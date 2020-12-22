Нерегулярные месячные: симптомы заболевания и причины

Во время менструации происходит отторжение эндометрия, который является слизистой оболочкой матки / liberty-rb

Нормальная продолжительность менструального цикла женщины составляет 28 дней, но это зависит от человека. Нерегулярные менструации - это когда продолжительность цикла превышает 35 дней или если продолжительность варьируется.

Во время менструации происходит отторжение эндометрия, который является слизистой оболочкой матки. Это выглядит как кровотечение из матки, которое выходит через влагалище.

Месячные обычно начинаются в период полового созревания, в возрасте от 10 до 16 лет, и продолжаются до менопаузы, когда женщине от 45 до 55 лет.

Нерегулярные месячные, также называемые олигоменореей, могут возникать при изменении метода контрацепции, гормональном дисбалансе, гормональных изменениях во время менопаузы и упражнениях на выносливость.

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Лечение нерегулярных менструаций в период полового созревания и в период менопаузы обычно не требуется, но если нерегулярные периоды происходят в репродуктивном возрасте, может потребоваться консультация врача.

Причины

При регулярных менструациях цикл женщины следует предсказуемой схеме. Большинство из них связаны с выработкой гормонов. Два гормона, влияющие на менструацию, - это эстроген и прогестерон. Это гормоны, регулирующие цикл.

Гормональные воздействия

Изменения жизненного цикла, влияющие на гормональный баланс, включают половое созревание, менопаузу, беременность и роды, а также грудное вскармливание.

В период полового созревания организм претерпевает серьезные изменения. Для достижения баланса между эстрогеном и прогестероном может потребоваться несколько лет, и в это время нередко возникают нерегулярные месячные.

Перед менопаузой у женщин часто бывают нерегулярные месячные, и количество крови может варьироваться. Менопауза наступает по прошествии 12 месяцев с момента последней менструации женщины. После менопаузы у женщины больше не будет менструаций.

Во время беременности менструация прекращается, и у большинства женщин нет менструаций во время кормления грудью.

Противозачаточные средства могут вызвать нерегулярное кровотечение. Внутриматочная спираль (ВМС) может вызвать сильное кровотечение, а противозачаточные таблетки могут вызвать кровянистые выделения между менструациями.

Когда женщина впервые принимает противозачаточные таблетки, у нее могут возникать небольшие кровотечения, которые, как правило, короче и легче обычных. Обычно они проходят через несколько месяцев.

Другие изменения, связанные с нерегулярными менструациями, включают:

экстремальная потеря веса

экстремальное увеличение веса

эмоциональный стресс

расстройства пищевого поведения, такие как анорексия или булимия

упражнения на выносливость, например, марафонский бег

Ряд расстройств также связан с задержкой или нерегулярностью менструации.

Симптомы

Менструальный цикл длится около 28 дней, но может варьироваться от 24 до 35 дней, в зависимости от человека.

У большинства женщин ежегодно бывает от 11 до 13 менструаций. Кровотечение обычно длится около 5 дней, но может варьироваться от 2 до 7 дней.

Когда менструация только начинается, на установление регулярного цикла может уйти до 2 лет. После полового созревания у большинства женщин менструация проходит регулярно. Промежуток времени между каждым периодом одинаков.

Однако у некоторых женщин время между менструациями и количество пролитой крови значительно различаются. Это называется нерегулярными менструациями.

Основным признаком нерегулярных менструаций является период, превышающий 35 дней, или если он различается по продолжительности.

Если есть изменения в кровотоке или появляются сгустки диаметром более 2,5 сантиметров, это также считается ненормальным.

Осложнения

Нерегулярные месячные иногда могут указывать на проблемы со здоровьем, а некоторые из них могут привести к дальнейшим проблемам, например, к проблемам с фертильностью.

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) - это состояние, при котором в яичниках развивается ряд небольших заполненных жидкостью мешочков, известных как кисты.

У женщины с СПКЯ не происходит овуляции, и она не выделяет яйцеклетку каждый месяц. Симптомы включают нерегулярные менструации или их отсутствие, ожирение, угри и избыточный рост волос.

У женщин с СПКЯ необычно высокий уровень мужского полового гормона, андрогена или тестостерона.

Заболевание щитовидной железы может вызвать нерегулярные месячные. Щитовидная железа вырабатывает гормоны, влияющие на обмен веществ в организме.

Рак шейки матки или матки в редких случаях может вызвать кровотечение между менструациями или во время полового акта.

Эндометриоз - это состояние, при котором клетки, которые обычно находятся внутри матки, называемые клетками эндометрия, растут вне ее. Другими словами, внутренняя оболочка матки находится вне ее.

Клетки эндометрия - это клетки, которые выделяются каждый месяц во время менструации, поэтому эндометриоз чаще всего поражает женщин в детородном возрасте.

Рост клеток, вызывающий эндометриоз, не является злокачественным. Симптомов может не быть, но это может быть болезненно и привести к другим проблемам. Если кровь застревает в окружающих тканях, она может повредить ткань, вызывая сильную боль, нерегулярные месячные и бесплодие.

Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) - это инфекция женской репродуктивной системы. Среди женщин это наиболее частое и серьезное осложнение инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), помимо СПИДа.

При раннем обнаружении его можно лечить антибиотиками, но если он распространяется, он может повредить маточные трубы и матку, что приведет к хронической или длительной боли. Есть много симптомов, в том числе кровотечение между менструациями и после секса.

Домашние средства

Поддержание здорового образа жизни может помочь снизить риск некоторых причин нерегулярных менструаций.

Это включает в себя:

регулярные упражнения для поддержания здорового веса и снижения стресса

соблюдение здоровой диеты

Считается, что некоторые лечебные травы, такие как черный кохош, черника, корень солодки и куркума, помогают, но исследования не подтвердили их эффективность, и они могут иметь побочные эффекты. Лучше сначала поговорить с врачом.