Нейтрофилы: норма и отклонения важного показателя

Определенные условия могут повлиять на результаты анализа крови. / Pixabay

Нейтрофилы - это белые кровяные тельца. Фактически, большинство белых кровяных телец, отвечающих за реакцию иммунной системы, являются нейтрофилами.

Есть еще четыре типа белых кровяных телец. Нейтрофилы - самый многочисленный тип, они составляют от 55 до 70 процентов ваших лейкоцитов. Лейкоциты являются ключевой частью вашей иммунной системы.

Ваша иммунная система состоит из тканей, органов и клеток. Как часть этой сложной системы, белые кровяные тельца патрулируют кровоток и лимфатическую систему.

Когда вы заболели или получили легкую травму, вещества, которые ваше тело считает чужеродными, известные как антигены, вызывают в действие вашу иммунную систему.

Примеры антигенов включают:

бактерии

вирусы

грибы

яды

раковые клетки

Белые кровяные тельца производят химические вещества, которые борются с антигенами, попадая в источник инфекции или воспаления.

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Нейтрофилы важны, потому что, в отличие от некоторых других лейкоцитов, они не ограничены определенной областью кровообращения. Они могут свободно перемещаться через стенки вен в ткани вашего тела, чтобы немедленно атаковать все антигены.

Абсолютное количество нейтрофилов (АНК)

Абсолютное количество нейтрофилов (АНК) может дать вашему врачу важные сведения о вашем здоровье. АНК обычно назначается как часть общего анализа крови с дифференциалом. Общий анализ крови измеряет количество клеток в вашей крови.

Ваш врач может назначить АНК:

для проверки ряда условий

чтобы помочь диагностировать состояние

чтобы контролировать свой статус, если у вас уже есть болезнь или вы проходите химиотерапию

Если ваш ДРП ненормальный, ваш врач, вероятно, захочет повторить анализ крови несколько раз в течение нескольких недель. Таким образом, они могут отслеживать изменения в количестве нейтрофилов.

Определенные условия могут повлиять на результаты анализа крови. Обязательно сообщите врачу, если вы беременны или перенесли что-либо из следующего:

недавняя инфекция

химиотерапия

лучевая терапия

кортикостероидная терапия

недавняя операция

беспокойство

ВИЧ

Понимание результатов

Важно, чтобы врач объяснил результаты ваших анализов. Результаты могут сильно отличаться от лаборатории к лаборатории. Они также различаются в зависимости от:

возраста

пола

зоны проживания относительно уровня моря

какие инструменты использовались во время тестирования

Обратите внимание, что перечисленные здесь контрольные диапазоны измеряются в микролитрах (мкл) и являются приблизительными.

Анализ Нормальный диапазон для взрослых (дифференциал) Нейтрофилы норма у взрослых Нейтрофилы понижены Нейтрофилы повышены Белые кровяные тельца 4,300-10,000 (4,3-10,0) лейкоцитов / мкл 1% от общего объема крови > 12000 лейкоцитов / мкл Нейтрофилы 1500-8000 (1,5-8,0) нейтрофилов / мкл 45-75% от общего количества лейкоцитов легкая: 1000-1500 нейтрофилов/мкл

умеренная: 500-1000 нейтрофилов/мкл

тяжелая: > 8000 нейтрофилов / мкл

Что вызывает высокий уровень нейтрофилов?

Высокий процент нейтрофилов в крови называется нейтрофилией. Это признак того, что в вашем теле есть инфекция. Нейтрофилия может указывать на ряд основных состояний и факторов, включая:

инфекция, скорее всего, бактериальная

неинфекционное воспаление

травма, повреждение

операция

курение сигарет или нюхание табака

высокий уровень стресса

чрезмерные упражнения

использование стероидов

сердечные приступы

хронический миелоидный лейкоз

Что вызывает низкий уровень нейтрофилов?

Нейтропения - это термин, обозначающий низкий уровень нейтрофилов. Низкое количество нейтрофилов чаще всего связано с приемом лекарств, но также может быть признаком других факторов или заболевания, в том числе:

некоторые препараты, в том числе применяемые в химиотерапии

подавленная иммунная система

недостаточность костного мозга

апластическая анемия

фебрильная нейтропения, требующая неотложной медицинской помощи

врожденные нарушения, такие как синдром Костмана и циклическая нейтропения

гепатит A, B или CВИЧ / СПИД

сепсис

аутоиммунные заболевания, включая ревматоидный артрит

лейкемия

миелодиспластические синдромы

Вы подвергаетесь наибольшему риску заражения, если количество нейтрофилов падает ниже 1500 нейтрофилов на микролитр. Очень низкое количество нейтрофилов может привести к опасным для жизни инфекциям.

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