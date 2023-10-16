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Не переедай, чтобы потом не пожалеть: врач рассказала, сколько чипсов можно есть в день

Лидия Неплях
16 октября 2023, 17:50 обновлено 16 октября, 17:50
Чипсы могут усугубить состояние вашей кожи, а также привести к повышению давления.
Что будет, если есть каждый день чипсы
Что будет, если есть каждый день чипсы / Коллаж Главред, фото freepik, flickr (jared k)

Чипсы - популярные снеки, которые можно найти в многих домах, магазинах и ресторанах по всему миру. Они обещают нам удовольствие от хрустящей текстуры и богатство вкуса, но при этом также несут в себе потенциальные опасности для здоровья. Рассказываем, что будет с организмом, если есть чипсы каждый день.

Сколько чипсов можно есть в день

Количество чипсов, которое можно безопасно съесть в день, зависит от ряда факторов, включая пищевые привычки, общий рацион, физическую активность, метаболизм и здоровое состояние. Однако чипсы часто считаются не самой здоровой пищей из-за их высокого содержания соли, жира и калорий.

Лиз Леман, доктор медицины, сертифицированный и лицензированный анестезиолог говорит, что в день безопасно для организма есть до 30 грамм чипсов, это приблизительно 18 штук. Но даже съесть одну порцию картофельных чипсов в день - это уже много.

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Что будет, если есть чипсы каждый день

Употребление большого количества картофельных чипсов каждый день может привести к долгострочным проблемами со здоровьем. Большинство опасных побочных эффектов от употребления большого количества картофельных чипсов проявятся в долгосрочной перспективе, и трудно выделить чипсы как единственного виновника. Однако если вы знаете, что едите чипсы каждый день, то более чем вероятно, что они играют определенную роль.

Один из худших побочных эффектов употребления большого количества картофельных чипсов также невероятно трудно обнаружить: повышение артериального давления.

Другими долгосрочными побочными эффектами употребления большого количества чипсов являются увеличение веса, проблемы со сном, сухость кожи, заболевания почек, головные боли и воспаления. Но на самом деле нельзя винить картофельные чипсы во всех своих проблемах со здоровьем.

Почему плохо после чипсов

Картофельные чипсы могут вызывать чувство опухлости и вздутия живота. Доктор Леман говорит, что большинство симптомов избыточного потребления картофельных чипсов связаны, прежде всего, с избыточным потреблением натрия. Рекомендуемая норма потребления натрия составляет менее 2 300 миллиграммов в день, однако большинство американцев потребляют более 3 200 миллиграммов в день.

Кто не может удержаться от того, чтобы открыть пакетик с картофельными чипсами и доест его до конца, тот может получить до 660 миллиграммов натрия. Если вы съедите весь пакетик - это 29% от рекомендуемой дневной нормы.

Чтобы определить, нужно ли сократить потребление картофельных чипсов, прислушайтесь к своему организму. Подумайте о более здоровых вариантах перекуса и как вы чувствуете себя после употребления снеков.

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