упражнения и в то же время ограничивали потребление соли. Это может привести к дефициту соли.

Кроме того, было показано, что недостаток соли увеличивает частоту сердечных сокращений, уровень гормонов стресса и уровень инсулина - большое предположение заключается в том, что небольшое снижение артериального давления (которое может происходить или не происходить при ограничении соли) перевешивает этот вред.

Работа обоих мужчин порождает дебаты, разделявшие мнения врачей на протяжении десятилетий - предположение, что небольшая часть людей "чувствительна к соли", в то время как большинство в значительной степени невосприимчивы к ее негативным последствиям.

Профессор Спектор сказал журналу Good Health: "Все сводится к тому, что никто не является средним: средний показатель складывается из тех, кто реагирует, и тех, кто не реагирует на изменения в потреблении соли, но в пределах этого существует огромный диапазон ответов, и все мы, вероятно, по-разному отреагируем на соль".

Он говорит, что "появляется все больше свидетельств того, что некоторые люди гораздо сильнее реагируют на соль, чем другие, и известны как чувствительные к соли", но он признает, что это "противоречивая" теория.

Независимо от того, могут ли некоторые люди быть чувствительными к соли, он говорит, что снижение потребления соли среди всего населения может только спасти жизни.

Профессор МакГрегор сказал Good Health, что, несомненно, "небольшие изменения в потреблении соли для всего населения имеют огромное влияние".

В