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Неожиданная опасность парацетамола: ученые предупредили, кто рискует попасть под удар

29 сентября 2021, 01:46
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Механизм действия парацетамола до конца не изучен, говорят ученые.

Таблетки
/ ua.depositphotos.com

Появились результаты нового исследования в области эпидемиологии, а также результаты научных экспериментов над животными и клетками.

Они свидетельствуют о том, что прием парацетамола при беременности может повлиять на развитие плода, говорится в новой работе международной группы ученых, опубликованной на медицинском портале Nature Reviews Endocrinology.

Исследователи утверждают, что лекарство может помешать эмбриону развиваться, а также спровоцировать неврологические, репродуктивные и урогенитальные нарушения.

Ученые пришли к выводу, что парацетамол, известный также как ацетаминофен, широко используется для снижения температуры и при слабых и умеренных болях. Однако, как подчеркнули медики, механизм его действия до конца не изучен.

Вместе с тем авторы научного труда призвали беременных консультироваться с врачом перед приемом таблеток, а при назначении — пить их как можно меньше и только в течение короткого периода.

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Добавим, что в дальнейшем ученые планируют провести целенаправленное исследование по теме.

Возможна ли передозировка парацетамолом?

Прием слишком большого количества парацетамола может представлять серьезный риск для здоровья, поэтому крайне важно следовать рекомендациям.

По данным NICE, тошнота и рвота - первые признаки отравления - обычно проходят в течение 24 часов.

Тяжелое повреждение печени может произойти через три-четыре дня после передозировки парацетамолом и может привести к печеночной недостаточности, энцефалопатии, коме и смерти, предупреждает организм.

viber
здоровье Парацетамол
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