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Не только сохраняет молодость: секретные свойства гиалуроновой кислоты, которая необходима всем

Лидия Неплях
22 октября 2023, 20:40 обновлено 22 октября, 20:40
Узнайте, есть ли у вас дефицит гиалуроновой кислоты и что с этим делать.
Для чего надо гиалуроновая кислота
Для чего надо гиалуроновая кислота / Коллаж Главред, фото pexels

Вы знаете, что гиалуроновая кислота является одной из важнейших природных компонентов в организме? Она функционирует в соединительных тканях кожи, удерживая и притягивая влагу, способствуя синтезу коллагена и эластина, а также обеспечивая защиту кожи. Это помогает сохранить молодой и свежий внешний вид. Однако с возрастом производство гиалуроновой кислоты организмом уменьшается, что становится одной из причин проявления признаков старения кожи. Но не только с молодостью связана гиалуроновая кислота. Для чего она нужна еще и что делать, если ее в организме мало, читайте ниже.

Для чего нужна гиалуроновая кислота

Гиалуроновая кислота (гиалуронан) - это вещество, которое естественным образом присутствует в организме человека. Она имеет несколько важных функций:

Увлажнение кожи: кислота способствует удержанию влаги в коже, что делает ее более упругой, мягкой и гладкой. Она способствует поддержанию здорового уровня гидратации кожи, что особенно важно для замедления процесса старения и уменьшения морщин.

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Смазывание суставов: гиалуроновая кислота находится в суставной жидкости и служит смазкой для суставов. Это помогает снижать трение и износ в суставах, что особенно важно для поддержания подвижности и предотвращения заболеваний суставов, таких как остеоартроз.

Участие в заживлении тканей: гиалуроновая кислота играет роль в заживлении тканей и регенерации клеток. Она помогает ускорить процесс заживления ран, а также способствует росту и регенерации клеток кожи и других тканей.

Поддержание здоровой глазной структуры: вещество находится во влаге глаз и помогает смазывать и увлажнять глазные ткани. Это важно для комфортного зрения и здоровья глаз.

Гиалуроновая кислота также используется в медицине и косметологии, включая процедуры увеличения губ, инъекции для уменьшения морщин, лечение суставных проблем и даже хирургическое вмешательство, такое как операции на глазах. Этот компонент может быть применен как внутренне, так и внешнее средство для ухода за кожей и телом.

Что влияет на дефицит гиалуроновой кислоты

В организме существует способность к собственному синтезу гиалуроновой кислоты. Однако этот синтез начинает уменьшаться после достижения определенного возраста, обычно после 20-25 лет, и это связано с физиологическим процессом старения организма. С возрастом скорость синтеза гиалуроновой кислоты постепенно снижается, а одновременно увеличивается разрушение и удаление существующей гиалуроновой кислоты из организма. Это может привести к уменьшению уровня этой кислоты в коже, суставах и других тканях, что проявляется в сухости кожи, утрате упругости, появлении морщин и других признаках старения.

Существуют и другие факторы, которые могут оказать влияние на дефицит гиалуроновой кислоты в организме:

  • Травмы кожи.
  • Неправильное и несбалансированное питание.
  • Хронические заболевания, такие как артрит и хронические воспалительные заболевания, которые могут вызвать снижение уровня гиалуроновой кислоты.
  • Генетические факторы, поскольку некоторые люди могут обладать естественно низкой способностью к синтезу гиалуроновой кислоты по генетическим причинам.
  • Постоянный стресс.

Эти факторы могут дополнительно способствовать снижению уровня гиалуроновой кислоты в организме, ухудшая состояние кожи, суставов и других тканей.

Как принимать гиалуроновую кислоту

Способ употребления гиалуроновой кислоты может различаться в зависимости от ее формы и предназначения. Важно следовать инструкциям, предоставленным производителем, или рекомендациям врача. Некоторые формы гиалуроновой кислоты могут потребляться с приемом пищи, так как это может способствовать лучшему усвоению.

Кроме того, существует несколько витаминов, которые могут содействовать более эффективному усвоению гиалуроновой кислоты, включая витамин C, витамин E, витамины группы B6 и B12, а также коллаген.

Что касается женщин, гиалуроновая кислота может быть полезной в различных возрастных группах. Вот основные особенности употребления гиалуроновой кислоты для женщин:

  • Для молодых женщин: прием гиалуроновой кислоты может помочь поддерживать здоровье и упругость кожи, снижать потерю влаги и предотвращать появление морщин.
  • После 40 лет: употребление гиалуроновой кислоты может помочь увлажнить кожу, уменьшить морщины и улучшить контуры лица.
  • Во время периода менопаузы: гормональные изменения, связанные с менопаузой, могут привести к снижению производства гиалуроновой кислоты и изменениям в структуре кожи. Прием гиалуроновой кислоты может помочь сохранить уровень увлажнения, упругости и молодости кожи в это время.

При использовании гиалуроновой кислоты внутрь или при применении косметических средств, необходимо строго соблюдать указания по дозировке и методу применения. Консультация с профессионалом может также быть полезной для получения индивидуальных рекомендаций.

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