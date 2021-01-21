Нейтрофилы: норма и отклонения важного показателя

Определенные условия могут повлиять на результаты анализа крови.
Нейтрофилы - это белые кровяные тельца. Фактически, большинство белых кровяных телец, отвечающих за реакцию иммунной системы, являются нейтрофилами.
Есть еще четыре типа белых кровяных телец. Нейтрофилы - самый многочисленный тип, они составляют от 55 до 70 процентов ваших лейкоцитов. Лейкоциты являются ключевой частью вашей иммунной системы.
Ваша иммунная система состоит из тканей, органов и клеток. Как часть этой сложной системы, белые кровяные тельца патрулируют кровоток и лимфатическую систему.
Когда вы заболели или получили легкую травму, вещества, которые ваше тело считает чужеродными, известные как антигены, вызывают в действие вашу иммунную систему.
Примеры антигенов включают:
- бактерии
- вирусы
- грибы
- яды
- раковые клетки
Белые кровяные тельца производят химические вещества, которые борются с антигенами, попадая в источник инфекции или воспаления.
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Нейтрофилы важны, потому что, в отличие от некоторых других лейкоцитов, они не ограничены определенной областью кровообращения. Они могут свободно перемещаться через стенки вен в ткани вашего тела, чтобы немедленно атаковать все антигены.
Абсолютное количество нейтрофилов (АНК)
Абсолютное количество нейтрофилов (АНК) может дать вашему врачу важные сведения о вашем здоровье. АНК обычно назначается как часть общего анализа крови с дифференциалом. Общий анализ крови измеряет количество клеток в вашей крови.
Ваш врач может назначить АНК:
- для проверки ряда условий
- чтобы помочь диагностировать состояние
- чтобы контролировать свой статус, если у вас уже есть болезнь или вы проходите химиотерапию
Если ваш ДРП ненормальный, ваш врач, вероятно, захочет повторить анализ крови несколько раз в течение нескольких недель. Таким образом, они могут отслеживать изменения в количестве нейтрофилов.
Определенные условия могут повлиять на результаты анализа крови. Обязательно сообщите врачу, если вы беременны или перенесли что-либо из следующего:
- недавняя инфекция
- химиотерапия
- лучевая терапия
- кортикостероидная терапия
- недавняя операция
- беспокойство
- ВИЧ
Понимание результатов
Важно, чтобы врач объяснил результаты ваших анализов. Результаты могут сильно отличаться от лаборатории к лаборатории. Они также различаются в зависимости от:
- возраста
- пола
- зоны проживания относительно уровня моря
- какие инструменты использовались во время тестирования
Обратите внимание, что перечисленные здесь контрольные диапазоны измеряются в микролитрах (мкл) и являются приблизительными.
|Анализ
|Нормальный диапазон для взрослых (дифференциал)
|Нейтрофилы норма у взрослых
|Нейтрофилы понижены
|Нейтрофилы повышены
|Белые кровяные тельца
|4,300-10,000 (4,3-10,0) лейкоцитов / мкл
|1% от общего объема крови
|> 12000 лейкоцитов / мкл
|Нейтрофилы
|1500-8000 (1,5-8,0) нейтрофилов / мкл
|45-75% от общего количества лейкоцитов
|> 8000 нейтрофилов / мкл
Что вызывает высокий уровень нейтрофилов?
Высокий процент нейтрофилов в крови называется нейтрофилией. Это признак того, что в вашем теле есть инфекция. Нейтрофилия может указывать на ряд основных состояний и факторов, включая:
- инфекция, скорее всего, бактериальная
- неинфекционное воспаление
- травма, повреждение
- операция
- курение сигарет или нюхание табака
- высокий уровень стресса
- чрезмерные упражнения
- использование стероидов
- сердечные приступы
- хронический миелоидный лейкоз
Что вызывает низкий уровень нейтрофилов?
Нейтропения - это термин, обозначающий низкий уровень нейтрофилов. Низкое количество нейтрофилов чаще всего связано с приемом лекарств, но также может быть признаком других факторов или заболевания, в том числе:
- некоторые препараты, в том числе применяемые в химиотерапии
- подавленная иммунная система
- недостаточность костного мозга
- апластическая анемия
- фебрильная нейтропения, требующая неотложной медицинской помощи
- врожденные нарушения, такие как синдром Костмана и циклическая нейтропения
- гепатит A, B или CВИЧ / СПИД
- сепсис
- аутоиммунные заболевания, включая ревматоидный артрит
- лейкемия
- миелодиспластические синдромы
Вы подвергаетесь наибольшему риску заражения, если количество нейтрофилов падает ниже 1500 нейтрофилов на микролитр. Очень низкое количество нейтрофилов может привести к опасным для жизни инфекциям.
Вопросы к врачу
- Если ваш врач назначает общий анализ крови с дифференциалом или ДРП, возможно, вам будет полезно задать следующие вопросы.
- Почему вы сдаете этот анализ?
- Вы пытаетесь подтвердить или устранить конкретное состояние?
- Есть ли что-нибудь особенное, что мне нужно сделать, чтобы подготовиться к анализу?
- Как скоро я получу результаты?
- Если результаты анализа нормальные, что делать дальше?
- Если результаты теста не соответствуют норме, что делать дальше?
- Какие меры по уходу за собой я должен предпринять, ожидая результатов?