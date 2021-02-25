Непереносимая еда: пять самых сложных для организма продуктов

Термин "пищевая гиперчувствительность" относится как к пищевой аллергии, так и к пищевой непереносимости.
В отличие от некоторых видов аллергии, пищевая непереносимость не опасна для жизни. Однако они могут быть очень проблематичными для пострадавших.
Пищевая непереносимость и чувствительность чрезвычайно распространены. Фактически, по оценкам, до 20% населения мира могут иметь пищевую непереносимость, пишет Healthline.
Пищевая непереносимость и чувствительность сложно диагностировать из-за широкого спектра симптомов.
В этой статье Главред рассмотрит наиболее распространенные типы пищевой чувствительности и непереносимости, связанные с ними симптомы и продукты, которых следует избегать.
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Что такое пищевая непереносимость?
Термин "пищевая гиперчувствительность" относится как к пищевой аллергии, так и к пищевой непереносимости.
Пищевая непереносимость - это не то же самое, что пищевая аллергия, хотя некоторые симптомы могут быть похожими.
Фактически, бывает сложно отличить пищевую аллергию от пищевой непереносимости, поэтому важно поговорить с врачом, если вы подозреваете, что у вас может быть непереносимость.
При непереносимости пищи симптомы обычно проявляются в течение нескольких часов после приема пищи, к которой вы не переносите.
Тем не менее, симптомы могут проявляться с задержкой до 48 часов и продолжаться в течение нескольких часов или даже дней, что делает особенно трудным выявление проблемной пищи.
Более того, если вы часто употребляете непереносимые продукты, может быть трудно сопоставить симптомы с конкретным продуктом питания.
Хотя симптомы пищевой непереносимости различаются, чаще всего они затрагивают пищеварительную систему, кожу и дыхательную систему.
Общие симптомы включают:
- Диарея
- Вздутие живота
- Высыпания
- Головные боли
- Тошнота
- Усталость
- Брюшная боль
- Насморк
- Рефлюкс
- Промывание кожи
Пищевая непереносимость обычно диагностируется с помощью исключающих диет, специально разработанных для сужения количества продуктов, вызывающих нарушение, или с помощью других методов тестирования.
Элиминационные диеты исключают продукты, которые чаще всего связаны с непереносимостью, на период времени, пока симптомы не исчезнут. Затем продукты повторно вводятся по очереди, отслеживая симптомы.
Этот тип диеты помогает людям определить, какие продукты или продукты вызывают симптомы.
Вот 8 самых распространенных видов пищевой непереносимости.
1. Молочные продукты
Лактоза - это сахар, содержащийся в молоке и молочных продуктах.
Он расщепляется в организме ферментом под названием лактаза, который необходим для того, чтобы лактоза правильно переваривалась и усваивалась.
Непереносимость лактозы вызвана нехваткой ферментов лактазы, которая вызывает неспособность переваривать лактозу и приводит к симптомам пищеварения.
Симптомы непереносимости лактозы включают:
- Брюшная боль
- Вздутие живота
- Диарея
- Газы
- Тошнота
Непереносимость лактозы - очень распространенное явление.
Фактически, по оценкам, 65% населения мира имеют проблемы с перевариванием лактозы.
Непереносимость можно диагностировать несколькими способами, включая тест на толерантность к лактозе, дыхательный тест на лактозу или тест PH стула.
Если вы считаете, что у вас непереносимость лактозы, избегайте молочных продуктов, содержащих лактозу, таких как молоко и мороженое.
Выдержанные сыры и ферментированные продукты, такие как кефир, могут быть легче переноситься людьми с непереносимостью лактозы, поскольку они содержат меньше лактозы, чем другие молочные продукты.
2. Глютен
Глютен - это общее название белков, содержащихся в пшенице, ячмене, ржи и тритикале.
Несколько состояний связаны с глютеном, включая целиакию, непереносимость глютена и аллергию на пшеницу.
Целиакия связана с иммунным ответом, поэтому ее классифицируют как аутоиммунное заболевание.
Когда люди с глютеновой болезнью подвергаются воздействию глютена, иммунная система атакует тонкий кишечник и может нанести серьезный вред пищеварительной системе.
Аллергию на пшеницу часто путают с глютеновой болезнью из-за схожих симптомов.
Они отличаются тем, что аллергия на пшеницу генерирует продуцирующие аллергию антитела к белкам в пшенице, в то время как целиакия вызывается, в частности, аномальной иммунной реакцией на глютен.
Однако многие люди испытывают неприятные симптомы даже при отрицательном результате теста на целиакию или аллергию на пшеницу.
Это известно как чувствительность к глютену без целиакии, более легкая форма непереносимости глютена, которая, по оценкам, затрагивает от 0,5 до 13% населения.
Симптомы чувствительности к глютену, отличной от целиакии, аналогичны симптомам глютеновой болезни и включают:
- Вздутие живота
- Понос или запор
- Головные боли
- Усталость
- Боли в суставах
- Кожная сыпь
- Депрессияили беспокойство
- Анемия
3. Кофеин
Кофеин - горькое химическое вещество, которое содержится в самых разных напитках, включая кофе, газированные напитки, чай и энергетические напитки.
Это стимулятор, то есть он снижает усталость и повышает бдительность при употреблении.
Он делает это путем блокирования рецепторов аденозина, нейромедиатора, который регулирует цикл сна и бодрствования и вызывает сонливость.
Большинство взрослых могут безопасно потреблять до 400 мг кофеина в день без каких-либо побочных эффектов. Это количество кофеина примерно в четырех чашках кофе.
Однако некоторые люди более чувствительны к кофеину и испытывают реакции даже после употребления небольшого количества кофеина.
Эта гиперчувствительность к кофеину была связана с генетикой, а также со сниженной способностью метаболизировать и выводить кофеин.
Чувствительность к кофеину отличается от аллергии на кофеин, которая затрагивает иммунную систему.
Люди с гиперчувствительностью к кофеину могут испытывать следующие симптомы после употребления даже небольшого количества кофеина:
- Учащенное сердцебиение
- Беспокойство
- Дрожь
- Бессонница
- Нервозность
- Беспокойство
Людям с чувствительностью к кофеину следует минимизировать потребление, избегая продуктов и напитков, содержащих кофеин, включая кофе, газированные напитки, энергетические напитки, чай и шоколад.
4. Салицилаты
Салицилаты - это природные химические вещества, которые вырабатываются растениями для защиты от стрессовых факторов окружающей среды, таких как насекомые и болезни.
Салицилаты обладают противовоспалительными свойствами. Фактически, было показано, что продукты, богатые этими соединениями, защищают от некоторых заболеваний, таких как колоректальный рак.
Эти природные химические вещества содержатся в широком спектре продуктов, включая фрукты, овощи, чай, кофе, специи, орехи и мед.
Помимо того, что салицилаты являются естественным компонентом многих продуктов питания, они часто используются в качестве пищевого консерванта и могут быть найдены в лекарствах.
Хотя чрезмерное количество салицилатов может вызвать проблемы со здоровьем, у большинства людей нет проблем с потреблением нормального количества салицилатов, содержащихся в пищевых продуктах.
Однако некоторые люди чрезвычайно чувствительны к этим соединениям и у них развиваются побочные реакции при употреблении даже небольших количеств.
Симптомы непереносимости салицилата включают:
- Заложенный нос
- Синусин
- Инфекции
- Носовые и полипы носовых пазух
- Астма
- Понос
- Колит
- Крапивница
5. Амины
Амины производятся бактериями во время хранения и ферментации пищевых продуктов и содержатся в самых разных продуктах питания.
Хотя существует много типов аминов, гистамин чаще всего связан с пищевой непереносимостью.
Гистамин - это химическое вещество в организме, которое играет роль в иммунной, пищеварительной и нервной системах.
Он помогает защитить организм от инфекции, вызывая немедленную воспалительную реакцию на аллергены. Это вызывает чихание, зуд и слезотечение, чтобы потенциально выделять вредных захватчиков.
У людей без непереносимости гистамин легко метаболизируется и выводится из организма.
Однако некоторые люди не могут должным образом расщеплять гистамин, в результате чего он накапливается в организме.
Наиболее частой причиной непереносимости гистамина является нарушение функции ферментов, ответственных за расщепление гистамина - диаминоксидазы и N-метилтрансферазы.
Симптомы непереносимости гистамина включают:
- Головные боли
- Крапивница
- Зуд
- Беспокойство
- Желудок
- Судороги
- Понос
- Низкое кровяное давление