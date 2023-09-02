УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Незаменимый элемент организма: польза магния, о которой вы не знали

Лидия Неплях
2 сентября 2023, 12:13 обновлено 2 сентября, 12:13
42
Магний берет участие в большинстве процессах организма, без которых он бы не смог работать.
Как принимать магний - польза
Как принимать магний - польза / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (MuscleStore)

В современном мире, где стресс, неправильное питание и разнообразные факторы могут оказывать негативное воздействие на наше здоровье, важно обращать внимание на питательные вещества, которые поддерживают в хорошей физической и психологической форме. Одним из таких ключевых элементов является магний.

Для чего нужен магний

Магний участвует в более чем 300 химических реакциях в организме, включая процессы, связанные с производством энергии. Необходим для регуляции мышечной активности. Он помогает мышцам сокращаться и расслабляться, что важно для нормальной физической активности.

Также элемент играет ключевую роль в регуляции ритма сердца и поддержании здорового сердечно-сосудистого функционирования. Недостаток магния может способствовать аритмиям и другим сердечным проблемам.

видео дня

Магний необходим и для укрепления костей и зубов. Он участвует в процессе минерализации костей и предотвращает развитие остеопороза. Также помогает поддерживать нормальную функцию нервной системы, включая передачу нервных импульсов. А еще способствует правильному использованию кальция в организме, что важно для мышц, нервов и костей.

Польза и вред магнезиума

Как и с любым питательным веществом, важно соблюдать баланс, чтобы избежать потенциальных негативных последствий. Рассказываем о пользе и возможном вреде от потребления магния.

Польза магния:

  • сердечное здоровье: способствует регуляции ритма сердца и снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний;
  • здоровье костей: участвует в минерализации костей и может помочь в предотвращении остеопороза;
  • релаксация мышц: помогает мышцам сокращаться и расслабляться, что важно для нормальной мышечной функции;
  • энергетический обмен: участвует в процессах производства энергии в клетках, поддерживая общую жизнедеятельность;
  • нормализация уровня сахара в крови: может способствовать контролю уровня глюкозы в крови и уменьшению риска развития диабета 2 типа.
  • регуляция нервной системы: влияет на передачу нервных импульсов и помогает в снижении стресса и тревожности.

Возможные вреды от избытка магния

Передозировка магнием из-за приема слишком больших доз магниевых добавок может вызвать диарею и другие желудочно-кишечные проблемы.

Люди с нарушенной функцией почек могут иметь проблемы с выведением избыточного магния из организма, что может привести к его накоплению. Также избыток элемента может влиять на усвоение некоторых лекарств, поэтому важно обсуждать прием магниевых добавок с врачом.

В редких случаях у некоторых людей может возникнуть аллергическая реакция на магний.

Для большинства людей правильное потребление магния через питание является безопасным и полезным. Если у вас есть вопросы, которые касаются необходимости приема магниевых добавок, рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом.

Как правильно принимать магний

Принятие магния может быть важным для поддержания здоровья, особенно если у вас есть дефицит этого минерала или есть медицинские рекомендации для его приема.

Первым источником магния должно быть правильное питание. Включайте в рацион пищу, богатую этим элементом, такую как орехи, семена, зеленые овощи (шпинат, брокколи), цельнозерновые продукты, бобы и рыба. Разнообразное питание поможет вам получать достаточное количество магния естественным путем.

Если вам требуется дополнительное количество магния, вы можете рассмотреть прием магниевых добавок. Перед началом приема каких-либо добавок или изменением режима приема обязательно проконсультируйтесь с врачом или диетологом. Дозировка будет зависеть от ваших индивидуальных потребностей и текущего уровня магния в организме.

Если вы принимаете магний в форме добавки, то рассмотрите возможность разделить дневную дозу на несколько приемов. Это может помочь улучшить усвоение минерала.

Не превышайте рекомендованную дозу, так как избыточное употребление магния может вызвать нежелательные побочные эффекты. Если у вас есть медицинские состояния или проблемы, которые могут влиять на усвоение магния, обсудите это с врачом, чтобы получить индивидуальные рекомендации.

Читайте больше новостей о здоровье:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
здоровье интересные новости
Реклама

Главное за день

Буданов вынес вердикт "переговорам" с Россией: ее цель – убийства

Буданов вынес вердикт "переговорам" с Россией: ее цель – убийства

12:24 Украина
В Кривом Роге прогремели взрывы: что известно

В Кривом Роге прогремели взрывы: что известно

11:56 Украина
Войска РФ пытаются остановить ВСУ, но рискуют провалиться – разведка Британии

Войска РФ пытаются остановить ВСУ, но рискуют провалиться – разведка Британии

10:51 Мир
Все главные новости

Последние новости

12:48

"Отключать свет будут по максимуму": эксперт рассказал о последствиях ударов РФ зимой

12:24

Буданов вынес вердикт "переговорам" с Россией: ее цель – убийства

12:14

Собчак вызверилась на российского актера, который "сорвал" гастроли Ленкома

12:13

Незаменимый элемент организма: польза магния, о которой вы не знали

12:05

Выплаты для пенсионеров от ООН: кто в Украине имеет право и на какую сумму

Украине грозит длительный блэкаут этой зимой - ЗакревскийУкраине грозит длительный блэкаут этой зимой - Закревский
11:56

В Кривом Роге прогремели взрывы: что известно

11:55

Ему было 40 лет: в России скончался молодой актер

11:44

Это не всем известно: Буданов рассказал о своих женахВидео

10:56

"Единственный пахан": Подоляк объяснил, зачем Путин приехал в регион, где погиб ПригожинВидео

Реклама
10:51

Войска РФ пытаются остановить ВСУ, но рискуют провалиться – разведка Британии

10:05

Гороскоп на завтра 3 сентября 2023: Тельцам - много удачи, Дев завалит деньгами

10:00

Бойцы ВСУ на Киевском направлении из ПЗРК Stinger сбили крылатую ракету РФ

09:58

ВСУ атакуют оккупантов в районе Вербового: в WSJ объяснили замысел Генштаба

09:37

Проверки справок уклонистов и врачей: для чего был этот анонс "2-3 недели"?мнение

09:03

Зеленский в сентябре поедет с визитом в США - The Guardian

08:48

Россия устроила облавы на мигрантов, чтобы забрать их в войска – ISW

08:18

Военные цели в России за 1 500 км уже не проблема для Украины − Данилов

07:47

В РФ пожаловались, что Украина снова пыталась атаковать Крымский мост

06:22

Аннигиляция российской стратегической авиациимнение

05:30

Что сделать, чтобы в доме не было мышей: самые простые, но эффективные способы

Реклама
03:30

РФ не добьется апокалипсиса ударами по энергообъектам по одной причине – Закревский

02:20

Будет блестеть как новая: как отмыть плитку от въевшейся грязи

01:30

Как убрать царапины на телефоне: копеечное средство творит настоящие чудеса

00:27

Украина получит от США снаряды с обедненным ураном - Reuters

01 сентября, пятница
23:40

Как быстро выйти замуж: 5 примет до появления жениха

23:29

Зима в Украине будет сложной из-за "безумия" Путина - Данилов

22:59

Только гении поймут, что не так с этой головоломкой: нужно дать ответ за 5 секунд

22:41

Зеленский отправится с визитом в США: западные СМИ назвали сроки и повестку

22:34

Американский рэппер разбил голову женщине на своем концерте

22:22

В Германии мужчина напал на детей из Украины: 10-летнего мальчика сбросил с моста

22:09

У оккупантов нет шансов: РФ не победит Украину военным путем - Данилов

21:58

Мокрый и подтянутый Галкин перепел песню Ротару про лето

21:53

РФ копит ракеты: украинцам назвали вероятные цели массированных ударов оккупантов

21:16

Оккупанты не спрячутся: в ГУР анонсировали новые удары по РФ дальнобойным оружием

20:57

В ГУР узнали вероятные планы РФ: Зеленский провел важное заседание Ставки

20:14

ВСУ достигли успехов за последние 72 часа: в Белом доме назвали направление

19:49

8 упражнений от боли в пояснице: секрет Аниты Луценко, как избавиться от проблемыВидео

19:15

Шторм продлится больше недели: в Украину ворвалась мощнейшая магнитная буря

19:10

Кремль, виртуальный диагноз: психическое состояние главного в России резко ухудшилосьмнение

18:48

Война переходит в РФ: у Зеленского спрогнозировали новые удары дронов по России

Реклама
18:30

Журналисты составили рейтинг самых влиятельных личностей Житомирской области актуально

18:20

Мозговая показала, как выросла ее дочка от молодого певца Аксельрода

18:19

Накроет холодрыга и зальет грозовыми дождями: в Украине похолодает до +12

18:19

В Украине обнародуют имена уклонистов и врачей, которые им помогали – Данилов

18:08

С таким не стоит шутить: почему закладывает уши и как бороться с проблемой

17:53

Стук-стук, мобилизациямнение

17:49

Ил-76 перевозили "Шахеды" из Ирана: новые детали удара по псковскому аэродрому

17:02

Ароматная и нежная: как правильно варить гречневую кашу

16:46

ВСУ прорвали "линию Суровикина": в разведке Эстонии назвали направление

16:38

Польша – режиму Лукашенко: "отрежем" Беларусь от Европы в случае провокаций

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять