Не переусердствуйте: что будет, если переесть арбуза - ответ гастроэнтерологов

Арбуз - едва ли не самая популярная ягода летом, ведь она прекрасно утоляет жажду в жару. Однако несмотря на большое количество витаминов, много есть не стоит.

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Почему нельзя переедать арбуза / Коллаж: Главред, фото: pexels. com

Как предупреждают гастроэнтерологи, переедание арбуза может стать большим испытанием для желудочно-кишечного тракта.

Магистр медицины и диетологии Мэдди Паскуариэлло. обращает внимание, что клетчатка имеет свои плюсы и минусы.

"Из-за высокого содержания воды, съев большой объем арбуза за один присест, вы можете почувствовать себя переполненными или даже немного раздутыми. Обращайте внимание на сигналы своего организма и, как и в любом деле, старайтесь не переборщить до ощущения тошноты", - советует Паскуариэлло. видео дня

Общеизвестным фактом является то, что арбузы прекрасно очищают организм, однако есть и другие преимущества этого продукта, обращают внимание эксперты Parade.

Более того, эта полосатая ягода улучшает состояние кожи и волос, способствует похудению, обладает противовоспалительным эффектом. А также за счет аминокислоты цитруллина, что уменьшает содержание плохого холестерина в крови, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако некоторые свойства все же портят репутацию полезной ягоды.

К сожалению, арбуз содержит много углеводов. Как результат, наш организм не может их переварить и усвоить. За один прием пищи мы перевариваем лишь ограниченное количество фруктозы, фруктанов и маннитолы. А те углеводы, которые переварить не удается, с большой вероятностью спровоцируют диарею и метеоризм.

Высокий гликемический индекс. Из-за чрезмерного потребления арбуза к жировому гепатозу печени (ожирению печени) могут привести те остатки фруктозы, которые остались в организме. Как результат, это грозит серьезным осложнением, к примеру, гепатитом или циррозом. Однако, если сочетать арбуз с растительной пищей, богатой клетчаткой (например, с рукколой или помидорами в салате), то неприятных последствий можно избежать.

Большое количество нитратов. Эта вредная особенность арбуза может вызвать как отравление, так и спровоцировать обострение хронических заболеваний.

Мочегонные свойства. После арбуза наблюдается частое мочеиспускание, ведь углевод маннитол впитывает воду из кишечника и почек. Самое важное - не переборщить с дозой. Если войти во вкус и съесть за один раз пол арбуза, может начаться диарея. Для людей, страдающих заболеваниями кишечника, это не лучшая история.

Чтобы получить лишь пользу из ягоды и не допустить нежелательных последствий, гастроэнтерологи рекомендуют употреблять не более 250 грамм арбуза в сутки. Если проблем со здоровьем нет, порцию можно немного увеличить.

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