Неодетая мать отец-алкаш: в сети появились фото сватов Королевой и Тарзана

Путинист Тарзан и предательница Украины Наташа Королева могут гордится пополнением в своем семействе. Теперь под стать им в семью добавились сваты их невестки-стриптизерши. Кадры новых членов семьи попали в сеть.
В частности, пропагандистские СМИ опубликовали фото родителей жены сына Наташи Королевой.
Архип Глушко женился на 23-летней Анне Валынкиной, которая называет себя Мелиссой Фокс. Их торжество состоялось в Петербурге. Молодые гуляли в роскошном ресторане вместе с друзьями и звездными родителями, которые в этот же день отмечали годовщину своей свадьбы.
Тем временем семью невесты так никто и не увидел. Сваты Королевой и Тарзана лично прокомментировали ситуацию в шоу "Прямой эфир" пропагандистского канала. Они также поделились мнением о семье Королевой и молодом зяте.
Кто такая Наташа Королева
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
"Она мне звонила, говорила о свадьбе, о том, что они вместе живут и все у них хорошо, — делился отец Мелиссы Алексей Валынкин. Архип — это у ее первая такая серьезная любовь. До этого у нее были парни, увлечения. Но ничего серьезного такого у нее никогда ни с кем не было. На свадьбу мы не поехали, потому что я был на вахте, работаю. А моя жена с трудом переносит переезды. Она практически не ездит никуда, далеко".
К слову, отец молодой барышни выглядит немного пьющим, а мать вообще открыла дверь практически раздетая.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей обьявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.
А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.
Вас может заинтересовать:
- "Ее ждали, мы надеялись": что случилось с мамой предательницы Наташи Королевой
- Путинистка Королева вызверилась из-за простых родителей невестки-стриптизерши
- Путинисты Наташа Королева и Тарзан пытались избавится от невестки-стриптизерши - росСМИ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред