Не значит рак: какой плохой анализ не всегда указывает на смертельное заболевание

Целью мазка Папаниколау является выявление аномалий до того, как они перерастут в рак. / Pixabay

Тест Папаниколау, обычно называемый мазком Папаниколау или ПАП-тестом, проверяет наличие аномальных клеток в шейке матки - области, соединяющей матку с влагалищем, - и определяет, могут ли эти клетки быть предраковыми (так называемая дисплазия) или злокачественными.

Целью мазка Папаниколау является выявление аномалий до того, как они перерастут в рак. Получение результатов мазка Папаниколау может занять до трех недель.

Ненормальный результат мазка Папаниколау указывает на то, что некоторые клетки шейки матки выглядят нерегулярными.

Но это не всегда означает, что клетки злокачественные. Ежегодно около трех миллионов человек получают ненормальные результаты Папаниколау, но менее чем у 1% из них диагностируется рак шейки матки.

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Вот что вам нужно знать о ненормальных результатах мазка Папаниколау и почему это не всегда означает, что вам следует беспокоиться.

Что означает ненормальный мазок Папаниколау?

В здоровой шейке матки есть плоские и тонкие клетки, похожие на чешую микроскопической рыбы. Аномальный мазок Папаниколау означает, что некоторый процент клеток, собранных во время теста, выглядит ненормальным по размеру, форме или другим характеристикам, пишет Insider.

Количество аномальных клеток и их появление определяет, как оцениваются результаты, говорит Сара Фельдман, доктор медицины, гинеколог-онколог из больницы Бригама. Есть три степени отклонения от нормы:

Высокий уровень: клетки, которые могут иметь умеренные или серьезные изменения и с большей вероятностью могут быть предраковыми или злокачественными.

Низкий уровень: менее серьезные изменения.

ASCUS: клетки выглядят слегка ненормальными, но не до явно предраковых. Ваш врач может назначить еще один мазок Папаниколау.

Аномальный мазок Папаниколау может привести к биопсии для сбора дополнительной информации и подтверждения или опровержения результатов теста. Таким образом, даже если у вас Пап высокого уровня, ваш диагноз может быть изменен на низкий после результатов биопсии.

Что вызывает отклонен+ие мазка Папаниколау?

Если ваш мазок Папаниколау не соответствует норме, это обычно не означает, что у вас рак шейки матки. На самом деле, в большинстве случаев аномальный мазок Папаниколау вызван инфекцией вируса папилломы человека или ВПЧ, говорит Моника Велл Розен, доктор медицины, доцент женской больницы Michigan Medicine Voigtlander.

ВПЧ - очень распространенное заболевание, передающееся половым путем, от которого страдает около 80% сексуально активных людей в какой-то момент их жизни. Существует более 200 разновидностей и 14 разновидностей, которые считаются высоким риском рака, но только два типа приводят к большинству случаев рака шейки матки. Следовательно, если ваш ненормальный мазок Папаниколау указывает на ВПЧ, шансы на развитие рака шейки матки все еще невелики.

В большинстве случаев инфекция ВПЧ проходит в течение шести-двенадцати месяцев, но в течение этого времени может вызвать изменения в шейке матки. Большинство изменений низкой степени со временем исчезают, но изменения более высокой степени могут сохраняться и становиться предраковыми.

Важно: лучше всего в первую очередь предотвратить ВПЧ, поэтому медицинские эксперты настоятельно рекомендуют вам сделать вакцину против ВПЧ. Это защищает от нескольких типов ВПЧ, включая два, которые, как известно, вызывают большинство случаев рака.

По словам Розена, важно своевременно уловить изменения в шейке матки, чтобы предотвратить их прогрессирование до рака. Вот почему так важно регулярно сдавать мазки Папаниколау. Вам следует начать регулярный анализ мазка Папаниколау в возрасте 21 года и продолжать сдавать анализ каждые три года или каждые пять лет после 30 лет.

Могут быть и другие причины отклонения мазка Папаниколау, в том числе:

Дрожжевые инфекции или другое воспаление, вызванное инфекциями.

Герпес, заболевание, передающееся половым путем

Недавняя сексуальная активность, так как секс может скрывать аномальные клетки

Менопауза, старение могут вызвать изменения клеток, что не обязательно опасно

Плохой образец, где ваши клетки, проверенные врачом, могут быть неубедительными, поэтому вам может потребоваться еще один мазок Папаниколау

.О чем говорится в исследовании: некоторые люди считают, что существует связь между стрессом и аномальными мазками Папаниколау, но необходимы дополнительные исследования. Одно крупное исследование 2012 года показало, что у женщин, которые прошли высокий уровень стресса, не было значительных отклонений от нормы в мазках Папаниколау. Он пришел к выводу, что нет никаких доказательств того, что стресс или депрессия имеют какое-либо влияние.Что происходит после аномального Папаниколау?В случае отклонения от нормы мазка Папаниколау после получения результатов могут быть проведены дополнительные анализы.

Тест на ВПЧ: в зависимости от образца врач может провести тест на ВПЧ с образцом мазка Папаниколау. Это называется совместным тестированием. В противном случае они будут проверять клетки шейки матки с помощью зеркала, того же инструмента, который используется для мазка Папаниколау, чтобы вскрыть влагалище. Людям старше 30 лет вместе с мазком Папаниколау назначают анализы на ВПЧ каждые несколько лет.

Кольпоскопия: этот тест часто проводят при хороших результатах или при обнаружении отклонений в сочетании с положительным тестом на ВПЧ. С помощью увеличительного прибора, называемого кольпоскопом, врач внимательно осмотрит шейку матки на предмет аномальных участков. Процедура занимает от 15 до 20 минут и требует только дальнейшего исследования шейки матки. Если врач обнаружит что-то ненормальное, он перейдет к биопсии.

Коническая биопсия. Если кольпоскопия обнаруживает подозрительные участки, врач может провести небольшую операцию по удалению патологических участков. Затем образец анализируется на рак. Вам будет проведена процедура под общим наркозом, которая длится около 15 минут.

Если биопсия подтверждает рак, в зависимости от пациента, вы можете выбрать удаление матки, также известное как гистерэктомия, говорит Розен. Если рак поражает только небольшую часть шейки матки, пациент может выбрать трахелэктомию, чтобы удалить только этот участок. Или пациенты могут пройти химиотерапию в зависимости от тяжести рака.