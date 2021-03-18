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Неожиданно: семь неизвестных преимуществ баклажана для здоровья

18 марта 2021, 13:52

Баклажан богат многими питательными веществами.

Баклажан
Баклажан может считаться фруктом, а не овощем / searchstart.ru

Баклажаны относятся к семейству растений пасленовых и используются во многих различных блюдах по всему миру. Хотя они часто считаются овощами, технически они являются фруктами, поскольку вырастают из цветущих растений и содержат семена.

Есть много разновидностей, различающихся по размеру и цвету. И хотя баклажаны с темно-фиолетовой кожурой наиболее распространены, они могут быть красными, зелеными или даже черными, пишет Healthline.

Баклажаны не только придают рецептам уникальную текстуру и мягкий вкус, но и обладают множеством потенциальных преимуществ для здоровья.

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В этой статье подробно рассматриваются 7 преимуществ баклажанов для здоровья.

Содержание

Богат многими питательными веществами

Баклажаны - это богатая питательными веществами пища, а это означает, что они содержат большое количество витаминов, минералов и клетчатки при небольшом количестве калорий.

Одна чашка (82 грамма) сырых баклажанов содержит следующие питательные вещества:

  • Калорийность: 20
  • Углеводы: 5 г
  • Клетчатка: 3 грамма
  • Белки: 1 грамм
  • Марганец: 10% от РСНП (суточной нормы - ред.)
  • Фолиевая кислота: 5% от РСНП
  • Калий: 5% от РСНП
  • Витамин К: 4% от РСНП
  • Витамин C: 3% от РСНП

Баклажаны также содержат небольшое количество других питательных веществ, включая ниацин, магний и медь.

Высокое содержание антиоксидантов

Баклажаны не только содержат множество витаминов и минералов, но и содержат большое количество антиоксидантов.

Антиоксиданты - это вещества, которые помогают защитить организм от повреждений, вызванных вредными веществами, известными как свободные радикалы.

Исследования показали, что антиоксиданты могут помочь предотвратить многие типы хронических заболеваний, такие как болезни сердца и рак.

Баклажаны особенно богаты антоцианами - типом пигмента с антиоксидантными свойствами, который отвечает за их яркий цвет.

В частности, особенно полезен антоцианин в баклажанах, называемый насунином.

Фактически, многочисленные исследования в пробирках подтвердили, что он эффективен для защиты клеток от повреждения вредными свободными радикалами.

Может снизить риск сердечных заболеваний

Некоторые исследования показывают, что благодаря содержанию в них антиоксидантов, баклажаны могут снизить риск сердечных заболеваний.

В одном исследовании кроликам с высоким уровнем холестерина давали 0,3 унции (10 мл) сока баклажанов ежедневно в течение двух недель.

В конце исследования у них были более низкие уровни как холестерина ЛПНП, так и триглицеридов, двух маркеров крови, которые могут привести к повышенному риску сердечных заболеваний при повышении.

Другие исследования показали, что баклажаны могут оказывать защитное действие на сердце.

В одном исследовании животных кормили сырыми или жареными баклажанами в течение 30 дней. Оба типа улучшили работу сердца и снизили тяжесть сердечного приступа.

Хотя эти результаты являются многообещающими, важно отметить, что текущие исследования ограничиваются исследованиями на животных и в пробирках. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы оценить, как баклажаны могут влиять на здоровье сердца человека.

Может способствовать контролю уровня сахара в крови

Добавление баклажанов в рацион может помочь контролировать уровень сахара в крови.

В первую очередь это связано с тем, что баклажаны богаты клетчаткой, которая в неповрежденном виде проходит через пищеварительную систему.

Клетчатка может снизить уровень сахара в крови, замедляя скорость пищеварения и всасывания сахара в организме. Более медленное всасывание поддерживает стабильный уровень сахара в крови и предотвращает скачки и сбои.

Другие исследования показывают, что полифенолы или натуральные растительные соединения, содержащиеся в таких продуктах, как баклажаны, могут снижать всасывание сахара и увеличивать секрецию инсулина, что может помочь снизить уровень сахара в крови.

Баклажаны хорошо вписываются в текущие диетические рекомендации по борьбе с диабетом, которые включают диету с высоким содержанием клетчатки, цельнозерновыми и овощами.

Может помочь с потерей веса

Баклажаны с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием калорий, что делает их отличным дополнением к любому режиму похудания.

Клетчатка медленно движется по пищеварительному тракту и может способствовать насыщению и насыщению, уменьшая потребление калорий.

Каждая чашка (82 грамма) сырых баклажанов содержит 3 грамма клетчатки и всего 20 калорий.

Кроме того, баклажаны часто используются в рецептах в качестве низкокалорийной замены высококалорийных ингредиентов с высоким содержанием клетчатки.

Может иметь преимущества в борьбе с раком

Баклажан содержит несколько веществ, которые показывают потенциал в борьбе с раковыми клетками.

Например, соласодин рамнозилгликозиды (SRG) представляют собой тип соединения, обнаруженного в некоторых растениях паслена, включая баклажаны.

Некоторые исследования на животных показали, что SRG могут вызывать гибель раковых клеток, а также могут помочь уменьшить рецидивы некоторых типов рака.

Хотя исследования по этой теме ограничены, было показано, что SRG особенно эффективны против рака кожи при нанесении непосредственно на кожу.

Кроме того, несколько исследований показали, что употребление большего количества фруктов и овощей, таких как баклажаны, может защитить от некоторых видов рака.

Очень легко добавить в свой рацион

Баклажаны невероятно универсальны и могут быть легко включены в свой рацион.

Его можно запекать, жарить, жарить на гриле или тушить, добавлять в него оливковое масло и быстро приправлять.

Его также можно использовать как низкокалорийную замену многим калорийным ингредиентам.

Это может снизить потребление углеводов и калорий, одновременно увеличивая содержание клетчатки и питательных веществ в еде.

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