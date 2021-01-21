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Нейтрофилы: норма и отклонения важного показателя

21 января 2021, 13:11

Определенные условия могут повлиять на результаты анализа крови.

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Определенные условия могут повлиять на результаты анализа крови. / Pixabay

Нейтрофилы - это белые кровяные тельца. Фактически, большинство белых кровяных телец, отвечающих за реакцию иммунной системы, являются нейтрофилами.

Есть еще четыре типа белых кровяных телец. Нейтрофилы - самый многочисленный тип, они составляют от 55 до 70 процентов ваших лейкоцитов. Лейкоциты являются ключевой частью вашей иммунной системы.

Ваша иммунная система состоит из тканей, органов и клеток. Как часть этой сложной системы, белые кровяные тельца патрулируют кровоток и лимфатическую систему.

Когда вы заболели или получили легкую травму, вещества, которые ваше тело считает чужеродными, известные как антигены, вызывают в действие вашу иммунную систему.

Примеры антигенов включают:

  • бактерии
  • вирусы
  • грибы
  • яды
  • раковые клетки

Белые кровяные тельца производят химические вещества, которые борются с антигенами, попадая в источник инфекции или воспаления.

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Нейтрофилы важны, потому что, в отличие от некоторых других лейкоцитов, они не ограничены определенной областью кровообращения. Они могут свободно перемещаться через стенки вен в ткани вашего тела, чтобы немедленно атаковать все антигены.

Абсолютное количество нейтрофилов (АНК)

Абсолютное количество нейтрофилов (АНК) может дать вашему врачу важные сведения о вашем здоровье. АНК обычно назначается как часть общего анализа крови с дифференциалом. Общий анализ крови измеряет количество клеток в вашей крови.

Ваш врач может назначить АНК:

  • для проверки ряда условий
  • чтобы помочь диагностировать состояние
  • чтобы контролировать свой статус, если у вас уже есть болезнь или вы проходите химиотерапию

Если ваш ДРП ненормальный, ваш врач, вероятно, захочет повторить анализ крови несколько раз в течение нескольких недель. Таким образом, они могут отслеживать изменения в количестве нейтрофилов.

Определенные условия могут повлиять на результаты анализа крови. Обязательно сообщите врачу, если вы беременны или перенесли что-либо из следующего:

  • недавняя инфекция
  • химиотерапия
  • лучевая терапия
  • кортикостероидная терапия
  • недавняя операция
  • беспокойство
  • ВИЧ

Понимание результатов

Важно, чтобы врач объяснил результаты ваших анализов. Результаты могут сильно отличаться от лаборатории к лаборатории. Они также различаются в зависимости от:

  • возраста
  • пола
  • зоны проживания относительно уровня моря
  • какие инструменты использовались во время тестирования

Обратите внимание, что перечисленные здесь контрольные диапазоны измеряются в микролитрах (мкл) и являются приблизительными.

АнализНормальный диапазон для взрослых (дифференциал)Нейтрофилы норма у взрослыхНейтрофилы пониженыНейтрофилы повышены
Белые кровяные тельца4,300-10,000 (4,3-10,0) лейкоцитов / мкл1% от общего объема крови> 12000 лейкоцитов / мкл
Нейтрофилы1500-8000 (1,5-8,0) нейтрофилов / мкл45-75% от общего количества лейкоцитов
  • легкая: 1000-1500 нейтрофилов/мкл
  • умеренная: 500-1000 нейтрофилов/мкл
  • тяжелая:
> 8000 нейтрофилов / мкл

Что вызывает высокий уровень нейтрофилов?

Высокий процент нейтрофилов в крови называется нейтрофилией. Это признак того, что в вашем теле есть инфекция. Нейтрофилия может указывать на ряд основных состояний и факторов, включая:

  • инфекция, скорее всего, бактериальная
  • неинфекционное воспаление
  • травма, повреждение
  • операция
  • курение сигарет или нюхание табака
  • высокий уровень стресса
  • чрезмерные упражнения
  • использование стероидов
  • сердечные приступы
  • хронический миелоидный лейкоз

Что вызывает низкий уровень нейтрофилов?

Нейтропения - это термин, обозначающий низкий уровень нейтрофилов. Низкое количество нейтрофилов чаще всего связано с приемом лекарств, но также может быть признаком других факторов или заболевания, в том числе:

  • некоторые препараты, в том числе применяемые в химиотерапии
  • подавленная иммунная система
  • недостаточность костного мозга
  • апластическая анемия
  • фебрильная нейтропения, требующая неотложной медицинской помощи
  • врожденные нарушения, такие как синдром Костмана и циклическая нейтропения
  • гепатит A, B или CВИЧ / СПИД
  • сепсис
  • аутоиммунные заболевания, включая ревматоидный артрит
  • лейкемия
  • миелодиспластические синдромы

Вы подвергаетесь наибольшему риску заражения, если количество нейтрофилов падает ниже 1500 нейтрофилов на микролитр. Очень низкое количество нейтрофилов может привести к опасным для жизни инфекциям.

Вопросы к врачу

  • Если ваш врач назначает общий анализ крови с дифференциалом или ДРП, возможно, вам будет полезно задать следующие вопросы.
  • Почему вы сдаете этот анализ?
  • Вы пытаетесь подтвердить или устранить конкретное состояние?
  • Есть ли что-нибудь особенное, что мне нужно сделать, чтобы подготовиться к анализу?
  • Как скоро я получу результаты?
  • Если результаты анализа нормальные, что делать дальше?
  • Если результаты теста не соответствуют норме, что делать дальше?
  • Какие меры по уходу за собой я должен предпринять, ожидая результатов?
здоровье
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