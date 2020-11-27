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Не нюх и не кашель: врач рассказала о самом первом симптоме COVID-19

27 ноября 2020, 19:13

Медик развеяла миф о том, что при заболевании коронавирусом всегда первым отказывает обоняние.

Симптомы
Врач рассказала о самом первом симптоме COVID-19 / REUTERS

При китайском коронавирусе COVID-19 поражаются не только легкие человека, но и его нервная система.

Об этом заявила медик-невролог из больницы интенсивных методов лечения и скорой медицинской помощи Наталья Глущенко, сообщает проект РИА-М. По ее словам, симптомы COVID-19 могут напоминать грипп, простуда или ограничиться только потерей обоняния и вкуса – все зависит от тяжести заболевания.

Как рассказала Глущенко, один из самых первых симптомов коронавируса ‒ не повышение температуры либо сухой кашель, а острая головная боль.

"Если вы спросите родственников или знакомых, которые болели COVID-19, то они вам скажут, что за несколько дней до появления основных симптомов их мучила сильная головная боль. Как правило, когда к нам, неврологам, обращаются пациенты с жалобами на сильную головную боль, они категорически отрицают заболевание коронавирусом. Ищут другие патологии, делают дорогостоящую томографию. А потом оказывается, что это один из первых симптомов. И, конечно, все уже знают, что у большинства больных коронавирусом нарушаются обоняние и вкусовые ощущения. Это также нарушения со стороны нервной системы", ‒ объяснила она.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

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