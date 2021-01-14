Нехватка белка в организме: предупреждающие знаки

Белок - это сложный макроэлемент, содержащийся в определенных продуктах/Pixabay

Белок является неотъемлемой частью здорового питания, и его недостаточное потребление может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Вот что вам нужно знать о признаках и симптомах белковой недостаточности и о том, сколько белка вам нужно каждый день.

Что делает белок?

Белок - это сложный макроэлемент, содержащийся в определенных продуктах питания, например в продуктах животного происхождения и бобовых. В своей основной форме белок представляет собой последовательность аминокислот, которые создают строительные блоки для физических частей вашего тела, включая мышцы, кости, кожу, волосы, ногти и органы.

Читайте такжеБелок: врачи рассказали о дневной норме для здоровья

Дефицит белка, также называемый гипопротеинемией, обычно связан с общим низким потреблением белка. Заболевание поражает около 1 миллиарда человек во всем мире.

Однако, согласно исследованию 2019 года, дефицит белка более распространен среди людей в возрасте старше 70 лет. Это связано с тем, что люди старшего возраста, как правило, меньше едят, что может привести к дефициту питательных веществ, говорит Стейси Стивенсон, сертифицированный специалист по питанию и член правления Американской ассоциации питания.

Признаки и симптомы дефицита белка

По словам Стефенсона, дефицит белка может вызывать ряд симптомов, которые могут варьироваться в зависимости от тяжести дефицита.

В легких случаях белковой недостаточности у кого-то могут возникнуть:

Повышенный аппетит к белку, поскольку организм пытается стимулировать потребление белка

Слабость

Усталость

Признаки умеренного дефицита белка включают:

Мышечное истощение, также известное как мышечная атрофия

Истончение волос

Ломкие ногти

Шелушащаяся кожа

Сильный дефицит белка может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, например:

Вздутие живота

Печеночная недостаточность

Кожа, которая шелушится

Задержка роста

Пористые кости, слабые и тонкие

Причины белковой недостаточности

По словам Стивенсона, дефицит белка чаще всего связан с недоеданием и недостаточным потреблением белка. Дефицит белка также может быть связан с основным заболеванием, таким как целиакия или болезнь Крона, которые могут препятствовать усвоению питательных веществ.

Необходимое количество белка зависит от вашего возраста, состояния здоровья и уровня активности. Рекомендуемая суточная доза (RDA) составляет минимум 54 грамма белка в день для человека, который весит 68 кг.

Некоторым людям, например спортсменам, может потребоваться больше белка, говорит Стивенсон. Квалифицированный диетолог может помочь вам определить необходимое количество белка на основе вашего уникального образа жизни и истории здоровья.

По словам Стивенсона, к людям с повышенным риском дефицита белка относятся:

Взрослые старше 70 лет

Вегетарианцы и веганы, поскольку продукты животного происхождения - богатые источники белка

Однако люди, не употребляющие продукты животного происхождения, могут получать достаточно белка из растительных источников. Сравнительное исследование профиля питательных веществ вегетарианцев и мясоедов, проведенное в 2013 году, показало, что те, кто ест растительную пищу, получают много белка из растительной пищи, такой как чечевица и бобы. В этом исследовании вегетарианцы получали столько же белка, сколько полу-вегетарианцы или вегетарианцы, которые едят яйца и молочные продукты.

"Пока вы сознательно получаете достаточное количество белка из растительных источников, вы не подвергаетесь большему риску белкового дефицита, - говорит Стивенсон.

Диагностика и лечение белковой недостаточности

Если вы замечаете признаки дефицита белка, такие как необъяснимая усталость или изменения в волосах, коже и ногтях, вам следует обратиться к врачу, который проведет тесты на белок плазмы, чтобы подтвердить дефицит белка и исключит другие причины.

Дефицит белка обычно лечится либо увеличением суточного потребления белка (если причина связана с его недостаточным потреблением), либо лечением основного заболевания. В среднем здоровый взрослый человек может потреблять до 2 г / кг белка в день.

Если у вас дефицит белка, врач может порекомендовать увеличить потребление белковой пищи, например: