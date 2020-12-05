"Не важно, скольким она делает минет - мы все равно вместе в этот момент": интервью со свингерами

"Мы пришли и к свингу – оба этого хотели" / Hochu

Иван и Наташа – авторы Telegram-канала "В постели" рассказали Главреду о свинге - очень популярной и распространенной сексуальной практике.

- Иван и Наташа, расскажите немного о себе и о своем сексуальном пути. Как вы пришли к тому, что начали практиковать свинг? Какие сексуальные предпочтения были до того?

Иван: В начале я отвечу за себя. Мой первый брак состоялся достаточно рано. До этого у меня не было нормального сексуального опыта. В моих фантазиях и представлениях секс всегда был очень важен и я считал, что у многих людей представление о сексе точно такие же. Но брак показал - это совсем не так. Ты живешь с человеком, но понимаешь, что он чувствует секс просто не так, как ты. Не так и все. И как бы ты не пытался заговорить о своих представлениях о сексе, ничего не получается.

В моем случае секса было достаточно мало, но что более печально, этот секс был без тех эмоций, которые мне всегда хотелось испытывать. То есть всегда хотелось наслаждаться самим процессом многообразием его форм – без привязки к чему-то. Всегда хотелось яркого секса, открытого. Когда люди максимально открыты друг другу и между партнерами нет никаких барьеров. Всегда хотелось изучать секс, открывать его грани, познавать.

Мне нравились образы из порно, сексуальные девушки, которые под одеждой скрывают откровенное белье, норовят при удобном случае запрыгнуть на член и т.д. В реальности оказалось все не так. Сперва я разочаровался в браке. Потом начал изменять тогдашней жене. Начался полный ужас. Я метался, ходил к проституткам, перепробовал массу женщин, но всюду разочаровывался. Больше того – давно хотел попробовать групповой секс. Он ведь такой развратный и открытый.

Попробовал его тогда – и все равно внутри пустота. Думал – со мной что-то не так, я извращенец или больной. Того, чего я хочу и ищу – не бывает на свете. Только фантазии, которые в жизни невозможны. Но сильнее всего ситуация усугублялась тем, что я никак не мог достучаться до жены и объяснить ей ‒ чего же мне не хватало. В ответ от нее было только непонимание – из-за эмоциональной несовместимости. Не хотела она, в общем понимать и принимать меня таким, какой я есть.

Все изменилось, только когда я встретил Наташу. Все то, что себе нафантазировал о сексе, я получил. Она невероятно чуткая, очень открытая и обожающая секс. Потому-то мы вместе с ней быстро пришли к свингерству – оба ведь давно хотели познать его.

Читайте такжеАрена похоти: в Британии создали специальную соцсеть для секса

Наташа: До Ивана у меня было несколько партнеров, длительные отношения и секс с которыми развивались почти одинаково. Нам удавалось узнать друг друга лучше и стать ближе, но мне этого не хватало, я постоянно ждала взрывов эмоций, переживаний, разнообразия. Был и брак, в котором секс меня не устраивал и поэтому я искала нечто большее. Не могла сформулировать четко для себя, что именно не устраивает меня в партнере, казалось, что не хватает эмоций, какого-то драйва. Ну, потому-то я его и искала. Смотрела порно всякое, в том числе и с групповым сексом. Но тогда казалось, что это штука нереальная и в моей жизни этого никогда не может быть с любыми из моих партнеров.

Однажды, правда, у меня был мужчина, который интересовался разными видами секса. Ему был и свинг интересен. Мы даже попробовали МЖМ [формат секса – одна женщина и двое мужчин – Главред]. Но все вышло совсем не так, как я ожидала. Потому, видимо, что он был груб сам по себе и мы стали очень близкими эмоционально. Ну и мне тогда не хватало опыта в сексе. Я ему доверилась, но все получилось достаточно коряво. Мне не понравилось, я скорее стыдилась после, чем была довольна. А вскоре мы вообще расстались. Но свингом я интересовалась по-прежнему. Правда, долго чисто как фантазией. Знаете, как люди представляют себя космонавтами, звездами кино, музыкантами, а я вот часто представляла себя в образе порноактрисы или проститутки. Плюс меня тянуло к женскому телу и я фантазировала о сексе втроем с девушкой.

Иногда я заводила тему с тем, с кем считала возможным вообще об этом хоть как-то разговаривать, но всегда встречала недоуменные взгляды и вопросы типа: "Какого тебе еще секса не хватает?". В целом то, чего мне не хватало, было на уровне каких-то ощущений. Я понимала, что одна я не смогу, ну а рядом не было человека, который бы разделил это со мной и начал исследовать фантазии и секс вместе со мной. Занявшись сексом с партнером, я с первого раза могла сказать, что тут ничего из того, что мне нужно, не получу. Но все равно каждый раз занималась сексом в ожидании чуда.

Все это тянулось-продолжалось много лет – до тех пор, пока я не познакомилась с Иваном. Стали общаться и он сразу начал смело говорить о сексе. Наши отношения очень быстро начали развиваться. Мы много разговаривали о сексуальности, о роли мужчины и женщины в сексе – предельно откровенно. Иван рассказал мне о своем опыте группового секса – о своих эмоциях и переживаниях. В свою очередь я ему рассказала о единственной той своей неудачной истории МЖМ. Мы делились фантазиями, рассказывали друг другу то, чего бы хотели, обсуждали групповой секс и т.д. Постепенно поняли, что хотим воплотить фантазии в реальность. Я рассказала Ивану о том, что хотела бы попробовать секс втроем с девушкой. Иван сразу подхватил идею и все организовал. Это было потрясающе. Мы начали думать о следующих встречах, создали анкету на сайте и стали знакомиться с мужчинами, с парами, с организаторами встреч. Вот так мы пришли и к свингу – оба этого хотели и не побоялись открыться друг другу.

Читайте такжеМеждународный день секса: зачем он нужен и как его отметить

- Как вы боретесь с самцово-самочной ревностью? Как Иван борется с ревностью, когда видит Наташу, занимающуюся сексом с другими мужчинами? И наоборот.

Наташа: Ревности нет вообще. Когда случился наш первый раз с девушкой, я боялась, что буду ревновать, но все оказалось совсем не так. Когда я смотрела на Ивана, на его секс с ней, то это меня только возбуждало. Я чувствовала себя частью какого-то невероятного интима. Дальше так и продолжалось, как бы и с кем мы не занимались сексом. Все это очень возбуждает – зрелище, атмосфера вокруг. Нет даже намека на ревность. Мы как бы делаем вдвоем. Сложно, конечно, объяснить, но это так. Это наш секс, а все партнеры со стороны – это его часть. Просто различные формы секса для двоих. Мы полны эмоций и радости. Здесь нет места для ревности.

Я вообще считаю – если пара хочет попробовать свинг, но кто-то ревнует, то значит, такой вариант пока не для них. И лучше бы им посоветовала просто искать дальше. Секс должен радостным быть и эмоциональным – в нем не должно быть места для негатива.

Самый главный миф – свинг жуткое извращение. Это совсем не так.

Люди, которые свинг извращением считают, находятся в каких-то собственных тесных рамках. Они, безусловно, имеют право на свое мнение. Но для нас свинг — просто форма секса, очень насыщенная и разнообразная, без каких-либо рамок и источник дополнительного возбуждения.

Еще один миф – тот, кто практикует свинг, не может потом без этого. Это не так. Все начинается с секса, который максимально удовлетворяет обоих партнеров. И лишь потом пара вместе ищет новый секс в других, разнообразных формах. Подчеркиваю, свинг – в первую очередь наш секс, а все остальное — это дополнение.

Свинг – история пары. Двух сильно любящих друг друга людей. Для меня неприемлемо, когда один партнер склоняет второго, неважно как – уговорами, шантажом или еще чем-нибудь. Если одному партнеру это не нужно, но он поддается на уговоры другого, то, как правило, это заканчивается плохо. Как раз отсюда и возникают ревность и психоз от ситуации. Конечно, такие встречи не приносят удовольствия никому. Больше того – именно на данном этапе отношения начинают разрушаться. Я считаю, что если один в паре не чувствует этого, то не надо настаивать, надо искать свое –– ведь формы секса могут быть какие угодно.

Иван: Природной ревности у меня просто нет. Во-первых, я уверен в себе. Я не вижу в плане секса конкурентов. Далеко не каждый мужчина сможет дать женщине такие же ощущения, как даю я. Поэтому ревности и конкуренции я попросту не ощущаю.

Во-вторых, я абсолютно доверяю Наташе. И это доверие не в том состоит, что она не захочет секса с кем-то еще, а в том, что она меня сильно любит. Это самое главное. Она может захотеть секса с кем угодно и это нормально. Но это к любви не имеет никакого отношения. Соответственно, я могу дать ей возможность реализовывать свою сексуальность максимально. Я ее всегда поддержу.

Если она скажет – вот тот мужчина чертовски красив и она хочет его, то это не означает, что она меньше любит меня. Нет. Это не означает, что она оголтело кинется заниматься сексом с ним, то сразу забудет про меня. Нет. Наши отношения такие крепкие, что такой мысли просто не возникнет. Ни у нее, ни у меня. Здесь для ревности места нет. Да, она может с кем-то флиртовать, заигрывать. Но я каждую секунду ощущаю – она любит меня и что история, которая происходит здесь и сейчас, это наша история. Есть главные действующие лица – мы, а остальные – второстепенные. Все происходит для удовольствия и нашей радости.

Собственно, если ты ревнуешь, то свинг, скорее всего, не для тебя. Считаю, что если есть ревность, то это недостаток доверия и, по-хорошему, прежде чем бросаться в омут свинга с головой, лучше это преодолеть. Иначе последствия будут непредсказуемыми.

Опять же – на встречах сколько раз слышал от Наташи в порыве страсти в клубке тел – когда трахается с другими на моих глазах: "Как классно", "Тр*хайте меня", "Какой у тебя прекрасный член". Я в это время только радовался, что могу дать ей это наслаждение. При этом мой-то член не стает для нее менее прекрасным. Или она сильнее теперь любит мулата-самца, который классно ее оттр*хал большим членом. Глупо вообще думать, что Наташа во время свинга думает о любви либо выделяет этого или других самцов. Я знаю и вижу: для нее главный мужчина – я. Достаточно взглянуть в ее глаза. И не важно, одни ли мы с ней сейчас или она делает минет трем-четырем парням.

Есть три самых раздражающих стереотипа. Первый – в паре женщине не хватает секса, поэтому ей и нужен свинг. Логика понятна. Мол, мужчина ее не удовлетворяет. И потому она хочет секса с несколькими мужчинами. Это полный бред. Наш опыт и опыт пар, с которыми мы встречаемся, говорит об обратном. Самый лучший секс бывает с мужем/женой/постоянным партнером, а не с группой на свингер-пати.

Второй стереотип – мужчины почему-то думают, что женщина в свинге готова ради них на все (какие бы они не были слюнявые и плюгавые). Особенно часто это проявляется в переписках на сайтах знакомств. Пишет такой мужчина и "не здрасьте-до свиданья", сразу начинает "Я тебя оттр*хаю как сучку", или "Пришли мне фотографию в позе раком". Конечно же, стереотип, что женщина в свинг-паре готова по щелчку раздвигать ноги перед любым, очень раздражает.

Третий стереотип – многие люди считают, что свингом занимаются какие-то особенные люди. Не такие, как все, некие люди "из космоса", какие-то воображаемые секс-машины или доморощенные порноактеры. Или же что это асоциальные люди, наркоманы и путаны из борделя.

В общем, эмоциональный шлейф восприятия свингеров именно такой. А на самом деле все совсем не так. И когда ты начинаешь им заниматься, то получаешь невероятный кайф от того, каких классных людей встречаешь. Веселые или буки, но они, как и ты, любят секс. Ты даже начинаешь представлять, что вполне себе можешь встретить в клубе коллегу, институтского приятеля или подругу. И это вызывает не боязнь быть застигнутым, а смех. Кстати, большинство наших знакомых свингеров, чаще всего очень образованные, коммуникабельные, умные и воспитанные. Очень тактичные и сочувствующие. Я не помню случаев, чтобы кто-то откровенно грубил или даже чего-то недопонял. Обычно, если что-то доставляет дискомфорт, то достаточно глянуть или слово сказать, чтобы люди все поняли и не мешали тебе отдыхать.

Читайте такжеСекс каждый день: врач рассказал, нормально ли это

- Как по-вашему – большая ли проблема в том, что половозрелые люди сексуально закрепощены? И вообще можно ли как-то решить эту проблему?

Иван: Лично я не вижу здесь проблемы. Сама по себе закрепощенность или ее отсутствие, на мой взгляд, связаны с сексуальным темпераментом и, наверное, с природной любознательностью. Сам по себе народ в XXI веке уже давно секс-просвещен и имеет мгновенный доступ к любому порно или статьям о сексе. Более того, если историю копнуть, то видно, что люди всегда любили секс в разных его проявлениях и умудрялись развратничать даже под гнетом пуританских нравов. Так что проблема и явление во многом раздуты. Просто есть люди, которым это нравится, а есть те ‒ которым нет. Хотя, наверное, закрепощенность больше сказывается на женщине, чем на мужчине.

Наташа: Думаю, люди делятся по восприятию секса вообще, поэтому тут сложно говорить именно о закрепощении. Есть часть людей, которые открыли для себя свинг как вид секса. Они наслаждаются им и каждый нашел что-то свое. А есть те, которым это просто не нужно. Нет у них ни фантазий на эту тему. Тут речь не о закрепощении, а просто о потребностях. У всех они разные и не надо никого склонять к свингу того, кто это не хочет и не чувствует. Даже если это ваш партнер, любимый человек, который хочет вас понять, то склонять его к свингу, если он не чувствует и не хочет этого, бессмысленно. Он не получит от этого удовольствия. Но есть также те, кто фантазирует и о свинге, но дальше фантазий не идут. Вот тут срабатывают как раз внутренние ограничения, какие-то шаблоны и стереотипы, которые мешают человеку воплотить фантазии. К сожалению, многие люди, которые хотят попробовать свинг, так и не решаются это сделать в реальности. Нужно что-то делать и не бояться, не сомневаться. Тогда все получится.

Читайте также"С трусиками в зубах на четвереньках": откровения девушки, практикующей БДСМ

- Как вы соблюдаете конспирацию в интернете? Что посоветуете людям, которые желают попробовать свинг и сохранить все в тайне?

Иван: Надо разумно подходить к этому вопросу. При знакомстве в Сети, нельзя отправлять фото с лицом малознакомым людям просто так. Используйте Telegram и самоуничтожающиеся фото. Если есть хоть малейшие сомнения, то не стоит продолжать общение. Но тем не менее, не нужно впадать в паранойю. Наверное, если ты занимаешься свингом, то должен внутри чувствовать уверенность - если близкие узнают о твоем увлечении, то ты найдешь в себе силы просто послать их к черту.

Наташа: Мы выкладываем фото и видео, затирая лица. Это, конечно же, основное. Когда знакомимся с партнерами для встреч, то конечно, делимся нашими обычными фото, поэтому вся конспирация на самом деле достаточно условная, мы просто общаемся с людьми из этой тусовки, с некоторыми встречаемся не один раз.

- Какова грань между свингом и свободными отношениями / фрилав? Приходилось ли вам общаться и взаимодействовать с людьми, которые это практикуют?

Иван: Для меня оптимальные отношения - это свинг. Потому что человек существо все-таки парное. Чтобы максимально раскрыть свою сексуальность, нужен партнер, с которым ты сможешь разделить эмоции, сможешь поделиться впечатлением и своим воспритием секса. Все это обогащает. И свинг, как формат парных отношений, с полным доверием мне кажется самым интересным в этом плане и самым полным.

Во фрилав, в моем понимании, нет той степени доверия. Каждый сам по себе. Да и вообще во фрилав успешный я не особо верю. Опыта общения с такими парами у меня особо нет. Но, скажу так - я не вижу плюсов в таких отношениях. На мой взгляд, они недолговечны, потому что каждый сам по себе, что рождает впечатления и переживания каждого партнера по отдельности. Это не история одна на двоих. А две отдельные истории. Не факт, что эти истории будут идеально совпадать, тем более, когда есть динамика их развития у каждого.

Наташа: Отношения фри лав и свинг, на мой взгляд, совершенно разные вещи. Free love подразумевает скорее партнерство, выгодное обоим, когда пара договаривается о свободных отношениях. Оба это принимают и создают каждый свою историю, возможно, они делятся впечатлениями, но каждый из них строит свою ветку отношений по своему желанию.

Свинг — история пары, это союз двух людей, где все происходит по обоюдному согласию и договоренностям. При этом оба получают удовольствие от этого, в свободной любви все более разрознено.

Для меня свинг невозможен без участия моего партнера, потому что я хочу с ним это разделить. А без него это все просто теряет свой смысл и нет тех эмоций, которые я испытываю, когда он рядом. Наверное, в обоих случаях возможно ощутить чувство новизны, дополнительные эмоции. Но, думаю, в свинге это невозможно без партнера.

Читайте такжеСекс: названы три лучших афродизиака

- Случались ли у вас забавные истории?

Иван: Познакомились мы по Сети с группой парней. Но реальность оказалось другой. Фото они присылали брутальное, а по факту оказались "ботаниками". Они легли в позе морской звезды и такие, как у Кобейна: "развлекайте нас". Хотя в переписке рассказывали, как неистово за*бут Наташу. Но у нас такое настроение было классное было. Девственности Наташа их не лишила, но было комично. Все прошло на таком позитиве, мы ржали, Наташа их изнасиловала, а потом плюнула и мы стали заниматься сексом вдвоем, устроили им секс-шоу. И у них глаза вылезли на лоб, когда дело дошло до сквирта. Это была одна из самых позитивных наших встреч, мы выпили шампанского бутылочку-другую и просто смеялись.

Читайте такжеПряная и развратная любовь - топ-3 совета для незабываемого секса

- Никак нельзя пройти мимо темы безопасного секса. Как она соблюдается во время свинг-встреч?

Иван: Все просто. Презервативы и мирамистин [антисептическое средство – Главред]. Ну и трезвая голова. Всегда в клубах в каждой комнате огромные вазы с презервативами стоят. На встречах тоже всегда с запасом берут. За один поход в клуб я где-то 15 использую, а на встрече – зависит от формата.

И финальный совет - не бойтесь разговаривать друг с другом откровенно. И всегда чувствуйте партнера. Не пытайтесь свои фантазии приписать своему партнеру, часто у него они свои собственные и не факт, что совпадут с вашими. И ни в коем случае нельзя навязывать свои желания партнеру и шантажировать его обидами. Это путь в тупик и к тому, что партнер от вас закроется. Вы должны строить диалог, который ясно даст партнеру понять - при любом его ответе вы его поймете и его ответ примете с уважением и пониманием. Познавайте друг друга.