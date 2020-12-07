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Низкое давление: как поднять до нормального уровня

7 декабря 2020, 17:49

Если низкое кровяное давление сохраняется и симптомы присутствуют, врач может порекомендовать меры по его повышению.

Давление
Если низкое кровяное давление сохраняется и симптомы присутствуют, врач может порекомендовать меры по его повышению. / Клиника современной медицины

Показание артериального давления ниже систолического 90 мм рт. ст. (Верхнее число) или диастолического 60 мм рт. ст. (Нижнее число) обычно считается низким артериальным давлением или гипотонией.

Вот что вам нужно знать о гипотонии, когда она считается опасной, и о лучших способах поднять низкое кровяное давление.

Как поднять низкое артериальное давление

Периодическое снижение артериального давления не является поводом для беспокойства, особенно если оно не сопровождается другими симптомами. Однако, если низкое кровяное давление сохраняется и симптомы присутствуют, врач может порекомендовать меры по его повышению.

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"Мы пытаемся поднять кровяное давление, когда у людей появляются такие симптомы, как головокружение и обмороки", - говорит Соня Толани, доктор медицины, кардиолог и доцент медицины в Медицинском центре Колумбийского университета Толани говорит, что есть два наиболее распространенных способа поднять артериальное давление:

Ешьте больше соли: как правило, чем выше потребление натрия, тем выше кровяное давление. В долгосрочной перспективе это может стать дополнительной нагрузкой на ваше сердце и кровеносные сосуды, поэтому вам следует проконсультироваться с врачом, прежде чем добавлять слишком много натрия в свой рацион, так как это может увеличить вероятность других сердечно-сосудистых заболеваний.

Сохраняйте водный баланс: убедитесь, что вы пьете воду, потому что жидкости увеличивают объем крови и помогают предотвратить обезвоживание.

Толани считает, что лучше всего пить воду и повышать уровень натрия, и советует пациентам с низким кровяным давлением перекусить соленым - например, солеными орехами или маринадом - между приемами пищи, запивая большим стаканом воды.

По большей части эти изменения в образе жизни могут помочь поднять ваше кровяное давление. Но если связанные со здоровьем проблемы или лекарства, отпускаемые по рецепту, вызывают низкое кровяное давление, вам, возможно, придется принять другие меры.

Существующие ранее состояния здоровья требуют других методов

Толани говорит, что люди с болезнью Паркинсона склонны к резким колебаниям артериального давления, что может привести к очень низким показаниям. Нейрогенная ортостатическая гипертензия часто встречается при болезни Паркинсона, при этом от 40% до 60% людей испытывают низкие показатели артериального давления.

Ортостатическая гипотензия - это состояние, которое вызывает снижение артериального давления в течение трех минут после вставания, и врачи могут прописать лекарства, чтобы справиться с этим. Однако известно, что некоторые лекарства от болезни Паркинсона снижают артериальное давление, поэтому вам следует поговорить со своим врачом о подходящих лекарствах для обоих.

Диуретики и бета-адреноблокаторы, которые часто назначают при высоком кровяном давлении, также могут слишком сильно понизить его. Если лекарство является причиной вашего низкого кровяного давления, ваш врач может порекомендовать отрегулировать дозу или изменить лекарство.

Наконец, если у вас сепсисный шок, необходимо срочно поднять низкое артериальное давление. Гленн Киз, доктор медицинских наук, семейный врач в Центре здравоохранения Копемана в Эдмонтоне, говорит, что "это делается с помощью жидкостей, а иногда через4 капельницу используются специальные лекарства (прессоры)".

Повышают ли компрессионные носки низкое кровяное давление?

Одна из мер образа жизни, часто рекомендуемых для повышения кровяного давления, - это компрессионные носки, которые представляют собой чулки, которые оказывают легкое давление на ваши ноги, чтобы кровь переместилась к сердцу.

"Компрессионные носки увеличивают возврат крови к сердцу, что помогает поднять общее кровяное давление", - говорит Киз. Это очень важно для всех, кто испытывает скопление крови в ногах, которое часто возникает при ортостатической гипотензии.

Однако Киз говорит, что перед ношением компрессионных чулок важно проконсультироваться с врачом, поскольку они не могут быть рекомендованы при наличии других заболеваний, таких как определенные формы сердечной недостаточности и заболевания периферических сосудов.

артериальное давление
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