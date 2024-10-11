Неодетая мать отец-алкаш: в сети появились фото сватов Королевой и Тарзана

Журналисты наконец-то смогли вычислить, как выглядят и где живут родители невестки Королевой.

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Наташа Королева, Архип Глушко, Мелисс Фокс, Сергей Глушко теперь в новом составе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/melissa_foxs_/

Путинист Тарзан и предательница Украины Наташа Королева могут гордится пополнением в своем семействе. Теперь под стать им в семью добавились сваты их невестки-стриптизерши. Кадры новых членов семьи попали в сеть.

В частности, пропагандистские СМИ опубликовали фото родителей жены сына Наташи Королевой.

Архип Глушко женился на 23-летней Анне Валынкиной, которая называет себя Мелиссой Фокс. Их торжество состоялось в Петербурге. Молодые гуляли в роскошном ресторане вместе с друзьями и звездными родителями, которые в этот же день отмечали годовщину своей свадьбы.

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Тем временем семью невесты так никто и не увидел. Сваты Королевой и Тарзана лично прокомментировали ситуацию в шоу "Прямой эфир" пропагандистского канала. Они также поделились мнением о семье Королевой и молодом зяте.

Кто такая Наташа Королева Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

"Она мне звонила, говорила о свадьбе, о том, что они вместе живут и все у них хорошо, — делился отец Мелиссы Алексей Валынкин. Архип — это у ее первая такая серьезная любовь. До этого у нее были парни, увлечения. Но ничего серьезного такого у нее никогда ни с кем не было. На свадьбу мы не поехали, потому что я был на вахте, работаю. А моя жена с трудом переносит переезды. Она практически не ездит никуда, далеко".

Сват Наташи Королевой / Фото Стархит

К слову, отец молодой барышни выглядит немного пьющим, а мать вообще открыла дверь практически раздетая.

Мать невестки Королевой во всей красе / Фото Стархит

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Отметим, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей обьявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.

А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.

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