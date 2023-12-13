Не переедайте: 7 продуктов, которые вызывают изжогу

Изжога может стать неприятным сюрпризом после вкусного ужина или в праздничные дни. Есть некоторые продукты, которые чаще всего вызывают это неприятное состояние.
Мы разбирались, что лучше избегать при изжоге, а также какие блюда помогут вам быстро справиться с этим недугом и что можно употреблять, чтобы избежать появления изжоги.
Какие продукты чаще всего вызывают изжогу?
Некоторые продукты являются частыми провокаторами изжоги. К их числу относятся острое и жирное блюда, томаты, цитрусовые, кофе, мятные продукты и шоколад. Избегайте их, чтобы уменьшить риск появления изжоги.
Что категорически нельзя есть при изжоге?
При изжоге стоит избегать кислых продуктов, жирной и острой пищи, алкоголя и кофе. Эти продукты могут усилить кислотность в желудке, спровоцировав более сильные приступы изжоги.
Какие продукты быстро убирают изжогу?
Многие страдающие изжогой находят облегчение, употребляя нежирные молочные продукты, бананы, овес и отвар имбиря. Они могут снизить кислотность и успокоить желудок.
Какая пища не вызывает изжогу?
Некоторые продукты обычно не вызывают изжогу и могут быть безопасными для употребления при этом состоянии. К ним относятся нежирные виды мяса, рис, хлеб из цельнозерновой муки, овощи, картошка и бобы.
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