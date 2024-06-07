"Никогда не чистите зубы": стоматолог разорвала TikTok необычными советами

Чистка зубов это важная рутина для каждого человека, однако стоматолог из сети убеждает, что в некоторых случаях лучше воздержаться от этой процедуры.

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В каких случаях не нужно чистить зубы / Коллаж: Главред, фото: flickr

Все мы привыкли, что гигиена ротовой полости - ритуал каждого утра и вечера. Но, как бы это странно ни было, иногда нужно забыть о зубной щетке и пасте. Британская стоматолог Шаади Манучехри рассказала в своем TikTok в каких случаях стоит избегать этой процедуры. Ее видео завирусилось в сети более чем на 12 миллионов просмотров.

Люди считают, что тратить время утром и вечером на чистку зубов сверхважно, чтобы избежать образования налета, кариеса, заболеваний десен или неприятного запаха изо рта. Доктор Манучехри придерживается мнения, что столь же важно не чистить зубы. Она рассказала, в каких ситуациях это будет уместно.

После рвоты

При таких обстоятельствах видимо всем хочется чем скорее избавиться от неприятных ощущений в ротовой полости, однако от чистки зубов нужно воздержаться, говорит врач.

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"Содержимое желудка чрезвычайно кислое, а ваши зубы состоят из минералов. Итак, когда содержимое желудка попадает в рот, во рту очень кисло. И если вы сразу почистите зубы, вы еще больше втираете эту кислоту в зубы. Поэтому подождите по крайней мере 30-60 минут, прежде чем чистить зубы. Вместо этого вы можете прополоскать рот жидкостью для полоскания и выпить немного воды, чтобы быстрее нейтрализовать эту кислоту", - посоветовала она.

После кофе

Многих любителей ароматного напитка раздражают неприятные ощущения во рту после кофе, поэтому они сразу берут в руки щетку и пасту. Но британский врач считает это неправильным.

"Никогда не чистите зубы после того, как вы только что выпили кофе. Кофе достаточно кислый, и особенно если добавить молоко и сахар, это может ухудшить кислотность. Если вы сразу почистите зубы, вы будете втирать кислоту в зуб и таким образом умышленно его изнашиваете", - сказала Манучехри.

По совету стоматолога, вместо чистки зубов лучше просто прополощите рот или выпейте воды. Если воздержаться невозможно - то беритесь за щетку хотя бы через час после приема напитка.

После завтрака

Стоматолог Шаади Манучехри своим советом фактически расставляет точки над "і" в споре двух лагерей - тех, кто считает правильным чистить зубы до завтрака, и тех, кто после.

"Не чистите зубы после завтрака, чистите их заранее, потому что, если вы почистите зубы сразу, вы повредите свою эмаль. И на самом деле, когда вы просыпаетесь утром, у вас во рту достаточно много бактерий, и их нужно почистить перед завтраком", - отметила она.

Смотрите видео о том, когда не нужно чистить зубы:

Кто такая Шаади Манучехри? Шаади Манучехри - стоматолог из Лондона, основательница клиники Smart Dental & Aesthetics, которая известна в сети своими видео с советами по уходу за зубами. Страница в TikTok Манучехри насчитывает более 290 тысяч подписчиков и более 9 миллионов лайков.

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