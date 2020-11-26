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Невроз: симптомы и самостоятельные способы борьбы

26 ноября 2020, 20:17

Негативные или навязчивые мысли могут захлестнуть ваш разум до такой степени, что вам будет трудно справляться с повседневными ситуациями.

женщина, окно, страх
Негативные или навязчивые мысли могут захлестнуть ваш разум до такой степени, что вам будет трудно справляться с повседневными ситуациями. / Reuters

Многие люди время от времени испытывают беспокойство. Вы можете чувствовать живот перед собеседованием, беспокоиться о деньгах или беспокоиться, если вашего ребенка нет дома до комендантского часа. Это нормальная часть человеческого бытия.

Но что, если ваше крайнее беспокойство не исчезнет? Негативные или навязчивые мысли могут захлестнуть ваш разум до такой степени, что вам будет трудно справляться с повседневными ситуациями. Это называется невротическим поведением или неврозом. Это может - но не всегда - быть результатом психического заболевания.

Невроз - это:

Слово невроз используется с 1700-х годов для описания резких и иррациональных психических, эмоциональных или физических реакций. По своей сути невротическое поведение - это автоматическая, бессознательная попытка справиться с глубокой тревогой.

В 1980 году Американская психиатрическая ассоциация удалила термин невроз из своего диагностического руководства в рамках модернизации, направленной на стандартизацию критериев психических заболеваний. Сегодня невроз - это не отдельное психическое состояние. Вместо этого врачи чаще всего относят его симптомы к той же категории, что и тревожное расстройство. Другими словами, то, что раньше называлось неврозом, теперь подпадает под действие тревожности.

Невротическое поведение

Граница, отделяющая невротика от нормального, - это интенсивность. Невротические мысли и поведение по определению настолько экстремальны, что мешают вашей личной, профессиональной и романтической жизни. Более того, они обычно являются вашим ответом по умолчанию даже на незначительные проблемы.

Обычное поведение: вы беспокоитесь о том, чтобы вовремя завершить большой проект на работе.

Невротическое поведение: вы зацикливаетесь на дедлайне и стонете: "Я никогда этого не сделаю!" даже если это срок в несколько месяцев, и у вас мало других дел.

Обычное поведение: вам нравится добираться в аэропорт за 2 часа до каждого полета.

Невротическое поведение: вы настаиваете на том, чтобы приехать на 4 часа раньше, а затем каждые 10 минут спрашиваете у инспектора, вовремя ли вы отправляетесь.

Обычное поведение: ваш бывший супруг изменил вам, и вы опасаетесь новых отношений.

Невротическое поведение: вы постоянно спрашиваете своего нового партнера, изменяет ли он вам, а затем обвиняете себя в том, что оттолкнули его.

Личность против психического заболевания

Иногда невроз возникает из-за того, что у вас буквально невротическая личность. Также называемый невротизмом, это тип личности, а не диагностируемая медицинская проблема. Эксперты называют это одной из черт личности "большой пятерки" (другие - экстраверсия, уступчивость, добросовестность и открытость опыту) - набор общих характеристик, которые чаще всего встречаются во всем мире.

У невротической личности мало естественного буфера от стресса. Вы видите повседневные ситуации намного хуже, чем они есть на самом деле, а затем обвиняете себя в своем крайнем пессимизме и негативе.

Невроз - симптомы:

  • Раздражение
  • Злость
  • Печаль
  • Чувство вины
  • Волнение
  • Враждебность
  • Самосознание
  • Уязвимость

Невротическое поведение также может быть связано с проблемами психического здоровья. Невротическая личность может сделать вас более склонным к тому, что исследователи называют "интернализующими расстройствами", например:

  • Генерализованное тревожное расстройство
  • Депрессия
  • Обсессивно-компульсивное расстройство или невроз навязчивых состояний
  • Боязнь общества
  • Пост-травматическое стрессовое растройство
  • Паническое расстройство
  • Антисоциальное расстройство личности

Невротическая личность или невротическое поведение не включают бред или галлюцинации, которые являются симптомами психотических расстройств, при которых вы теряете связь с реальностью. Вместо этого вы зацикливаетесь на собственных отрицательных эмоциях и неудачах, реальных или воображаемых.

Исследователи полагают, что между невротической личностью и вашими генами существует связь, которая может открыть путь к новым методам лечения тревоги или депрессии.

Что происходит?

Люди с невротическим характером чаще курят, злоупотребляют алкоголем и другими наркотиками, страдают расстройствами пищевого поведения, не имеют социальной поддержки и разводятся.

В то же время здоровая доза невротических наклонностей может быть полезна. Человек с уравновешенным характером может направить беспокойство по поводу крайнего срока на работе, чтобы представить его как шанс получить повышение по службе или объединиться с коллегами. Или беспокойство о своем здоровье может побудить вас хорошо питаться и заниматься спортом.

Невроз - лечение:

Если вы справитесь со своим беспокойством и стрессом, это может помочь обуздать ваше невротическое поведение. Самолечение может помочь, если ваше беспокойство легкое и непродолжительное. Специалисты рекомендуют:

  • Упражнения каждый день. Лучше всего 30 минут, но даже 15-минутная прогулка поможет вам почувствовать себя лучше.
  • Поговорите с кем-нибудь. Расскажите семье и друзьям, что вызывает у вас беспокойство, и сообщите им, чем они могут помочь.
  • Высыпайтесь. Недостаток сна может усилить беспокойство и стресс. Старайтесь спать по 8 часов каждую ночь.
  • Сократите употребление алкоголя и кофеина. Они также могут усугубить беспокойство. Вместо этого пейте воду.
  • Ешьте хорошо сбалансированную пищу. Здоровое питание и закуски повышают вашу энергию. Обязательно ешьте каждый прием пищи: завтрак, обед и ужин.
  • Перефразируйте свои мысли. Это не всегда легко, но постарайтесь заменить негативные мысли позитивными. Спросите себя: действительно ли то, о чем я беспокоюсь, так плохо, как я думаю?
  • Запишите это. Отслеживайте, что вызывает у вас беспокойство, а затем ищите закономерности. Узнайте, как лучше справиться с этим в следующий раз.

Если эти меры не помогают или вы чувствуете, что беспокойство мешает вам жить, поговорите со своим врачом.

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