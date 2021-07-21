Не открывайте окна в жару: британский врач предупредил о серьезных последствиях для здоровья

Хотя заманчиво отодвинуть шторы и позволить солнечному свету проникнуть внутрь, / Фото pixaby

Синоптики снова пугают приближающейся жарой. Естественно, у вас может возникнуть соблазн открыть окна, чтобы рассеять жару, но ваша интуиция ошибочна, - говорит популярный на британском ТВ доктор Марк.

По словам доктора Марка, открытие окна, когда становится жарко, может привести к тому, что тепло снаружи заполнит весь ваш дом, пишет Express.co.uk.

Поэтому важно "держать окна закрытыми", когда на улице жарко, - посоветовал он.

Чего еще следует избегать?

Хотя заманчиво отодвинуть шторы и позволить солнечному свету проникнуть внутрь, это тоже может представлять скрытый риск для здоровья.

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"Закройте шторы в комнатах, выходящих на солнце, чтобы в помещениях было прохладнее, и помните, что на улице может быть прохладнее, чем в помещении", - поясняет NHS.

Согласно санитарному органу, вы также никогда не должны оставлять никого в закрытом припаркованном автомобиле, особенно младенцев, маленьких детей или животных.

Он также говорит:

Избегайте тренировок в самое жаркое время дня

Избегайте чрезмерного употребления алкоголя

Старайтесь держаться подальше от солнца с 11:00 до 15:00

Помимо вещей, которых следует избегать, существуют проверенные способы охладить свое тело при высоких температурах

Вы должны оставаться в зданиях с кондиционерами как можно дольше.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объясняют: "Кондиционер - это лучший способ защитить себя от болезней и смерти, связанных с жарой. Если в вашем доме нет кондиционера, уменьшите риск заболеваний, связанных с жарой, проведя время в общественных помещениях с кондиционированием воздуха и используя кондиционеры в транспортных средствах".

Как определить тепловой стресс

Тепловой стресс возникает, когда ваше тело не может достаточно остыть, чтобы поддерживать здоровую температуру.

"Обычно тело охлаждается за счет потоотделения, но иногда потоотделения недостаточно, и температура тела продолжает расти", - объясняет Бупа.

По данным медицинского органа, симптомы теплового стресса включают тошноту, головные боли и судороги, а также температуру тела от 37 до 39 ° C.

Однако к симптомам теплового удара следует относиться более серьезно.

Тепловой удар - более серьезное заболевание, вызванное нарушением естественного регулирования температуры вашего тела.

"Тепловой удар имеет симптомы, аналогичные тепловому стрессу, но он более серьезен, и человек может казаться растерянным или агрессивным, иметь припадок или потерять сознание", - объясняет Бупа.

Я в опасности?

Тепловой удар чаще всего возникает в результате воздействия горячей окружающей среды.

"При тепловом ударе, называемом неэксерционным (классическим) тепловым ударом, пребывание в жаркой среде приводит к повышению внутренней температуры тела", - поясняет клиника Мэйо.

По мнению медработников, этот тип теплового удара обычно возникает после пребывания в жаркой влажной погоде, особенно в течение продолжительного периода времени.

"Это чаще всего встречается у пожилых людей и у людей с хроническими заболеваниями".